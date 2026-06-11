Послы Германии, Франции и Великобритании пришли в МИД РФ: в ЕК заявили о "переговорах в различных форматах"

В Европейском Союзе ведутся переговоры с представителями РФ на различных уровнях, при этом позиция в отношении поддержки Украины остается неизменной.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ.

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Ранее российские СМИ сообщили, что послы стран ЕС - Германии, Франции и Великобритании - 11 июня инициировали встречу с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным.

"Действительно, как мы уже говорили ранее, переговоры проходят в различных форматах, в разных местах, а также на разных уровнях с участием глав государств, правительств, министров, высокопоставленных дипломатов, чиновников с нашей стороны", - ответила Гиппер.

Спикер заявила, что и ЕС, и Украина хотят мира.

"На данный момент мы не видим никаких признаков того, что это происходит, поэтому мы и в дальнейшем остаемся непоколебимыми, в частности, в отношении нового пакета санкций, который только что был принят против России", - добавила она.

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