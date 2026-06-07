Переговоры с Путиным должны вести уполномоченные политики, я лишь даю советы, - Меркель
Бывшая глава правительства Германии Ангела Меркель сообщила, что к ней неоднократно обращались за рекомендациями по поводу общения и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом она заявила в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Готова ли Меркель взять на себя эту роль?
В частности, она подчеркнула, что не намерена становиться посредником, поскольку считает, что такие переговоры должны вести люди, имеющие официальные полномочия и соответствующий мандат.
"Из собственного опыта знаю, что переговоры с Путиным можно вести только тогда, когда у тебя есть политический мандат и полномочия, которые в демократических странах предоставляются на определенный срок. Ни Франсуа Олланд, ни я не поручили бы кому-то другому вести переговоры с Путиным от нашего имени в Минске. Сегодня это задача тех, кто обладает соответствующими полномочиями и легитимностью. Но это, конечно, не означает, что я держу свои знания при себе, когда кто-то просит у меня совета", — отметила Меркель.
На вопрос о том, кто именно обращался к ней, Меркель отказалась называть имена. В то же время она отметила, что "такое случается".
В ответ на вопрос о возможной роли европейских стран в переговорах с Путиным Меркель заявила, что решения о времени для таких шагов должны принимать те, кто сейчас несет ответственность. Она также добавила, что не считает нужным вмешиваться в этот процесс.
Участие ЕС в переговорах
"Я считаю, что недостаточно, если поддерживать контакт с Россией будут только Соединенные Штаты. В 2021 году экс-президент Джо Байден встречался с Путиным в Женеве, и после этого на моем последнем официальном заседании Европейского совета я подчеркнула, что это нельзя оставлять исключительно американскому президенту. Этот вопрос напрямую касается и европейских интересов. Именно поэтому я предлагала, чтобы Европейский Союз также рассмотрел возможный формат для такого диалога", — сказала Меркель.
Она также добавила, что тогда эту идею не поддержали. По ее словам, некоторые участники объясняли это отсутствием общей политики ЕС в отношении России, однако она считала, что именно поэтому нужно продолжать обсуждение до тех пор, пока не удастся выработать общую позицию.
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...Світає, Край неба палає; Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами, Верби зеленіють. А на московії ************, НПЗ до неба палають….
В 2014 , коли кацапи окуповували Крим і Донбас вона во всю просувала будівництво "північних потоків"
Можу порадити цій фрау сховатися і не відсвічувати
В Гаазі 2.0, курва драна, ти будеш не свідком, а звинуваченим.
Якщо до того часу Служба Божа не подарує тобі самокат.
Здохни, тварюка.
Але від терориста путіна та його чекістського режиму, які планують тримати владу мінімум до 2036 року (а то і 2050, а може і завжди), Захід ніяких мандатів не вимагає . Маєш ядерку та вуглеводні? Значить рівна сторона для переговорів, і пофіг на руки в крові (по лікті)
Цю Zучку давно потрібно було пристрелити,але немає кому.
Йди ти краще н##уй!
Ти в сівй час на посаді Канцлера Німеччини так пуйлу лизала, що й підмиватись йому не потрібно!
Ти ніколи не була за Україну!