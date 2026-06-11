Посли Німеччини, Франції та Великої Британії прийшли до МЗС РФ: у ЄК заявили про "переговори у різних форматах"
У Європейському Союзі ведуть переговори із представниками РФ на різних рівнях, водночас позицію щодо підтримки України не змінюють.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Раніше російські ЗМІ повідомили, що посли країн ЄС - Німеччини, Франції та Великої Британії - 11 червня ініціювали зустріч із заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним.
"Дійсно, як ми вже казали раніше, переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях, а також на різних рівнях за участю глав держав, урядів, міністрів, високопоставлених дипломатів, чиновників з нашого боку", - відповіла Гіппер.
Речниця заявила, що і ЄС, і Україна хочуть миру.
"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії", - додала вона.
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Речниця заявила, що і ЄС, і Україна хочуть миру.
"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії", - додала вона. " -
і що? ви цими мантрами хочете зупинити війну? Тоді звертайтеся до вероніки - вона вам підкаже коли в астралі зірки зійдуться, щоб не в ретроградному меркурії сузір я касіопеї знаходилося, і тоді зразу пишіть листа у кремль - війна стоп. раз, два. Бо ми так хочемо.
Росія Статут ООН підписала? Підписала. Тобто, Місія РФ при міжнародних організаціях ООН у Женеві має перебратися з елітного місця поряд з будівлею ООН десь на околицю Женеви із значно меншою кількістю співробітників. Якщо це не подіє, то країнам Європи треба суттєво зменшувати посольства (менші будівлі із меншою кількістю співробітників) Росії і скорочувати свої дипломатичні представництва в РФ. Це суттєво понизить статус Росії в світі. Так мають вестись переговори. А як інакше можна розмовляти з людожерами, які хочуть правити світом?