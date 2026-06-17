Макрон після саміту G7: Є воля США працювати з європейцями на підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що саміт G7 в Евіані засвідчив готовність США працювати разом з європейцями на підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Макрон сказав на підсумковій пресконференції після саміту G7.

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Зміна підходу

"Я вважаю, що цей саміт в Евіані є дуже глибокою зміною підходу. А саме - є воля Сполучених Штатів Америки працювати з європейцями на підтримку України, є спільна воля рухатися вперед у цьому питанні", - сказав Макрон.

Він зауважив, що ця зміна була зафіксована не лише політично, а й у конкретних напрямах військової підтримки України, зокрема щодо систем оборони та далекобійних спроможностей.

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Росія - у складній ситуації

Президент Франції розповів, що під час саміту всі лідери G7 заслухали оцінку ситуації від Президента Володимира Зеленського і дійшли висновку, що Україна чинить опір ефективніше, ніж дехто міг очікувати, тоді як Росія перебуває у складній ситуації.

"І всі ми сказали, що ми збільшимо нашу підтримку України, ми посилимо тиск на Росію, і ми маємо триматися цього курсу", - додав Макрон.

Він назвав це "справжньою зміною" порівняно з останніми місяцями. Як ще один успіх він виділив той факт, що у підсумкових документах саміту G7 підтверджена підтримка територіальної цілісності України. Також, за словами Макрона, Трамп визнав необхідність жорсткішої позиції щодо цього.

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Території мають повернутися українцям

"Не нам говорити, де починається і як має структуруватися дискусія щодо територій. Ми це завжди казали. Якби ми були на місці українців, ми б не терпіли, щоб інші щось визначали за нас. Питання територій обговорюють українці. І те, що дуже чітко сказав президент Трамп: ми маємо бути набагато жорсткішими - території мають повернутися українцям, це їхні території. Він має рацію", - зазначив президент Франції.

За словами Макрона, разом з іншими учасниками американський лідер констатував, що сьогодні немає серйозної волі Росії обговорювати мир. Саме тому підсумком саміту стало рішення не зосереджуватися на переговорах як таких, а посилювати підтримку України і тиск на Росію.

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Саміт G7