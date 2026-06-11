Стубб отказался быть переговорщиком с Путиным от имени Европы

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поддерживает необходимость диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, но не считает себя главным представителем Европы в возможных переговорах с Кремлем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTV Uutiset, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто.

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Ранее председатель комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко высказал мнение, что именно Стубб должен представлять Европу на переговорах о перемирии. Мережко назвал финского президента "замечательным дипломатом", который умеет вести переговоры и общаться с президентом США.

Финляндия и Норвегия могут помогать в кулуарной дипломатии

Однако Стубб отверг это предложение. По его мнению, представлять Европу на переговорах должна так называемая "евротройка" в составе Франции, Германии и Великобритании.

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что другие государства также могут играть важную роль в мирном процессе. По его словам, такие страны, как Финляндия или Норвегия, способны эффективно содействовать переговорам, работая в кулуарах и поддерживая дипломатические усилия партнеров.

"Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе. Я считаю, что этим должны руководить крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания", — отметил Стубб.

Настало время для диалога с Путиным

При этом, по мнению финского президента, сейчас благоприятное время для того, чтобы начать диалог с главой Кремля, поскольку Украина имеет сильные позиции.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильные позиции в военном, политическом и экономическом плане. Поэтому я считаю, что Европе пора связаться с руководством России, а точнее с президентом Путиным, для проведения дипломатических переговоров".

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