Зараз саме Путін має сказати, чи готовий повернутися за стіл переговорів, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що тепер саме російський диктатор Путін має сказати, чи готовий сісти за стіл переговорів про мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Зараз саме він (Путін. - Ред.) має сказати, чи готовий повернутися за стіл переговорів, але не з умовами, які є неприйнятними. Тепер Америка залишає місце Європі. І передусім Америка разом із нами, щоб допомагати Україні, і це дуже важливо", - наголосив французький лідер.

Макрон за підсумками саміту G7 заявив, що останніми днями було зроблено багато важливого.

"Тому що це возз’єднання G7 навколо України і наша спільна сила, поставлена на службу її здатності захищатися, її здатності також контратакувати і відновлювати свою енергетику", - додав він.

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Саміт G7

Раніше повідомлялося, що країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів ППО та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.

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