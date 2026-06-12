Стубб: Есть "тихие сигналы" о готовности РФ к диалогу с ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб высказал предположение, что есть неявные сигналы о готовности России к диалогу с Евросоюзом по вопросу Украины.

Его заявление цитирует Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О диалоге с РФ

Он отметил, что продолжают действовать как неформальные, так и дипломатические контакты на европейском уровне.

Также Стубб подчеркнул, что Украина сегодня находится в значительно более сильной позиции, чем когда-либо за время этой войны, а США все еще заняты решением иранского вопроса.

"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, возобновила диалог. Если европейские институты не смогут этого сделать, решение, вероятно, будет принято 18 июля на саммите Европейского совета. Тогда было бы хорошо создать группу представителей – Германия, Франция, Великобритания, Италия и приграничное государство, например Польша. Должно быть понимание того, какой будет внешняя политика и политика безопасности России в будущем. В какой-то момент диалог необходимо возобновить как на европейском уровне, так и в случае Финляндии – на двустороннем.

Читайте также: Мелони призвала ЕС назначить единого представителя для переговоров с Россией

Напомним:

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что поддерживает необходимость диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, но не считает себя главным представителем Европы в возможных переговорах с Кремлем.

Читайте также: Послы Германии, Франции и Великобритании пришли в МИД РФ: в ЕК заявили о "переговорах в различных форматах"