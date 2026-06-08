Європа готова очолити переговори з Путіним щодо припинення війни, - Politico

Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Про це пише Politico з посиланням на речника канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Переговори про мир

"Новим, на мою думку, є те, що цей процес зараз набирає нових обертів у Європі. Ще однією новою подією є те, що ми продовжуємо переговорний процес, який значною мірою очолили США. Ми робимо це у тісній координації зі США", - сказав речник Мерца Стефан Корнеліус після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії в Лондоні.

Politico зазначає, що активізація Європи відбулася на тлі того, як Вашингтон усе більше зосереджується на завершенні американо-ізраїльської війни з Іраном.

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Координація дій на самітах

За його словами, європейські лідери додатково обговорять свій підхід до потенційних мирних переговорів на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради в Брюсселі наступного тижня.

"Нам потрібна якомога ширша підтримка з боку всіх європейських партнерів, щоб реально рухатися до миру", - наголосив він.

Водночас Корнеліус заявив, що "може знадобитися кілька тижнів або навіть місяців", щоб Путін сів за стіл переговорів, і що "лише сильна Україна та тиск на Росію переконають Путіна відступити".

Він додав, що Європа має бути готова до цього моменту.

"Нам також потрібно виробити готовність до діалогу та домовитися про умови, за яких такі переговори можуть взагалі відбутися. Все це частина підготовки. Ми перебуваємо на етапі переорієнтації", - сказав речник Мерца.

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Перемовини у Лондоні

Нагадаємо, що 7 червня лідери Британії, Франції та Німеччини разом із резидентом України Володимиром Зеленським зустрілись у Лондоні.

Вони визначили п’ять ключових умов миру для України.

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