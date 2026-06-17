Макрон після саміту G7: Є воля США працювати з європейцями на підтримку України
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що саміт G7 в Евіані засвідчив готовність США працювати разом з європейцями на підтримку України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Макрон сказав на підсумковій пресконференції після саміту G7.
Зміна підходу
"Я вважаю, що цей саміт в Евіані є дуже глибокою зміною підходу. А саме - є воля Сполучених Штатів Америки працювати з європейцями на підтримку України, є спільна воля рухатися вперед у цьому питанні", - сказав Макрон.
Він зауважив, що ця зміна була зафіксована не лише політично, а й у конкретних напрямах військової підтримки України, зокрема щодо систем оборони та далекобійних спроможностей.
Росія - у складній ситуації
Президент Франції розповів, що під час саміту всі лідери G7 заслухали оцінку ситуації від Президента Володимира Зеленського і дійшли висновку, що Україна чинить опір ефективніше, ніж дехто міг очікувати, тоді як Росія перебуває у складній ситуації.
"І всі ми сказали, що ми збільшимо нашу підтримку України, ми посилимо тиск на Росію, і ми маємо триматися цього курсу", - додав Макрон.
Він назвав це "справжньою зміною" порівняно з останніми місяцями. Як ще один успіх він виділив той факт, що у підсумкових документах саміту G7 підтверджена підтримка територіальної цілісності України. Також, за словами Макрона, Трамп визнав необхідність жорсткішої позиції щодо цього.
Території мають повернутися українцям
"Не нам говорити, де починається і як має структуруватися дискусія щодо територій. Ми це завжди казали. Якби ми були на місці українців, ми б не терпіли, щоб інші щось визначали за нас. Питання територій обговорюють українці. І те, що дуже чітко сказав президент Трамп: ми маємо бути набагато жорсткішими - території мають повернутися українцям, це їхні території. Він має рацію", - зазначив президент Франції.
За словами Макрона, разом з іншими учасниками американський лідер констатував, що сьогодні немає серйозної волі Росії обговорювати мир. Саме тому підсумком саміту стало рішення не зосереджуватися на переговорах як таких, а посилювати підтримку України і тиск на Росію.
Саміт G7
- Раніше повідомлялося, що країни G7 погодилися наростити постачання Україні засобів ППО та ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.
- За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.
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В обмін на допомогу на Близькому Сході, Трамп погодився працювати разом із європейцями, пообіцяв підтримати Україну, посилити тиск на Росію та навіть повернутися дo жорстких обмежень проти російського нафтового експорту.