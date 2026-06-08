Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что в настоящее время трудно представить возможность переговоров с Украиной.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, Украина "делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования".

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