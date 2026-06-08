Европа готова возглавить переговоры с Путиным о прекращении войны, — Politico

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении полномасштабной войны России против Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пресс-секретаря канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает Цензор.НЕТ.

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Переговоры о мире

"Новым, на мой взгляд, является то, что этот процесс сейчас набирает обороты в Европе. Еще одним новым событием является то, что мы продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавили США. Мы делаем это в тесной координации с США", — сказал пресс-секретарь Мерца Стефан Корнелиус после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне.

Politico отмечает, что активизация Европы произошла на фоне того, как Вашингтон все больше сосредотачивается на завершении американо-израильской войны с Ираном.

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Координация действий на саммитах

По его словам, европейские лидеры дополнительно обсудят свой подход к потенциальным мирным переговорам на встрече G7 в Эвиане и во время саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.

"Нам нужна как можно более широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы реально двигаться к миру", — подчеркнул он.

В то же время Корнелиус заявил, что "может потребоваться несколько недель или даже месяцев", чтобы Путин сел за стол переговоров, и что "только сильная Украина и давление на Россию убедят Путина отступить".

Он добавил, что Европа должна быть готова к этому моменту.

"Нам также нужно выработать готовность к диалогу и договориться об условиях, при которых такие переговоры могут вообще состояться. Все это часть подготовки. Мы находимся на этапе переориентации", — сказал пресс-секретарь Мерца.

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Переговоры в Лондоне

Напомним, что 7 июня лидеры Великобритании, Франции и Германии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретились в Лондоне.

Они определили пять ключевых условий мира для Украины.

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