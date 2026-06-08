Зараз важко уявити можливість переговорів з Україною, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що наразі важко уявити можливість переговорів з Україною.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Україна "робить все, щоб загальмувати процес мирного врегулювання".

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