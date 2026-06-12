Стубб: Є "тихі сигнали" про готовність РФ до діалогу з ЄС

Президент Фінляндії Александер Стубб припустив, що існують тихі сигнали про готовність Росії до діалогу з Євросоюзом щодо України.

Його заяву цитує Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про діалог з РФ

Він зауважив, що продовжують діяти як неформальні, так і дипломатичні контакти на європейському рівні.

Також Стубб наголосив, що Україна сьогодні перебуває у значно сильнішій позиції, ніж будь-коли за час цієї війни, а США все ще зайняті вирішенням іранського питання.

"Я хотів би, щоб Європа повернулася до переговорів, відновила діалог. Якщо інституції Європи не зможуть цього зробити, рішення, ймовірно, буде ухвалено 18 липня на саміті Європейської ради. Тоді добре було б створити групу представників – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та прикордонна держава, наприклад Польща. Має бути розуміння того, якою буде зовнішня політика та політика безпеки Росії у майбутньому. У якийсь момент діалог необхідно відновити як на європейському рівні, так і у випадку Фінляндії – на двосторонньому.

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Нагадаємо:

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що підтримує необхідність діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, але не вважає себе головним представником Європи у можливих переговорах із Кремлем.

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