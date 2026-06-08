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Зараз важко уявити можливість переговорів з Україною, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що наразі важко уявити можливість переговорів з Україною.
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, Україна "робить все, щоб загальмувати процес мирного врегулювання".
Що передувало?
- 5 червня Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
- 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.
- Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, щоб через нього передати послання диктатору РФ Володимиру Путіну.
Топ коментарі
+7 CrossFirenko
показати весь коментар08.06.2026 14:23 Відповісти Посилання
+7 Олександр Томах
показати весь коментар08.06.2026 14:27 Відповісти Посилання
+4 Dic Dolovo
показати весь коментар08.06.2026 14:43 Відповісти Посилання
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пісюкову 58
до гааги доживе
і руками не ******** , чортяка кацапська 🤬