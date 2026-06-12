Стубб: Есть "тихие сигналы" о готовности РФ к диалогу с ЕС
Президент Финляндии Александр Стубб высказал предположение, что есть неявные сигналы о готовности России к диалогу с Евросоюзом по вопросу Украины.
Его заявление цитирует Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
О диалоге с РФ
Он отметил, что продолжают действовать как неформальные, так и дипломатические контакты на европейском уровне.
Также Стубб подчеркнул, что Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем когда-либо за время этой войны, а США все еще заняты решением иранского вопроса.
"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, возобновила диалог. Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда было бы хорошо создать группу представителей – Германия, Франция, Великобритания, Италия и приграничное государство, например Польша. Должно быть понимание того, какой будет внешняя политика и политика безопасности России в будущем. В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии – на двустороннем.
Напомним:
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поддерживает необходимость диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, но не считает себя главным представителем Европы в возможных переговорах с Кремлем.
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