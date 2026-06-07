РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 011 27

Переговоры с Путиным должны вести уполномоченные политики, я лишь даю советы, - Меркель

меркель

Бывшая глава правительства Германии Ангела Меркель сообщила, что к ней неоднократно обращались за рекомендациями по поводу общения и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом она заявила в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Готова ли Меркель взять на себя эту роль?

В частности, она подчеркнула, что не намерена становиться посредником, поскольку считает, что такие переговоры должны вести люди, имеющие официальные полномочия и соответствующий мандат.

"Из собственного опыта знаю, что переговоры с Путиным можно вести только тогда, когда у тебя есть политический мандат и полномочия, которые в демократических странах предоставляются на определенный срок. Ни Франсуа Олланд, ни я не поручили бы кому-то другому вести переговоры с Путиным от нашего имени в Минске. Сегодня это задача тех, кто обладает соответствующими полномочиями и легитимностью. Но это, конечно, не означает, что я держу свои знания при себе, когда кто-то просит у меня совета", — отметила Меркель.

На вопрос о том, кто именно обращался к ней, Меркель отказалась называть имена. В то же время она отметила, что "такое случается".

В ответ на вопрос о возможной роли европейских стран в переговорах с Путиным Меркель заявила, что решения о времени для таких шагов должны принимать те, кто сейчас несет ответственность. Она также добавила, что не считает нужным вмешиваться в этот процесс.

Участие ЕС в переговорах

"Я считаю, что недостаточно, если поддерживать контакт с Россией будут только Соединенные Штаты. В 2021 году экс-президент Джо Байден встречался с Путиным в Женеве, и после этого на моем последнем официальном заседании Европейского совета я подчеркнула, что это нельзя оставлять исключительно американскому президенту. Этот вопрос напрямую касается и европейских интересов. Именно поэтому я предлагала, чтобы Европейский Союз также рассмотрел возможный формат для такого диалога", — сказала Меркель.

Она также добавила, что тогда эту идею не поддержали. По ее словам, некоторые участники объясняли это отсутствием общей политики ЕС в отношении России, однако она считала, что именно поэтому нужно продолжать обсуждение до тех пор, пока не удастся выработать общую позицию.

Автор: 

Меркель Ангела (2080) переговоры (5818) путин владимир (32576)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ніяких переговорів з під@ром...😡
показать весь комментарий
07.06.2026 13:12 Ответить
+5
комсомольська подруга путіна несе також моральну відповідальність перед Україною,да і Європою,що відбувається Обнімашки з путіним--це була її підтримка цього людожера.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:14 Ответить
+4
Меркель готова "надавть поради", але не хоче нести відповідальність за наслідки їх застосування...
показать весь комментарий
07.06.2026 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можу нарадити Шредера - Меркель
показать весь комментарий
07.06.2026 13:10 Ответить
У ****** та його оточення паніка, страх та переляк, від отого «горящого форуму» на Петрограді, за участю Українських інвесторів!!
...Світає, Край неба палає; Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами, Верби зеленіють. А на московії ************, НПЗ до неба палають….
показать весь комментарий
07.06.2026 13:37 Ответить
Ніяких переговорів з під@ром...😡
показать весь комментарий
07.06.2026 13:12 Ответить
З Глевахи пишеш?
показать весь комментарий
07.06.2026 14:03 Ответить
Меркель готова "надавть поради", але не хоче нести відповідальність за наслідки їх застосування...
показать весь комментарий
07.06.2026 13:14 Ответить
Все таки опыт не пропить. Но можно продать.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:20 Ответить
комсомольська подруга путіна несе також моральну відповідальність перед Україною,да і Європою,що відбувається Обнімашки з путіним--це була її підтримка цього людожера.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:14 Ответить
Моральну ? А може кримінальну ?
В 2014 , коли кацапи окуповували Крим і Донбас вона во всю просувала будівництво "північних потоків"
показать весь комментарий
07.06.2026 14:14 Ответить
вона може дати поради хіба що щодо собак путіна, бо судячи з її політики, ні про що інше вона на перемовинах не думала.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:23 Ответить
Пошла ты на х....., старая ************!

показать весь комментарий
07.06.2026 13:24 Ответить
І Юлія Тимошенко туди ж!
показать весь комментарий
07.06.2026 14:44 Ответить
Ти су....а свої поради засунь собі в .....упу!!! тИ вже напаскудила Україні так що розгребати нам ще роки і роки, завдяки тобі і війна зараз проти монголоїдів!!! Радниця хєрова!!!
показать весь комментарий
07.06.2026 13:25 Ответить
- Балодья, радители есть уехать на дача! Сегодня вечером у меня....

показать весь комментарий
07.06.2026 13:26 Ответить
"я лише даю поради, - Меркель"
Можу порадити цій фрау сховатися і не відсвічувати
показать весь комментарий
07.06.2026 13:35 Ответить
Ця меркелиця вже нарадила... Ох, як нарадила...
показать весь комментарий
07.06.2026 13:38 Ответить
Книжку читай і відпочивай краще, шерепа. Поради не дратувати Пуйла вже чули.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:38 Ответить
Пішла *****, їбана кацапська рубльова шлюха.
В Гаазі 2.0, курва драна, ти будеш не свідком, а звинуваченим.

Якщо до того часу Служба Божа не подарує тобі самокат.
Здохни, тварюка.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:43 Ответить
Табурет потрібен. Вот и весь секрет.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:55 Ответить
До порад собі, коханій, прислухатися не хочеш?
показать весь комментарий
07.06.2026 13:58 Ответить
штазістка меркель: переговори з путіним можна вести лише тоді, коли маєш політичний мандат і повноваження, які в демократичних країнах надаються на визначений термін .

Але від терориста путіна та його чекістського режиму, які планують тримати владу мінімум до 2036 року (а то і 2050, а може і завжди), Захід ніяких мандатів не вимагає . Маєш ядерку та вуглеводні? Значить рівна сторона для переговорів, і пофіг на руки в крові (по лікті)
показать весь комментарий
07.06.2026 14:13 Ответить
Саме ця потвора фсбешна бігала всю ніч у Будапешті,та вмовляла не підтримувати Грузію та Україну,це 2007,у 2008 мойша мендель(міша медведєв) за вказівкою шаломова ***** (путіна) розбомбив Грузію.Потім настала черга України.

Цю Zучку давно потрібно було пристрелити,але немає кому.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:25 Ответить
Скоріше уповноважені санітари
показать весь комментарий
07.06.2026 14:41 Ответить
Бабуся Меркель!
Йди ти краще н##уй!
Ти в сівй час на посаді Канцлера Німеччини так пуйлу лизала, що й підмиватись йому не потрібно!
Ти ніколи не була за Україну!
показать весь комментарий
07.06.2026 14:43 Ответить
Ти вже потвора ангела і так зробила все можливе щоб пуйло знищив Україну і зараз хватає совісті щось базікати
показать весь комментарий
07.06.2026 14:44 Ответить
Результат 22 года это в том числе итог ее дипломатии начиная с 14 года. Ещё не известно кто большая сволочь. Эта бабушка или Шредер. Последний хотя бы не притворяется.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:53 Ответить
 
 