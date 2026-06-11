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Новини Підтримка України переговори з РФ
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Мелоні закликала ЄС призначити єдиного представника для переговорів з Росією

Переговори з Росією: Мелоні закликала ЄС визначити спільного представника

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення представника ЄС для переговорів з РФ щодо війни в Україні. Водночас вона наголосила на необхідності підтримки Києва та посилення санкцій проти Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa, про це вона сказала у виступі перед засіданням Європейської Ради 18-19 червня

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"Я давно підтримую необхідність визначення авторитетної особи, якій довіряють і яка має мандат усіх держав-членів, щоб представляти точку зору Європи, і саме в цьому напрямку я продовжую працювати", – заявила прем’єр-міністерка.

Мелоні закликала посилити тиск на Росію

За словами очільниці італійського уряду, підтримка України та збереження політичного й економічного тиску на РФ є єдиними інструментами, здатними змусити Москву сісти за стіл переговорів.

"Наша позиція не змінюється. На нашу думку, підтримка Києва та збереження тиску на Москву й сьогодні є єдиним реальним способом створити умови, які змусять розпочати серйозний переговорний процес. Саме тому ми підтримуємо 20-й пакет європейських санкцій, адже доки Росія відмовлятиметься від припинення вогню та початку реальних переговорів, необхідно підтримувати високий політичний та економічний тиск", – заявила Мелоні.

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Автор: 

саміт (846) Мелоні Джорджа (229)
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Топ коментарі
+4
цей найкращий представник

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11.06.2026 11:54 Відповісти
+2
Стубб закликав його на перемовника не закликати
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11.06.2026 11:51 Відповісти
+2
кацапи його дуже ******* за відношення до *****

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11.06.2026 11:57 Відповісти
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Стубб закликав його на перемовника не закликати
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11.06.2026 11:51 Відповісти
Стубб добре пам'ятає вислів Нємцова за *****

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11.06.2026 12:25 Відповісти
цей найкращий представник

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11.06.2026 11:54 Відповісти
кацапи його дуже ******* за відношення до *****

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11.06.2026 11:57 Відповісти
Ці перемовини, як гаряча картоплина - ніхто не хоче тримати її у руках.
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11.06.2026 11:56 Відповісти
На переговорах з московитами обов'язково має бути представник ЄС, а то простой мальчік від наріду 73% продасть нас кцапам за дешево. Не буде ніякої репарації за знищену економіку, міста і життя українців московитами (росією), а буде нав'язана ворогом російська мова, російська церква, культура і вшановування їх "героїв" в наших школах.
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11.06.2026 12:02 Відповісти
які перемовини, ви про що ?

кацапам потрібна капітуляція України, на ніше вони не погодятся.
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11.06.2026 12:07 Відповісти
Європа хоче переговорами виграти час для себе і своє переозброєння, а не для реального закінчення війни. Путін активував праворадикалів, які завжди кормились з рашистської руки. А європейці бігають, щоб якось так зробити, щоб орки не полізли на Балтику. Але і мадьяри, і поляки, і ординці вже хочуть розвалу України. В результаті війни або розвалиться Рашка, або Україні, або Євросоюз. Це і є пакт Трампа-Путіна в Анкореджі
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11.06.2026 12:12 Відповісти
дуже цікава позиція, всі надають пропозиції когось призначити, але ніхто не погоджується. Є така думка, що у них вже чуйка про кінець плешивого кремлівського карлика. Тоді і самі перемовини не потрібні... Та й маратись ніхто не згоден бо пуйло впертий шизік... А перелом у війні таки на користь України є .
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11.06.2026 12:15 Відповісти
Якби Путін хотів, то він все міг владнати ще з Ющенко, коли той йому запропонував на одному аркуші з різних сторін написати претензії України до Росії і Росії до України. Хоча я не зовсім уявляю, як вони вдвох це могли зробити. Перемовини з Путіним - дійсно марна справа, і ніхто крім ЗЕ не хоче на них витрачати свої зусилля і час. ЗЕ своєю Кримською платформою (потужним дипломатичним наступом) фактично зруйнував хитку конструкцію Мінських угод і отримав результат набагато гірший, ніж у Порошенко. Ніякий потоплений крейсер Москва, спалені російські НПЗ, зруйновані заводи ВПК, знищена основна частина техніки, що залишились Росії від СРСР не варті зруйнованих українських міст і величезної кількості загублених життів.
Має бути якась своя нормальна концепція, що робити з такими, як Путін. А не як у Росії: спочатку притягнути Гітлера під Москву, а потім влаштовувати паради побєдобєсія.
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11.06.2026 12:59 Відповісти
Як не крути,а Дональд,або Сі.
До слова, переклад з іспанської,СІ означає ТАК.
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11.06.2026 12:22 Відповісти
Ніяких переговорів з підарами. Крапка.😡
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11.06.2026 12:26 Відповісти
Тільки не Мерекель.
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11.06.2026 12:40 Відповісти
 
 