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Новости переговоры с РФ
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Стубб: Есть "тихие сигналы" о готовности РФ к диалогу с ЕС

Президент Финляндии призвал ЕС возобновить диалог с РФ по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб высказал предположение, что есть неявные сигналы о готовности России к диалогу с Евросоюзом по вопросу Украины.

Его заявление цитирует Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

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О диалоге с РФ 

Он отметил, что продолжают действовать как неформальные, так и дипломатические контакты на европейском уровне.

Также Стубб подчеркнул, что Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем когда-либо за время этой войны, а США все еще заняты решением иранского вопроса.

"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, возобновила диалог. Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда было бы хорошо создать группу представителей – Германия, Франция, Великобритания, Италия и приграничное государство, например Польша. Должно быть понимание того, какой будет внешняя политика и политика безопасности России в будущем. В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии – на двустороннем.

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Напомним:

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поддерживает необходимость диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, но не считает себя главным представителем Европы в возможных переговорах с Кремлем.

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Тихо так, на ухо - вы отменяете Украине помощь, а они вам газ и нефть, аха?
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12.06.2026 19:55 Ответить
Тихі? Нам хочеться, щоб чим голосніші! Щоб все вибухало, палало, та ще й диміло довго! Але Зеля щось сциться. Навіть сьогодні кацапів не поздоровив, нам на радість.
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12.06.2026 20:04 Ответить
шептуни по народному
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12.06.2026 20:16 Ответить
Чем будет громче на болотах, тем сильнее будут тихие сигналы.. а потом и они зазвучат во весь колос..
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12.06.2026 20:23 Ответить
Треба працювати сильнiше, щоб сигнали були громкими 😁
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12.06.2026 20:29 Ответить
Підпустив шиптуна....
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12.06.2026 20:49 Ответить
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12.06.2026 20:56 Ответить
круглий довбойоб . Кацапи прямо кажуть - будуть з голоду пухнути, але до 2036 року воюватимуть. А єврокуколди і досі вірять, що ось-ось сядуть за один стіл з чекістами.
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12.06.2026 21:10 Ответить
 
 