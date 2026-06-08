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Новини переговори з РФ
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Зараз важко уявити можливість переговорів з Україною, - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про переговори з Україною

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що наразі важко уявити можливість переговорів з Україною.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Україна "робить все, щоб загальмувати процес мирного врегулювання".

Що передувало?

  • 5 червня Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.
  • Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, щоб через нього передати послання диктатору РФ Володимиру Путіну.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1868) росія (70353) переговори з Росією (1613)
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Топ коментарі
+7
Та тут не тільки перемовини тихі відбуваються. Зельоні взагалі критись перестали.

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08.06.2026 14:23 Відповісти
+7
Цієї осені всі ТЕЦ в західній частині росії повиходять із чату. Будеш сам просити про перемовини, йоршик
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08.06.2026 14:27 Відповісти
+4
Поки в Україні не з'являться балістичні ракети, здатні долітати до мацкви, з нормальною БЧ, і не 1-2 на місяць, а в нормальної кількості, мира можна не чикати.
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08.06.2026 14:43 Відповісти
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ну так, треба вам ще почекати до зими. Ну, щоб напевно.
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08.06.2026 14:21 Відповісти
Та тут не тільки перемовини тихі відбуваються. Зельоні взагалі критись перестали.

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08.06.2026 14:23 Відповісти
Кого то замазали?
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08.06.2026 14:26 Відповісти
Чергова зелена риго-кремлівська шмара якась
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08.06.2026 14:49 Відповісти
Лисого. Кошовий?
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08.06.2026 14:49 Відповісти
Імперськість і духовність рашки ніколи не дозволить просити першою переговори, але здається що оце все це великий спектакль
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08.06.2026 14:23 Відповісти
Цієї осені всі ТЕЦ в західній частині росії повиходять із чату. Будеш сам просити про перемовини, йоршик
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08.06.2026 14:27 Відповісти
Якщо і мирні переговори то в Путіна лише один сценарій, це Чеченський.
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08.06.2026 14:27 Відповісти
Вже й Вітькофф з Кушнером стали на прикол - які переговори
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08.06.2026 14:28 Відповісти
А якщо підривати виходи з метро москви щотижня?
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08.06.2026 14:29 Відповісти
Песков сидить в суді та щось там мукає в своє виправдання. Це теж важко уявити. Але... Буває.
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08.06.2026 14:30 Відповісти
Значить не допоміг зелі тайний лист, що передав абрамовічу в сортіре через спеціальний круглий отвір.
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08.06.2026 14:34 Відповісти
Можна розповідати про неможливість переговрів поки піна з рота не попре, а потім втихаря відправити до Києва Абрамовича чи зустрітися в Омані.
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08.06.2026 14:35 Відповісти
тобто ще є цілі нафтопереробні заводи
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08.06.2026 14:40 Відповісти
Поки в Україні не з'являться балістичні ракети, здатні долітати до мацкви, з нормальною БЧ, і не 1-2 на місяць, а в нормальної кількості, мира можна не чикати.
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08.06.2026 14:43 Відповісти
Для України будь які переговори окрім обміну полоненими взагалі позбавлені будь-якого сенсу. До виплати останнього траншу репарацій ні про який "мирний договір" взагалі не може бути мови. Японія, між іншим, формально в стані війни з *********** з 1945.
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08.06.2026 14:44 Відповісти
тягніть-тягніть
пісюкову 58
до гааги доживе
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08.06.2026 14:47 Відповісти
На хер пішов.
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08.06.2026 14:47 Відповісти
Це тобі валіза ху....ла розповіла, або випари в голову вдарили
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08.06.2026 14:48 Відповісти
Туалетний йоршик песьков , іди на .....уй зі своїми переговорами
і руками не ******** , чортяка кацапська 🤬
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08.06.2026 14:49 Відповісти
Включити умову, повісити пескова, першим пунктом на шляху до майбутніх перемов- нехай, блть, напружиться...
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08.06.2026 15:09 Відповісти
Поки рашист на українській землі ,всі перемовини з ним ,мають відбуватися на відстані автоматної черги
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08.06.2026 15:15 Відповісти
 
 