РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости переговоры с РФ
2 944 24

Сейчас трудно представить возможность переговоров с Украиной, - Песков

В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что в настоящее время трудно представить возможность переговоров с Украиной.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, Украина "делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования".

Что предшествовало?

  • 5 июня Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
  • Зеленский подтвердил, что в мае в Киеве он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы через него передать послание диктатору РФ Владимиру Путину.

Автор: 

Песков Дмитрий (2103) россия (97838) переговоры с Россией (1497)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Та тут не тільки перемовини тихі відбуваються. Зельоні взагалі критись перестали.

показать весь комментарий
08.06.2026 14:23 Ответить
+7
Цієї осені всі ТЕЦ в західній частині росії повиходять із чату. Будеш сам просити про перемовини, йоршик
показать весь комментарий
08.06.2026 14:27 Ответить
+4
Можна розповідати про неможливість переговрів поки піна з рота не попре, а потім втихаря відправити до Києва Абрамовича чи зустрітися в Омані.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну так, треба вам ще почекати до зими. Ну, щоб напевно.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:21 Ответить
Та тут не тільки перемовини тихі відбуваються. Зельоні взагалі критись перестали.

показать весь комментарий
08.06.2026 14:23 Ответить
Кого то замазали?
показать весь комментарий
08.06.2026 14:26 Ответить
Чергова зелена риго-кремлівська шмара якась
показать весь комментарий
08.06.2026 14:49 Ответить
Лисого. Кошовий?
показать весь комментарий
08.06.2026 14:49 Ответить
Імперськість і духовність рашки ніколи не дозволить просити першою переговори, але здається що оце все це великий спектакль
показать весь комментарий
08.06.2026 14:23 Ответить
Цієї осені всі ТЕЦ в західній частині росії повиходять із чату. Будеш сам просити про перемовини, йоршик
показать весь комментарий
08.06.2026 14:27 Ответить
Якщо і мирні переговори то в Путіна лише один сценарій, це Чеченський.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:27 Ответить
Вже й Вітькофф з Кушнером стали на прикол - які переговори
показать весь комментарий
08.06.2026 14:28 Ответить
А якщо підривати виходи з метро москви щотижня?
показать весь комментарий
08.06.2026 14:29 Ответить
Песков сидить в суді та щось там мукає в своє виправдання. Це теж важко уявити. Але... Буває.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:30 Ответить
Значить не допоміг зелі тайний лист, що передав абрамовічу в сортіре через спеціальний круглий отвір.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:34 Ответить
Можна розповідати про неможливість переговрів поки піна з рота не попре, а потім втихаря відправити до Києва Абрамовича чи зустрітися в Омані.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:35 Ответить
тобто ще є цілі нафтопереробні заводи
показать весь комментарий
08.06.2026 14:40 Ответить
Поки в Україні не з'являться балістичні ракети, здатні долітати до мацкви, з нормальною БЧ, і не 1-2 на місяць, а в нормальної кількості, мира можна не чикати.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:43 Ответить
Так в Україні були балістичні ракети ( реактивна артилерія) ''Вільхи'' різних модифікацій. Але незнайомий Вова із плівок Міндіча їх просто знищив. А сьогодні втирає насєлєнію, що на завершальній стадії виготовлення таких ракет. До 2019 року ''барига'' крім ''Нептуна'', ''сапсана- грім 2'' створив і ''Вільхи'', при тому, що в касі Яник залишив йому всього 106 тисяч. А невідомий Вова при допомозі США за 250 мільярдів доларів та допомоги ЄС та інших країн на 300 мільярдів євро зміг створити тільки мультик про ракету ''фламінго'' і обіцянку про їх виготовлення до кінця 2025 року 3000 штук. Нарід цю брехню захавав і чекає нової брехні.
показать весь комментарий
08.06.2026 15:54 Ответить
Для України будь які переговори окрім обміну полоненими взагалі позбавлені будь-якого сенсу. До виплати останнього траншу репарацій ні про який "мирний договір" взагалі не може бути мови. Японія, між іншим, формально в стані війни з *********** з 1945.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:44 Ответить
тягніть-тягніть
пісюкову 58
до гааги доживе
показать весь комментарий
08.06.2026 14:47 Ответить
На хер пішов.
показать весь комментарий
08.06.2026 14:47 Ответить
Це тобі валіза ху....ла розповіла, або випари в голову вдарили
показать весь комментарий
08.06.2026 14:48 Ответить
Туалетний йоршик песьков , іди на .....уй зі своїми переговорами
і руками не ******** , чортяка кацапська 🤬
показать весь комментарий
08.06.2026 14:49 Ответить
Включити умову, повісити пескова, першим пунктом на шляху до майбутніх перемов- нехай, блть, напружиться...
показать весь комментарий
08.06.2026 15:09 Ответить
Поки рашист на українській землі ,всі перемовини з ним ,мають відбуватися на відстані автоматної черги
показать весь комментарий
08.06.2026 15:15 Ответить
Час від часу касапи (і піздьков в т.ч.) наголошують, що переговори про мир з боку України повинні бути лише в контексті виконання численних ультиматумів від ***** (один від Лаврова) стосовно нашої капітуляції та здачі позицій НАТО і Євросоюзом (по кордонах 1997 року).
Цього разу він не ********** цієї месаги. Іншим разом буде.
показать весь комментарий
08.06.2026 16:04 Ответить
 
 