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Новини переговори з РФ
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Посли Німеччини, Франції та Великої Британії прийшли до МЗС РФ: у ЄК заявили про "переговори у різних форматах"

Посли країн ЄС прибули до МЗС РФ: у ЄК відреагували

У Європейському Союзі ведуть переговори із представниками РФ на різних рівнях, водночас позицію щодо підтримки України не змінюють.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Раніше російські ЗМІ повідомили, що посли країн ЄС - Німеччини, Франції та Великої Британії - 11 червня ініціювали зустріч із заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним. 

"Дійсно, як ми вже казали раніше, переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях, а також на різних рівнях за участю глав держав, урядів, міністрів, високопоставлених дипломатів, чиновників з нашого боку", - відповіла Гіппер.

Речниця заявила, що і ЄС, і Україна хочуть миру.

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії", - додала вона.

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Єврокомісія (2452) росія (70404) переговори з Росією (1615)
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Серьоге гуртом морду лошачю набили? Бійка була? Шо, ні?! Шо, знов бла бла бла?
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11.06.2026 16:07 Відповісти
"Дійсно, як ми вже казали раніше, переговори відбуваються в різних форматах, у різних місцях, а також на різних рівнях за участю глав держав, урядів, міністрів, високопоставлених дипломатів, чиновників з нашого боку", - відповіла Гіппер.

Речниця заявила, що і ЄС, і Україна хочуть миру.

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається, тому ми й надалі залишаємося непохитними, зокрема, щодо нового пакета санкцій, який щойно було ухвалено проти Росії", - додала вона. " -

і що? ви цими мантрами хочете зупинити війну? Тоді звертайтеся до вероніки - вона вам підкаже коли в астралі зірки зійдуться, щоб не в ретроградному меркурії сузір я касіопеї знаходилося, і тоді зразу пишіть листа у кремль - війна стоп. раз, два. Бо ми так хочемо.
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11.06.2026 16:12 Відповісти
Прийшли на поклон? Сором і ганьба...😡
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11.06.2026 16:15 Відповісти
Путін здохне, але нічого в Росії не поміняє. У сторін дуже сильно розходяться бачення на те, як має виглядати мир.
Росія Статут ООН підписала? Підписала. Тобто, Місія РФ при міжнародних організаціях ООН у Женеві має перебратися з елітного місця поряд з будівлею ООН десь на околицю Женеви із значно меншою кількістю співробітників. Якщо це не подіє, то країнам Європи треба суттєво зменшувати посольства (менші будівлі із меншою кількістю співробітників) Росії і скорочувати свої дипломатичні представництва в РФ. Це суттєво понизить статус Росії в світі. Так мають вестись переговори. А як інакше можна розмовляти з людожерами, які хочуть правити світом?
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11.06.2026 16:20 Відповісти
Чокнуті.
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11.06.2026 16:22 Відповісти
Хитродупі. Їм простіше сплатити за смерть бусифікованих громадян України, ніж щось змінювати у своїх стосунках з РФ. З Наполеоном Європа так само воювала, з Великою Британією і Росією у перших рядах. Тільки герой тієї війни адмірал Нельсон був покалічений і загинув у бою, але Наполеона переговірники тоді хитро під час битви на Березені із Росії випустили, а потім із свитою оселили на острові, з якого він успішно втік.
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11.06.2026 16:37 Відповісти
 
 