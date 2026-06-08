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Сейчас трудно представить возможность переговоров с Украиной, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что в настоящее время трудно представить возможность переговоров с Украиной.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, Украина "делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования".
Что предшествовало?
- 5 июня Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
- 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
- Зеленский подтвердил, что в мае в Киеве он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы через него передать послание диктатору РФ Владимиру Путину.
Топ комментарии
+9 CrossFirenko
показать весь комментарий08.06.2026 14:23 Ответить Ссылка
+7 Олександр Томах
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+4 Tema9
показать весь комментарий08.06.2026 14:35 Ответить Ссылка
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пісюкову 58
до гааги доживе
і руками не ******** , чортяка кацапська 🤬
Цього разу він не ********** цієї месаги. Іншим разом буде.