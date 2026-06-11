Послы Германии, Франции и Великобритании пришли в МИД РФ: в ЕК заявили о "переговорах в различных форматах"
В Европейском Союзе ведутся переговоры с представителями РФ на различных уровнях, при этом позиция в отношении поддержки Украины остается неизменной.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ.
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Ранее российские СМИ сообщили, что послы стран ЕС - Германии, Франции и Великобритании - 11 июня инициировали встречу с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным.
"Действительно, как мы уже говорили ранее, переговоры проходят в различных форматах, в разных местах, а также на разных уровнях с участием глав государств, правительств, министров, высокопоставленных дипломатов, чиновников с нашей стороны", - ответила Гиппер.
Спикер заявила, что и ЕС, и Украина хотят мира.
"На данный момент мы не видим никаких признаков того, что это происходит, поэтому мы и в дальнейшем остаемся непоколебимыми, в частности, в отношении нового пакета санкций, который только что был принят против России", - добавила она.
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Речниця заявила, що і ЄС, і Україна хочуть миру.
"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії", - додала вона. " -
і що? ви цими мантрами хочете зупинити війну? Тоді звертайтеся до вероніки - вона вам підкаже коли в астралі зірки зійдуться, щоб не в ретроградному меркурії сузір я касіопеї знаходилося, і тоді зразу пишіть листа у кремль - війна стоп. раз, два. Бо ми так хочемо.
Росія Статут ООН підписала? Підписала. Тобто, Місія РФ при міжнародних організаціях ООН у Женеві має перебратися з елітного місця поряд з будівлею ООН десь на околицю Женеви із значно меншою кількістю співробітників. Якщо це не подіє, то країнам Європи треба суттєво зменшувати посольства (менші будівлі із меншою кількістю співробітників) Росії і скорочувати свої дипломатичні представництва в РФ. Це суттєво понизить статус Росії в світі. Так мають вестись переговори. А як інакше можна розмовляти з людожерами, які хочуть правити світом?