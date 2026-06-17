США изменили позицию по войне в Украине, ожидания стали более реалистичными, - премьер-министр Канады Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в США изменилась позиция в отношении войны в Украине. Ситуацию на поле боя оценивают более реалистично.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
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"Речь шла об изменении тона в отношении Украины, смене ориентации, более реалистичных, на наш взгляд, ожиданиях относительно дальнейшего хода этой войны и позиции против России", - сказал он.
Также, по словам Карни, обсуждались ужесточение санкций против РФ и возможность оказания Украине дополнительной военной помощи.
Это, добавил премьер-министр Канады, обсуждалось довольно подробно.
Саммит G7
- Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.
- По данным СМИ, Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.
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Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий17.06.2026 12:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий17.06.2026 12:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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