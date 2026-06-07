Переговоры с Путиным должны вести уполномоченные политики, я лишь даю советы, - Меркель

Бывшая глава правительства Германии Ангела Меркель сообщила, что к ней неоднократно обращались за рекомендациями по поводу общения и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом она заявила в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

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Готова ли Меркель взять на себя эту роль?

В частности, она подчеркнула, что не намерена становиться посредником, поскольку считает, что такие переговоры должны вести люди, имеющие официальные полномочия и соответствующий мандат.

"Из собственного опыта знаю, что переговоры с Путиным можно вести только тогда, когда у тебя есть политический мандат и полномочия, которые в демократических странах предоставляются на определенный срок. Ни Франсуа Олланд, ни я не поручили бы кому-то другому вести переговоры с Путиным от нашего имени в Минске. Сегодня это задача тех, кто обладает соответствующими полномочиями и легитимностью. Но это, конечно, не означает, что я держу свои знания при себе, когда кто-то просит у меня совета", — отметила Меркель.

На вопрос о том, кто именно обращался к ней, Меркель отказалась называть имена. В то же время она отметила, что "такое случается".

В ответ на вопрос о возможной роли европейских стран в переговорах с Путиным Меркель заявила, что решения о времени для таких шагов должны принимать те, кто сейчас несет ответственность. Она также добавила, что не считает нужным вмешиваться в этот процесс.

Участие ЕС в переговорах

"Я считаю, что недостаточно, если поддерживать контакт с Россией будут только Соединенные Штаты. В 2021 году экс-президент Джо Байден встречался с Путиным в Женеве, и после этого на моем последнем официальном заседании Европейского совета я подчеркнула, что это нельзя оставлять исключительно американскому президенту. Этот вопрос напрямую касается и европейских интересов. Именно поэтому я предлагала, чтобы Европейский Союз также рассмотрел возможный формат для такого диалога", — сказала Меркель.

Она также добавила, что тогда эту идею не поддержали. По ее словам, некоторые участники объясняли это отсутствием общей политики ЕС в отношении России, однако она считала, что именно поэтому нужно продолжать обсуждение до тех пор, пока не удастся выработать общую позицию.