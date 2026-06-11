Стубб відмовився бути переговірником із Путіним від імені Європи

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що підтримує необхідність діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, але не вважає себе головним представником Європи у можливих переговорах із Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTV Uutiset, про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Кенії Вільямом Руто.

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Раніше голова комітету з міжнародних справ Верховної Ради України Олександр Мережко висловив думку, що саме Стубб мав би представляти Європу на переговорах про перемир'я. Мережко назвав фінського президента "чудовим дипломатом", який вміє вести переговори та комунікувати з президентом США.

Фінляндія та Норвегія можуть допомагати в кулуарній дипломатії

Однак Стубб відкинув цю пропозицію. На його думку, представляти Європу на переговорах має так звана "євротрійка" у складі Франції, Німеччини та Великої Британії.

Водночас президент Фінляндії наголосив, що інші держави також можуть відігравати важливу роль у мирному процесі. За його словами, такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, здатні ефективно сприяти переговорам, працюючи в кулуарах та підтримуючи дипломатичні зусилля партнерів.

"Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що цим повинні керувати великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія", - зазначив Стубб.

Настав час для діалогу з Путіним

При цьому, на думку фінського президента, наразі сприятливий час для того, щоб розпочати діалог з очільником Кремля, оскільки Україна має сильні позиції.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна займає сильні позиції у військовому, політичному та економічному плані. Тому я вважаю, що Європі час зв'язатися з керівництвом Росії, а точніше з президентом Путіним, для проведення дипломатичних переговорів".

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