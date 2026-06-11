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Новости Поддержка Украине переговоры с РФ
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Мелони призвала ЕС назначить единого представителя для переговоров с Россией

Переговоры с Россией: Мелони призвала ЕС определить общего представителя

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала идею назначения представителя ЕС для переговоров с РФ по поводу войны в Украине. В то же время она подчеркнула необходимость поддержки Киева и ужесточения санкций против Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Stampa, об этом она заявила в выступлении перед заседанием Европейского Совета 18-19 июня

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"Я давно поддерживаю необходимость определения авторитетного лица, которому доверяют и которое имеет мандат всех государств-членов, чтобы представлять точку зрения Европы, и именно в этом направлении я продолжаю работать", – заявила премьер-министр.

Мелони призвала усилить давление на Россию

По словам главы итальянского правительства, поддержка Украины и сохранение политического и экономического давления на РФ являются единственными инструментами, способными заставить Москву сесть за стол переговоров.

"Наша позиция не меняется. По нашему мнению, поддержка Киева и сохранение давления на Москву и сегодня являются единственным реальным способом создать условия, которые заставят начать серьезный переговорный процесс. Именно поэтому мы поддерживаем 20-й пакет европейских санкций, ведь пока Россия будет отказываться от прекращения огня и начала реальных переговоров, необходимо поддерживать высокое политическое и экономическое давление", – заявила Мелони.

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Автор: 

саммит (1239) Джорджа Мелони (202)
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Топ комментарии
+4
цей найкращий представник

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11.06.2026 11:54 Ответить
+2
Стубб закликав його на перемовника не закликати
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11.06.2026 11:51 Ответить
+2
кацапи його дуже ******* за відношення до *****

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11.06.2026 11:57 Ответить
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Стубб закликав його на перемовника не закликати
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11.06.2026 11:51 Ответить
Стубб добре пам'ятає вислів Нємцова за *****

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11.06.2026 12:25 Ответить
цей найкращий представник

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11.06.2026 11:54 Ответить
кацапи його дуже ******* за відношення до *****

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11.06.2026 11:57 Ответить
Ці перемовини, як гаряча картоплина - ніхто не хоче тримати її у руках.
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11.06.2026 11:56 Ответить
На переговорах з московитами обов'язково має бути представник ЄС, а то простой мальчік від наріду 73% продасть нас кцапам за дешево. Не буде ніякої репарації за знищену економіку, міста і життя українців московитами (росією), а буде нав'язана ворогом російська мова, російська церква, культура і вшановування їх "героїв" в наших школах.
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11.06.2026 12:02 Ответить
які перемовини, ви про що ?

кацапам потрібна капітуляція України, на ніше вони не погодятся.
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11.06.2026 12:07 Ответить
Європа хоче переговорами виграти час для себе і своє переозброєння, а не для реального закінчення війни. Путін активував праворадикалів, які завжди кормились з рашистської руки. А європейці бігають, щоб якось так зробити, щоб орки не полізли на Балтику. Але і мадьяри, і поляки, і ординці вже хочуть розвалу України. В результаті війни або розвалиться Рашка, або Україні, або Євросоюз. Це і є пакт Трампа-Путіна в Анкореджі
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11.06.2026 12:12 Ответить
дуже цікава позиція, всі надають пропозиції когось призначити, але ніхто не погоджується. Є така думка, що у них вже чуйка про кінець плешивого кремлівського карлика. Тоді і самі перемовини не потрібні... Та й маратись ніхто не згоден бо пуйло впертий шизік... А перелом у війні таки на користь України є .
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11.06.2026 12:15 Ответить
Якби Путін хотів, то він все міг владнати ще з Ющенко, коли той йому запропонував на одному аркуші з різних сторін написати претензії України до Росії і Росії до України. Хоча я не зовсім уявляю, як вони вдвох це могли зробити. Перемовини з Путіним - дійсно марна справа, і ніхто крім ЗЕ не хоче на них витрачати свої зусилля і час. ЗЕ своєю Кримською платформою (потужним дипломатичним наступом) фактично зруйнував хитку конструкцію Мінських угод і отримав результат набагато гірший, ніж у Порошенко. Ніякий потоплений крейсер Москва, спалені російські НПЗ, зруйновані заводи ВПК, знищена основна частина техніки, що залишились Росії від СРСР не варті зруйнованих українських міст і величезної кількості загублених життів.
Має бути якась своя нормальна концепція, що робити з такими, як Путін. А не як у Росії: спочатку притягнути Гітлера під Москву, а потім влаштовувати паради побєдобєсія.
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11.06.2026 12:59 Ответить
Як не крути,а Дональд,або Сі.
До слова, переклад з іспанської,СІ означає ТАК.
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11.06.2026 12:22 Ответить
Ніяких переговорів з підарами. Крапка.😡
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11.06.2026 12:26 Ответить
Тільки не Мерекель.
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11.06.2026 12:40 Ответить
 
 