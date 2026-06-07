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Новини Мирні перемовини
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Переговори з Путіним мають вести уповноважені політики, я лише даю поради, - Меркель

меркель

Колишня глава уряду Німеччини Ангела Меркель повідомила, що до неї неодноразово зверталися по рекомендації щодо спілкування та переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це вона заявила в коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Чи готова Меркель взяти на себе цю роль?

Зокрема, вона наголосила, що не має наміру ставати посередницею, оскільки вважає, що такі переговори повинні вести люди, які мають офіційні повноваження та відповідний мандат.

"З власного досвіду знаю, що переговори з Путіним можна вести лише тоді, коли маєш політичний мандат і повноваження, які в демократичних країнах надаються на визначений термін. Ні Франсуа Олланд, ні я не доручали б комусь іншому вести переговори з Путіним від нашого імені в Мінську. Сьогодні це завдання тих, хто має відповідні повноваження та легітимність. Але це, звичайно, не означає, що я тримаю свої знання при собі, коли хтось просить у мене поради", - зауважила Меркель.

На запитання про те, хто саме звертався до неї, Меркель відмовилася називати імена. Водночас вона зазначила, що "таке трапляється".

У відповідь на запитання про можливу роль європейських країн у переговорах з Путіним Меркель заявила, що рішення щодо часу для таких кроків мають ухвалювати ті, хто зараз несе відповідальність. Вона також додала, що не вважає за потрібне втручатися в цей процес.

Участь ЄС у перемовинах

"Я вважаю, що недостатньо, якщо підтримувати контакт із Росією будуть лише Сполучені Штати. У 2021 році експрезидент Джо Байден зустрічався з Путіним у Женеві, і після цього на моєму останньому офіційному засіданні Європейської ради я наголосила, що це не можна залишати виключно американському президенту. Це питання безпосередньо стосується і європейських інтересів. Саме тому я пропонувала, щоб Європейський Союз також розглянув можливий формат для такого діалогу", - сказала Меркель.

Вона також додала, що тоді цю ідею не підтримали. За її словами, деякі учасники пояснювали це відсутністю спільної політики ЄС щодо Росії, однак вона вважала, що саме тому потрібно продовжувати обговорення доти, доки не вдасться виробити спільну позицію.

Автор: 

Меркель Ангела (1131) перемовини (3807) путін володимир (25464)
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Топ коментарі
+6
комсомольська подруга путіна несе також моральну відповідальність перед Україною,да і Європою,що відбувається Обнімашки з путіним--це була її підтримка цього людожера.
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07.06.2026 13:14 Відповісти
+5
Ніяких переговорів з під@ром...😡
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07.06.2026 13:12 Відповісти
+5
Пошла ты на х....., старая ************!

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07.06.2026 13:24 Відповісти
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Можу нарадити Шредера - Меркель
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07.06.2026 13:10 Відповісти
У ****** та його оточення паніка, страх та переляк, від отого «горящого форуму» на Петрограді, за участю Українських інвесторів!!
...Світає, Край неба палає; Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами, Верби зеленіють. А на московії ************, НПЗ до неба палають….
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07.06.2026 13:37 Відповісти
Ніяких переговорів з під@ром...😡
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07.06.2026 13:12 Відповісти
З Глевахи пишеш?
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07.06.2026 14:03 Відповісти
Меркель готова "надавть поради", але не хоче нести відповідальність за наслідки їх застосування...
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07.06.2026 13:14 Відповісти
Все таки опыт не пропить. Но можно продать.
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07.06.2026 13:20 Відповісти
комсомольська подруга путіна несе також моральну відповідальність перед Україною,да і Європою,що відбувається Обнімашки з путіним--це була її підтримка цього людожера.
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07.06.2026 13:14 Відповісти
Моральну ? А може кримінальну ?
В 2014 , коли кацапи окуповували Крим і Донбас вона во всю просувала будівництво "північних потоків"
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07.06.2026 14:14 Відповісти
вона може дати поради хіба що щодо собак путіна, бо судячи з її політики, ні про що інше вона на перемовинах не думала.
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07.06.2026 13:23 Відповісти
Пошла ты на х....., старая ************!

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07.06.2026 13:24 Відповісти
І Юлія Тимошенко туди ж!
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07.06.2026 14:44 Відповісти
Ти су....а свої поради засунь собі в .....упу!!! тИ вже напаскудила Україні так що розгребати нам ще роки і роки, завдяки тобі і війна зараз проти монголоїдів!!! Радниця хєрова!!!
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07.06.2026 13:25 Відповісти
- Балодья, радители есть уехать на дача! Сегодня вечером у меня....

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07.06.2026 13:26 Відповісти
"я лише даю поради, - Меркель"
Можу порадити цій фрау сховатися і не відсвічувати
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07.06.2026 13:35 Відповісти
Ця меркелиця вже нарадила... Ох, як нарадила...
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07.06.2026 13:38 Відповісти
Книжку читай і відпочивай краще, шерепа. Поради не дратувати Пуйла вже чули.
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07.06.2026 13:38 Відповісти
Пішла *****, їбана кацапська рубльова шлюха.
В Гаазі 2.0, курва драна, ти будеш не свідком, а звинуваченим.

Якщо до того часу Служба Божа не подарує тобі самокат.
Здохни, тварюка.
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07.06.2026 13:43 Відповісти
Табурет потрібен. Вот и весь секрет.
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07.06.2026 13:55 Відповісти
До порад собі, коханій, прислухатися не хочеш?
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07.06.2026 13:58 Відповісти
штазістка меркель: переговори з путіним можна вести лише тоді, коли маєш політичний мандат і повноваження, які в демократичних країнах надаються на визначений термін .

Але від терориста путіна та його чекістського режиму, які планують тримати владу мінімум до 2036 року (а то і 2050, а може і завжди), Захід ніяких мандатів не вимагає . Маєш ядерку та вуглеводні? Значить рівна сторона для переговорів, і пофіг на руки в крові (по лікті)
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07.06.2026 14:13 Відповісти
Саме ця потвора фсбешна бігала всю ніч у Будапешті,та вмовляла не підтримувати Грузію та Україну,це 2007,у 2008 мойша мендель(міша медведєв) за вказівкою шаломова ***** (путіна) розбомбив Грузію.Потім настала черга України.

Цю Zучку давно потрібно було пристрелити,але немає кому.
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07.06.2026 14:25 Відповісти
Скоріше уповноважені санітари
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07.06.2026 14:41 Відповісти
Бабуся Меркель!
Йди ти краще н##уй!
Ти в сівй час на посаді Канцлера Німеччини так пуйлу лизала, що й підмиватись йому не потрібно!
Ти ніколи не була за Україну!
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07.06.2026 14:43 Відповісти
Ти вже потвора ангела і так зробила все можливе щоб пуйло знищив Україну і зараз хватає совісті щось базікати
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07.06.2026 14:44 Відповісти
Результат 22 года это в том числе итог ее дипломатии начиная с 14 года. Ещё не известно кто большая сволочь. Эта бабушка или Шредер. Последний хотя бы не притворяется.
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07.06.2026 14:53 Відповісти
 
 