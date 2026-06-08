Європа готова очолити переговори з Путіним щодо припинення війни, - Politico
Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України.
Про це пише Politico з посиланням на речника канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомляє Цензор.НЕТ.
Переговори про мир
"Новим, на мою думку, є те, що цей процес зараз набирає нових обертів у Європі. Ще однією новою подією є те, що ми продовжуємо переговорний процес, який значною мірою очолили США. Ми робимо це у тісній координації зі США", - сказав речник Мерца Стефан Корнеліус після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії в Лондоні.
Politico зазначає, що активізація Європи відбулася на тлі того, як Вашингтон усе більше зосереджується на завершенні американо-ізраїльської війни з Іраном.
Координація дій на самітах
За його словами, європейські лідери додатково обговорять свій підхід до потенційних мирних переговорів на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради в Брюсселі наступного тижня.
"Нам потрібна якомога ширша підтримка з боку всіх європейських партнерів, щоб реально рухатися до миру", - наголосив він.
Водночас Корнеліус заявив, що "може знадобитися кілька тижнів або навіть місяців", щоб Путін сів за стіл переговорів, і що "лише сильна Україна та тиск на Росію переконають Путіна відступити".
Він додав, що Європа має бути готова до цього моменту.
"Нам також потрібно виробити готовність до діалогу та домовитися про умови, за яких такі переговори можуть взагалі відбутися. Все це частина підготовки. Ми перебуваємо на етапі переорієнтації", - сказав речник Мерца.
Перемовини у Лондоні
- Нагадаємо, що 7 червня лідери Британії, Франції та Німеччини разом із резидентом України Володимиром Зеленським зустрілись у Лондоні.
- Вони визначили п’ять ключових умов миру для України.
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https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY
Навіщо стільки силовиків в тилу? Вони вже б могли пити каву в Ялті! Вони чатують в поліклініках і хапають хворих людей!
Все зрослось, тотальна корупція:
https://www.youtube.com/shorts/mT0L6tz2TAs
Нелюдська система. За що, взагалі, воюємо? Може, за європейські цінності, свої права, свободи? Олігархи і лендлорди?
«Тримають у підвалі та сміються з панічних атак»: на Закарпатті мобілізували чоловіка, знятого з військового обліку
https://antikor.ua/articles/843211-derhat_v_podvale_i_smejutsja_nad_panicheskimi_atakami_na_zakarpatje_mobilizovali_muhchinu_snjatogo_s_voinskogo_ucheta
А отой Півненко, взагалі, каже, ще навіть через рік після закінчення війни не буде демобілізації. На якій підставі він зібрався тримати людей ще й в мирний час? Сподобалося бути рабовласником чи що? При тому, що велика частина НГУ теж охороняє нікому не потрібні об?єкти замість того. щоб воювати.
Засідання ТСК: тиранія при мобілізації.
https://www.youtube.com/watch?v=IdF_cj_OsEY
«За це я воював?»: історії ветеранів, які постраждали від ТЦК
https://nova.net.ua/za-cze-ya-voyuvav-istoriyi-veteraniv-yaki-postrazhdaly-vid-tczk/
Права все
https://www.youtube.com/watch?v=VW2DbcvrLWg
То навіщо нам тоді "правоохоронці", як права скасовано?
"Війна для бідних": офіцер ЗСУ вибухнув гнівом через вибірковість ТЦК
Офіцер розповів, як представники ТЦК ігнорують людей на елітних авто, натомість зупиняючи пересічних громадян.
https://tsn.ua/********/viyna-dlia-bidnykh-ofitser-zsu-vybukhnuv-hnivom-cherez-vybirkovist-ttsk-3097745.html
ТЦКшники вбили людину:
https://www.youtube.com/watch?v=Dz2PIPW_qU0
ТЦКшники відлупцювали діда:
https://www.youtube.com/watch?v=qNaZG0itLno&t=9s
Викинули закатованого на свалці як сміття.
https://www.youtube.com/watch?v=4Bejd7KaLR8
Зламали паркан.
https://www.youtube.com/shorts/9Epggs2cYXo
Шизофренія в ТЦК: справжня війна за шизиків:
https://www.instagram.com/reel/DY-k45MCvLt/
Яка кількість силовиків ловить 1 людину:
https://www.facebook.com/watch/?v=960159706866030
Отакої! Держава відправила людей силою на каліцтво, а тепер медична мафія ще й вимагає з них купівлі ліків за свої кошти, ще й вдвічі дорожче, ніж в інших аптеках!
https://www.youtube.com/watch?v=aXpGyYLpNpk&t=5s
Почитайте, що людина пише
Ответ #129 - Вчера в 16:11:50
https://forum.motilek.cc/index.php/topic,10875.120.html
Крутять 44-кілограмову людину з купою хвороб та везуть на полігон! Людина каже, що тепер її любов до країни - це попіл.
"Ответ #129 -
Для меня поход в тцк закончился очень плохо , больше нет никаких законов и никакие болезни тебя не спасут , я чудом унес ноги, сколько я видел избитых пацанов которых привозили мусора , в крови , и прорванной одежде , это ужас , я столько лет провел в оккупации несмотря ни на что любя и веря в свою страну... Теперь моя любовь к моей стране это пепел... 💔Что когда то был пламенем ❤️🔥"
Мазурашу каже, що не можна згвалтувати всю країну.
https://www.youtube.com/watch?v=hfTWDtGa4XQ
Люди починають повставати через свавілля!
https://www.youtube.com/watch?v=AfNJPwND0SY
https://www.youtube.com/watch?v=4um7HudgiUo
https://www.youtube.com/watch?v=DGM5iF9JhFg
https://www.youtube.com/watch?v=bXIsf-JbVrE
https://www.youtube.com/watch?v=G9lOLMJPndY
Соломка про загибель солдатів від голоду:
https://www.youtube.com/watch?v=LUnhGC1nS6U
https://www.youtube.com/watch?v=ePqG9HnE0VI
Отак би стрілка затримували чи міндича і крупу саджали, як на людей кидаються, які якщо й скоїли, то тільки адміністративне правопорушення. Коли самі будуть воювати хоча б по черзі?
Ввірвалися до будинку і побили
https://www.facebook.com/groups/694778235895962/posts/1320082816698831/
Кидаються на людей як собаки і починають бити.
https://www.youtube.com/shorts/z3ItAl-WiP0
Закатували до смерті. Як завжди придатного до тилових частин.
https://www.facebook.com/groups/patroitsofUkraine/posts/3883114098496952/
ТЦКшники лупцюють людину і забирають мопед:
https://www.facebook.com/watch/?v=1505660341239539
Катівня в Скелі:
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
https://www.youtube.com/watch?v=rK2e5nl78V4&t=14s
Зовсім нове відео:
https://www.youtube.com/watch?v=1-ELpORb_yQ
То що скаже влада, ми маємо прагнути туди потрапити чи як?
І не скоро буде готовий.
"Європейці сказали Україні: "Повоюйте ще півтора-два роки. Ми дамо гроші" - джерело УП.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
https://www.youtube.com/watch?v=tWpQUgMLypc
Вони з нас Північну Корею Роблять? Мало повноважень поліції? І так он людей на вулицях вже катують силовики! До чого тут взагалі, поліція? Хіба займатись майном та фінансами - це їхня справа? Майно міндичів не хочуть, нарешті, вилучити? Будуть халупи в народу забирати? Це вже край! А навіщо тоді настворювали десятки антикорупційних органів і фінансового моніторингу? Що мент без освіти забирав в людей квартири? Чи вони бунт хочуть спровокувати, чи незрозуміло, що в них в голові.