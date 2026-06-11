Посли Німеччини, Франції та Великої Британії прийшли до МЗС РФ: у ЄК заявили про "переговори у різних форматах"

У Європейському Союзі ведуть переговори із представниками РФ на різних рівнях, водночас позицію щодо підтримки України не змінюють.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Раніше російські ЗМІ повідомили, що посли країн ЄС - Німеччини, Франції та Великої Британії - 11 червня ініціювали зустріч із заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним.

"Дійсно, як ми вже казали раніше, переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях, а також на різних рівнях за участю глав держав, урядів, міністрів, високопоставлених дипломатів, чиновників з нашого боку", - відповіла Гіппер.

Речниця заявила, що і ЄС, і Україна хочуть миру.

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії", - додала вона.

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