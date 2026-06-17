Кошта установил контакт с Кремлем для привлечения Путина к переговорам, - Bloomberg
Президент Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение путей прекращения войны РФ против Украины.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Цензор.НЕТ.
Кошта установил контакт с Кремлем
По словам источников, главный советник Кошты "провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, приближенным к Путину, с целью подготовки почвы для более содержательных переговоров в будущем".
Пресс-секретарь Кошты отказалась от комментариев, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии, отмечает Bloomberg.
"Нам нужно в нужный момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши общие вопросы безопасности", - заявлял Кошта журналистам в прошлом месяце.
Некоторые страны ЕС выдвинули идею назначения специального посланника для переговоров с Москвой, поскольку блок стремится сыграть свою роль в достижении мира между Украиной и Россией.
Однако эта идея вызывает споры и сопряжена с рисками, поскольку Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который фактически десятилетиями находится на содержании у Кремля из-за своей работы в "Газпроме".
В свою очередь, Германия, Франция и Великобритания отдельно обсуждали стратегию вовлечения Путина в мирные переговоры в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению европейских чиновников, нынешняя ситуация может создать предпосылки для переговорного процесса, поскольку российские войска сталкиваются с трудностями на фронте, в то время как Украина усиливает удары по военным целям на территории РФ.
По словам одного из источников, высокопоставленные чиновники ЕС стремятся выработать общую позицию на фоне перехода войны в новую фазу и готовятся к моменту, когда коммуникация с Кремлем усилится.
Что этому предшествовало?
Напомним, что ранее издание Politico писало, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении полномасштабной войны России против Украины.
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Опп-пааа.
От тут ти,
кацапчикукошта, вже й приїхав.
"переговори" для рузкіх це коли ворог принижений і капітулює. Або коли вони тихо "жест доброй волі" роблять
інакше в них не буває. Поки вони не відійдуть вони вимагатимуть всього того ж