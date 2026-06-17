США змінили позицію щодо війни в Україні, очікування більш реалістичні, - прем’єр Канади Карні
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що у США змінилася позиція щодо війни в Україні. Ситуацію на полі бою оцінюють більш реалістично.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Йшлося про зміну тону стосовно України, зміну орієнтації, більш реалістичні, на нашу думку, очікування щодо подальшого перебігу цієї війни та позицію проти Росії", - сказав він.
Також, за словами Карні, обговорювали і посилення санкцій проти РФ та можливість надання Україні додаткової військової допомоги.
Це, додав прем'єр Канади, обговорювали досить детально.
Саміт G7
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.
- За даними ЗМІ, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.
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Валентин Коваль #620706
показати весь коментар17.06.2026 12:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Evgen Karpenko
показати весь коментар17.06.2026 12:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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