Переговори з Путіним мають вести уповноважені політики, я лише даю поради, - Меркель

Колишня глава уряду Німеччини Ангела Меркель повідомила, що до неї неодноразово зверталися по рекомендації щодо спілкування та переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це вона заявила в коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Чи готова Меркель взяти на себе цю роль?

Зокрема, вона наголосила, що не має наміру ставати посередницею, оскільки вважає, що такі переговори повинні вести люди, які мають офіційні повноваження та відповідний мандат.

"З власного досвіду знаю, що переговори з Путіним можна вести лише тоді, коли маєш політичний мандат і повноваження, які в демократичних країнах надаються на визначений термін. Ні Франсуа Олланд, ні я не доручали б комусь іншому вести переговори з Путіним від нашого імені в Мінську. Сьогодні це завдання тих, хто має відповідні повноваження та легітимність. Але це, звичайно, не означає, що я тримаю свої знання при собі, коли хтось просить у мене поради", - зауважила Меркель.

На запитання про те, хто саме звертався до неї, Меркель відмовилася називати імена. Водночас вона зазначила, що "таке трапляється".

У відповідь на запитання про можливу роль європейських країн у переговорах з Путіним Меркель заявила, що рішення щодо часу для таких кроків мають ухвалювати ті, хто зараз несе відповідальність. Вона також додала, що не вважає за потрібне втручатися в цей процес.

Участь ЄС у перемовинах

"Я вважаю, що недостатньо, якщо підтримувати контакт із Росією будуть лише Сполучені Штати. У 2021 році експрезидент Джо Байден зустрічався з Путіним у Женеві, і після цього на моєму останньому офіційному засіданні Європейської ради я наголосила, що це не можна залишати виключно американському президенту. Це питання безпосередньо стосується і європейських інтересів. Саме тому я пропонувала, щоб Європейський Союз також розглянув можливий формат для такого діалогу", - сказала Меркель.

Вона також додала, що тоді цю ідею не підтримали. За її словами, деякі учасники пояснювали це відсутністю спільної політики ЄС щодо Росії, однак вона вважала, що саме тому потрібно продовжувати обговорення доти, доки не вдасться виробити спільну позицію.