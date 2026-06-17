Оценки Украины и партнеров относительно ситуации на фронте полностью совпадают, - Сибига
Важно, что оценки Украины и наших партнеров относительно обстановки на поле боя и развития ситуации в России совпадают.
Об этом рассказал министр Андрей Сибига в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Оценка ситуации на фронте
"Важно, что оценки Украины и наших партнеров относительно ситуации на поле боя и развития событий в России совпадают", - отметил он.
Ожидания от саммита G7
Сибига также заверил, что все встречи президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 направлены на приближение мира в Украине.
"Президент Владимир Зеленский и его команда проводят встречи в кулуарах саммита G7 с одной целью - приближения справедливого мира. Мы используем каждый шанс, чтобы это произошло", - подчеркнул украинский министр.
"В Европе и США есть предел терпения в отношении манипуляций России и ее отклонения мирных усилий", - добавил он.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку по Ирану.
- Канцлер Германии Мерц заявлял, что Европа и США согласовали подход к завершению войны в Украине.
- Также отмечалось, что G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит вопрос о передаче лицензий на производство ракет-перехватчиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль