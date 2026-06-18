Рано чи пізно Путін має ухвалити рішення, чи готовий він до переговорів, - Рютте

Російський диктатор Володимир Путін рано чи пізно, має ухвалити рішення щодо мирних переговорів.

Про це сказав Генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Генсека Альянсу запитали, чи очікує НАТО якихось поступок від Путіна, чи навпаки - подальшої ескалації.

"Очевидно, що рано чи пізно Путін має ухвалити рішення, чи хоче він співпрацювати, чи ні", – відповів він.

На думку Рютте, Трамп "зрушив ситуацію з мертвої точки після того, як у лютому минулого року розпочав прямий діалог із Путіним".

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"Я вважаю, що це було дуже важливо, тому що він був єдиним, хто міг це зробити. Але зрештою питання полягає в тому, чи хоче Путін співпрацювати, чи справді готовий брати участь у переговорах", - пояснив генсек НАТО.

Водночас, наголосив він, Альянс має зробити все можливе, щоб Україна залишалася максимально сильною у боротьбі.

"Саме над цим ми зараз працюємо. Якщо ж говорити про Росію загалом, то не варто забувати про останні дані. Зараз Росія витрачає на оборону 48% свого державного бюджету. Це божевільні цифри. Тому ми не можемо бути наївними щодо Росії", – підсумував він.

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Що передувало?

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі саме російський диктатор Путін має сказати, чи готовий сісти за стіл переговорів про мир.

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