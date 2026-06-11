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Новости переговоры с РФ
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Послы Германии, Франции и Великобритании пришли в МИД РФ: в ЕК заявили о "переговорах в различных форматах"

Послы стран ЕС прибыли в МИД РФ: в ЕК отреагировали

В Европейском Союзе ведутся переговоры с представителями РФ на различных уровнях, при этом позиция в отношении поддержки Украины остается неизменной.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Ранее российские СМИ сообщили, что послы стран ЕС - Германии, Франции и Великобритании - 11 июня инициировали встречу с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным. 

"Действительно, как мы уже говорили ранее, переговоры проходят в различных форматах, в разных местах, а также на разных уровнях с участием глав государств, правительств, министров, высокопоставленных дипломатов, чиновников с нашей стороны", - ответила Гиппер.

Спикер заявила, что и ЕС, и Украина хотят мира.

"На данный момент мы не видим никаких признаков того, что это происходит, поэтому мы и в дальнейшем остаемся непоколебимыми, в частности, в отношении нового пакета санкций, который только что был принят против России", - добавила она.

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Серьоге гуртом морду лошачю набили? Бійка була? Шо, ні?! Шо, знов бла бла бла?
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11.06.2026 16:07 Ответить
"Дійсно, як ми вже казали раніше, переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях, а також на різних рівнях за участю глав держав, урядів, міністрів, високопоставлених дипломатів, чиновників з нашого боку", - відповіла Гіппер.

Речниця заявила, що і ЄС, і Україна хочуть миру.

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії", - додала вона. " -

і що? ви цими мантрами хочете зупинити війну? Тоді звертайтеся до вероніки - вона вам підкаже коли в астралі зірки зійдуться, щоб не в ретроградному меркурії сузір я касіопеї знаходилося, і тоді зразу пишіть листа у кремль - війна стоп. раз, два. Бо ми так хочемо.
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11.06.2026 16:12 Ответить
Прийшли на поклон? Сором і ганьба...😡
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11.06.2026 16:15 Ответить
Путін здохне, але нічого в Росії не поміняє. У сторін дуже сильно розходяться бачення на те, як має виглядати мир.
Росія Статут ООН підписала? Підписала. Тобто, Місія РФ при міжнародних організаціях ООН у Женеві має перебратися з елітного місця поряд з будівлею ООН десь на околицю Женеви із значно меншою кількістю співробітників. Якщо це не подіє, то країнам Європи треба суттєво зменшувати посольства (менші будівлі із меншою кількістю співробітників) Росії і скорочувати свої дипломатичні представництва в РФ. Це суттєво понизить статус Росії в світі. Так мають вестись переговори. А як інакше можна розмовляти з людожерами, які хочуть правити світом?
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11.06.2026 16:20 Ответить
Чокнуті.
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11.06.2026 16:22 Ответить
Хитродупі. Їм простіше сплатити за смерть бусифікованих громадян України, ніж щось змінювати у своїх стосунках з РФ. З Наполеоном Європа так само воювала, з Великою Британією і Росією у перших рядах. Тільки герой тієї війни адмірал Нельсон був покалічений і загинув у бою, але Наполеона переговірники тоді хитро під час битви на Березені із Росії випустили, а потім із свитою оселили на острові, з якого він успішно втік.
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11.06.2026 16:37 Ответить
 
 