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Новости Мирные переговоры
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Стубб отказался быть переговорщиком с Путиным от имени Европы

стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поддерживает необходимость диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, но не считает себя главным представителем Европы в возможных переговорах с Кремлем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTV Uutiset, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто.

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Ранее председатель комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко высказал мнение, что именно Стубб должен представлять Европу на переговорах о перемирии. Мережко назвал финского президента "замечательным дипломатом", который умеет вести переговоры и общаться с президентом США.

Финляндия и Норвегия могут помогать в кулуарной дипломатии

Однако Стубб отверг это предложение. По его мнению, представлять Европу на переговорах должна так называемая "евротройка" в составе Франции, Германии и Великобритании.

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что другие государства также могут играть важную роль в мирном процессе. По его словам, такие страны, как Финляндия или Норвегия, способны эффективно содействовать переговорам, работая в кулуарах и поддерживая дипломатические усилия партнеров.

"Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе. Я считаю, что этим должны руководить крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания", — отметил Стубб.

Настало время для диалога с Путиным

При этом, по мнению финского президента, сейчас благоприятное время для того, чтобы начать диалог с главой Кремля, поскольку Украина имеет сильные позиции.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильные позиции в военном, политическом и экономическом плане. Поэтому я считаю, что Европе пора связаться с руководством России, а точнее с президентом Путиным, для проведения дипломатических переговоров".

Читайте также: Сейчас трудно представить возможность переговоров с Украиной, — Песков

Автор: 

Европа (2442) путин владимир (32592) Финляндия (1107) переговоры с Россией (1499) Стубб Александр (207)
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Топ комментарии
+4
З путлером не треба вести переговори, будь-кому. Його треба просто елементарно вбити, як Бен Ладена, Хаменеї, Каддафі, Салату. Коли вже нарешті 'цивілізований' Захід це зрозуміє?
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11.06.2026 07:04 Ответить
+3
Навіщо забруднювати своє ім'я.
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11.06.2026 06:27 Ответить
+3
Зеля потужно бреше Заходу, що Путін готовий на переговори. Як сказали болгари на днях, раз скоро мир, тоді від нас зброї вже не буде. Хто там буде розбираться, звідки в оманського ішака така інформація, потужно занюхнув, чи Абрамовіч у дупі приніс новину у вигляді секретного листа, ніхто не знає. Путін каже, що все ОК, ми наступаємо, будем воювати, Херсон та Запоріжжя у нашій Конституції. Гаррі Каспаров на всіх форумах каже прокинтесь, Путін робить ровно те, що каже. Бубочка каже, скоро мир, скоро шашликі.
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11.06.2026 06:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо забруднювати своє ім'я.
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11.06.2026 06:27 Ответить
Він реаліст і розуміє всю безперспективність "переговорів" з кацапами.
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11.06.2026 09:08 Ответить
Зеля потужно бреше Заходу, що Путін готовий на переговори. Як сказали болгари на днях, раз скоро мир, тоді від нас зброї вже не буде. Хто там буде розбираться, звідки в оманського ішака така інформація, потужно занюхнув, чи Абрамовіч у дупі приніс новину у вигляді секретного листа, ніхто не знає. Путін каже, що все ОК, ми наступаємо, будем воювати, Херсон та Запоріжжя у нашій Конституції. Гаррі Каспаров на всіх форумах каже прокинтесь, Путін робить ровно те, що каже. Бубочка каже, скоро мир, скоро шашликі.
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11.06.2026 06:34 Ответить
Ну жаль, ящо проста думка комусь не влазить, це власне старе добре «Si vis pacem, para bellum».
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11.06.2026 07:25 Ответить
Дай підтвердження, де Зеленський стверджує, що пуйло готовий до перемовин?
Чому ти свого президента називаєшь якимось призвіськом, а гебіста людожера пуйла чітко за призвіщем і з великої літери?
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11.06.2026 07:36 Ответить
Він сказав 04.06.26 "за літо та осінь зможемо реально наблизити мир" читай уважно прес- конференцію з Рютте. А з ким ще можно укласти мир, окрім путіна??
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11.06.2026 09:13 Ответить
На ру нема договороздатних.
Стубб це розуміє, або начитався моїх коментарів
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11.06.2026 06:52 Ответить
Та всі адекватні розуміють, що ніяких перемовин не буде. Сраша недоговороспроможна.
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11.06.2026 06:56 Ответить
З путлером не треба вести переговори, будь-кому. Його треба просто елементарно вбити, як Бен Ладена, Хаменеї, Каддафі, Салату. Коли вже нарешті 'цивілізований' Захід це зрозуміє?
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11.06.2026 07:04 Ответить
Захід усіх вбиває. Винятком став тільки Мадуро, якого викрали. Не допомагає.
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11.06.2026 07:18 Ответить
Окей, припусимо вбивають путлера,що далі? Добре, якщо доказів причетності країн заходу не буде, а якщо будуть? Це автоматично робить едрс головною мішеню для наступних ударів, добре, якщо вони просто розбіжаться в страху і не зможуть огранізувати спротив, але ідейних в них в партії хватає і в якості відповіді для унеможливлювання подальших атак цілком імовірно може бути застосований ядерний удар, просто, щоб більше таких думок не виникало. Не дарма кінченін на законодавчому рівні затвердив на удар відплати у випадку його вбивства, при чому звісно ніхто бити по сша і не думає, просто влуплять по південій кореї, японії і тп. До тогож захід не стільки боїться путлера, як того, що у випадку розпаду рашки сама ядерна зброя може опинится в руках радикальних режимів "занедорого". Тобто якщо знищити путлера, то просто очікувати не варіант, треба проводити глобальну операцію із захоплення влади і всього ЯО, що навіть потенційно неможливо.
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11.06.2026 07:53 Ответить
Я буду в кулуарах - в засаді - Стубб - а от Шредера два рази просити не потрібно
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11.06.2026 07:40 Ответить
 
 