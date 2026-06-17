Оценки Украины и партнеров относительно ситуации на фронте полностью совпадают, - Сибига

Важно, что оценки Украины и наших партнеров относительно обстановки на поле боя и развития ситуации в России совпадают.

Об этом рассказал министр Андрей Сибига в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Оценка ситуации на фронте

"Важно, что оценки Украины и наших партнеров относительно ситуации на поле боя и развития событий в России совпадают", - отметил он.

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Ожидания от саммита G7

Сибига также заверил, что все встречи президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 направлены на приближение мира в Украине.

"Президент Владимир Зеленский и его команда проводят встречи в кулуарах саммита G7 с одной целью - приближения справедливого мира. Мы используем каждый шанс, чтобы это произошло", - подчеркнул украинский министр.

"В Европе и США есть предел терпения в отношении манипуляций России и ее отклонения мирных усилий", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку по Ирану.

Канцлер Германии Мерц заявлял, что Европа и США согласовали подход к завершению войны в Украине.

Также отмечалось, что G7 увеличит поставки ПВО Украине и рассмотрит вопрос о передаче лицензий на производство ракет-перехватчиков.

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