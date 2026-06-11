Мелони призвала ЕС назначить единого представителя для переговоров с Россией
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала идею назначения представителя ЕС для переговоров с РФ по поводу войны в Украине. В то же время она подчеркнула необходимость поддержки Киева и ужесточения санкций против Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Stampa, об этом она заявила в выступлении перед заседанием Европейского Совета 18-19 июня
"Я давно поддерживаю необходимость определения авторитетного лица, которому доверяют и которое имеет мандат всех государств-членов, чтобы представлять точку зрения Европы, и именно в этом направлении я продолжаю работать", – заявила премьер-министр.
Мелони призвала усилить давление на Россию
По словам главы итальянского правительства, поддержка Украины и сохранение политического и экономического давления на РФ являются единственными инструментами, способными заставить Москву сесть за стол переговоров.
"Наша позиция не меняется. По нашему мнению, поддержка Киева и сохранение давления на Москву и сегодня являются единственным реальным способом создать условия, которые заставят начать серьезный переговорный процесс. Именно поэтому мы поддерживаем 20-й пакет европейских санкций, ведь пока Россия будет отказываться от прекращения огня и начала реальных переговоров, необходимо поддерживать высокое политическое и экономическое давление", – заявила Мелони.
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кацапам потрібна капітуляція України, на ніше вони не погодятся.
Має бути якась своя нормальна концепція, що робити з такими, як Путін. А не як у Росії: спочатку притягнути Гітлера під Москву, а потім влаштовувати паради побєдобєсія.
До слова, переклад з іспанської,СІ означає ТАК.