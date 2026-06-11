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Новини Мирні перемовини
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Стубб відмовився бути переговірником із Путіним від імені Європи

стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що підтримує необхідність діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, але не вважає себе головним представником Європи у можливих переговорах із Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTV Uutiset, про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Кенії Вільямом Руто.

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Раніше голова комітету з міжнародних справ Верховної Ради України Олександр Мережко висловив думку, що саме Стубб мав би представляти Європу на переговорах про перемир'я. Мережко назвав фінського президента "чудовим дипломатом", який вміє вести переговори та комунікувати з президентом США.

Фінляндія та Норвегія можуть допомагати в кулуарній дипломатії

Однак Стубб відкинув цю пропозицію. На його думку, представляти Європу на переговорах має так звана "євротрійка" у складі Франції, Німеччини та Великої Британії.

Водночас президент Фінляндії наголосив, що інші держави також можуть відігравати важливу роль у мирному процесі. За його словами, такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, здатні ефективно сприяти переговорам, працюючи в кулуарах та підтримуючи дипломатичні зусилля партнерів.

"Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що цим повинні керувати великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія", - зазначив Стубб.

Настав час для діалогу з Путіним

При цьому, на думку фінського президента, наразі сприятливий час для того, щоб розпочати діалог з очільником Кремля, оскільки Україна має сильні позиції.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна займає сильні позиції у військовому, політичному та економічному плані. Тому я вважаю, що Європі час зв'язатися з керівництвом Росії, а точніше з президентом Путіним, для проведення дипломатичних переговорів".

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Автор: 

Європа (2505) путін володимир (25480) Фінляндія (1453) переговори з Росією (1615) Стубб Александр (210)
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Топ коментарі
+5
З путлером не треба вести переговори, будь-кому. Його треба просто елементарно вбити, як Бен Ладена, Хаменеї, Каддафі, Салату. Коли вже нарешті 'цивілізований' Захід це зрозуміє?
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11.06.2026 07:04 Відповісти
+4
Навіщо забруднювати своє ім'я.
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11.06.2026 06:27 Відповісти
+4
Зеля потужно бреше Заходу, що Путін готовий на переговори. Як сказали болгари на днях, раз скоро мир, тоді від нас зброї вже не буде. Хто там буде розбираться, звідки в оманського ішака така інформація, потужно занюхнув, чи Абрамовіч у дупі приніс новину у вигляді секретного листа, ніхто не знає. Путін каже, що все ОК, ми наступаємо, будем воювати, Херсон та Запоріжжя у нашій Конституції. Гаррі Каспаров на всіх форумах каже прокинтесь, Путін робить ровно те, що каже. Бубочка каже, скоро мир, скоро шашликі.
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11.06.2026 06:34 Відповісти
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Навіщо забруднювати своє ім'я.
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11.06.2026 06:27 Відповісти
Він реаліст і розуміє всю безперспективність "переговорів" з кацапами.
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11.06.2026 09:08 Відповісти
Зеля потужно бреше Заходу, що Путін готовий на переговори. Як сказали болгари на днях, раз скоро мир, тоді від нас зброї вже не буде. Хто там буде розбираться, звідки в оманського ішака така інформація, потужно занюхнув, чи Абрамовіч у дупі приніс новину у вигляді секретного листа, ніхто не знає. Путін каже, що все ОК, ми наступаємо, будем воювати, Херсон та Запоріжжя у нашій Конституції. Гаррі Каспаров на всіх форумах каже прокинтесь, Путін робить ровно те, що каже. Бубочка каже, скоро мир, скоро шашликі.
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11.06.2026 06:34 Відповісти
Ну жаль, ящо проста думка комусь не влазить, це власне старе добре «Si vis pacem, para bellum».
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11.06.2026 07:25 Відповісти
Дай підтвердження, де Зеленський стверджує, що пуйло готовий до перемовин?
Чому ти свого президента називаєшь якимось призвіськом, а гебіста людожера пуйла чітко за призвіщем і з великої літери?
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11.06.2026 07:36 Відповісти
Він сказав 04.06.26 "за літо та осінь зможемо реально наблизити мир" читай уважно прес- конференцію з Рютте. А з ким ще можно укласти мир, окрім путіна??
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11.06.2026 09:13 Відповісти
На ру нема договороздатних.
Стубб це розуміє, або начитався моїх коментарів
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11.06.2026 06:52 Відповісти
Та всі адекватні розуміють, що ніяких перемовин не буде. Сраша недоговороспроможна.
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11.06.2026 06:56 Відповісти
З путлером не треба вести переговори, будь-кому. Його треба просто елементарно вбити, як Бен Ладена, Хаменеї, Каддафі, Салату. Коли вже нарешті 'цивілізований' Захід це зрозуміє?
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11.06.2026 07:04 Відповісти
Захід усіх вбиває. Винятком став тільки Мадуро, якого викрали. Не допомагає.
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11.06.2026 07:18 Відповісти
Окей, припусимо вбивають путлера,що далі? Добре, якщо доказів причетності країн заходу не буде, а якщо будуть? Це автоматично робить едрс головною мішеню для наступних ударів, добре, якщо вони просто розбіжаться в страху і не зможуть огранізувати спротив, але ідейних в них в партії хватає і в якості відповіді для унеможливлювання подальших атак цілком імовірно може бути застосований ядерний удар, просто, щоб більше таких думок не виникало. Не дарма кінченін на законодавчому рівні затвердив на удар відплати у випадку його вбивства, при чому звісно ніхто бити по сша і не думає, просто влуплять по південій кореї, японії і тп. До тогож захід не стільки боїться путлера, як того, що у випадку розпаду рашки сама ядерна зброя може опинится в руках радикальних режимів "занедорого". Тобто якщо знищити путлера, то просто очікувати не варіант, треба проводити глобальну операцію із захоплення влади і всього ЯО, що навіть потенційно неможливо.
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11.06.2026 07:53 Відповісти
Я буду в кулуарах - в засаді - Стубб - а от Шредера два рази просити не потрібно
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11.06.2026 07:40 Відповісти
 
 