Мелоні закликала ЄС призначити єдиного представника для переговорів з Росією

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення представника ЄС для переговорів з РФ щодо війни в Україні. Водночас вона наголосила на необхідності підтримки Києва та посилення санкцій проти Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa, про це вона сказала у виступі перед засіданням Європейської Ради 18-19 червня

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"Я давно підтримую необхідність визначення авторитетної особи, якій довіряють і яка має мандат усіх держав-членів, щоб представляти точку зору Європи, і саме в цьому напрямку я продовжую працювати", – заявила прем’єр-міністерка.

Мелоні закликала посилити тиск на Росію

За словами очільниці італійського уряду, підтримка України та збереження політичного й економічного тиску на РФ є єдиними інструментами, здатними змусити Москву сісти за стіл переговорів.

"Наша позиція не змінюється. На нашу думку, підтримка Києва та збереження тиску на Москву й сьогодні є єдиним реальним способом створити умови, які змусять розпочати серйозний переговорний процес. Саме тому ми підтримуємо 20-й пакет європейських санкцій, адже доки Росія відмовлятиметься від припинення вогню та початку реальних переговорів, необхідно підтримувати високий політичний та економічний тиск", – заявила Мелоні.

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