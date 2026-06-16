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Зеленский: Абрамович может выступить посредником между Украиной и РФ, всё зависит от Путина

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя привлечение российского олигарха Романа Абрамовича к переговорному процессу, заявил, что бизнесмен на 100% понял позицию Украины и взял на себя обязательство донести её непосредственно диктатору РФ Путину.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-участия в конференции Reuters Next, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский подчеркнул, что Украина политически полностью готова к завершению войны и установлению режима прекращения огня уже сегодня, однако Кремль продолжает игнорировать любые мирные инициативы.

Абрамович как технический канал связи

Зеленский прокомментировал слухи о непубличных визитах российского миллиардера Романа Абрамовича в украинскую столицу, которые состоялись в мае. Президент подтвердил факт контактов и отметил, что Украина готова использовать любые инструменты для донесения своей позиции, однако состав переговорных групп с другой стороны — это внутреннее дело РФ.

"Он может быть [посредником], это зависит от Путина. Каждая страна должна решить, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности, кто будет их представлять", — пояснил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве: Украина "не играет в эти игры"

По имеющейся информации, во время визита Абрамовича в Киев украинская сторона четко обозначила свои красные линии и передала через него конкретное послание Путину о готовности к проведению прямых двусторонних переговоров на высоком уровне. Российский бизнесмен зафиксировал украинские условия и пообещал доставить их адресату в Кремль.

Полная готовность Киева и саботаж Москвы

Глава государства подчеркнул, что сейчас мяч находится на российской половине поля, поскольку Украина выполнила все необходимые политические предпосылки для начала мирного процесса.

"Политически Украина готова к окончанию войны и прекращению огня уже сегодня, но Россия не демонстрирует активности в этом вопросе", — добавил президент.

Зеленский также подчеркнул, что лидеры стран "Большой семерки" во время саммита полностью поддержали украинскую позицию и признали геополитическое лидерство Киева, поскольку Украина продемонстрировала готовность к переговорам и установлению режима тишины, а также показала сильные позиции на поле боя, в частности благодаря развитию украинских военных технологий и дальнобойных возможностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о тайном визите Абрамовича в Киев: Зеленский использует каждую возможность для приближения мира

  • Напомним, ранее президент США Дональд Трамп также назвал свои последние разговоры с Зеленским и Путиным "очень хорошими" и заявил, что Белый дом сосредоточится на войне в Украине в ближайшее время. 

Автор: 

Абрамович Роман (97) Зеленский Владимир (24520) путин владимир (32604)
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Топ комментарии
+11
Ти придурку яким Абрамович може бути посередником він хоч і жид але він громадянин рашкостану .
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16.06.2026 16:17 Ответить
+9
Я думав що посередником повинна бути людина яка не має відношення до даної справи. А тим паче до сторони ворога. Ви ще скажите що він на війну у ху... лостані грошей не давав.
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16.06.2026 16:27 Ответить
+8
Абрамовіча потрібно буо взагалі взяти в полон, коли він був в Києві. Вибить з нього всі паролі на крипту, а потім бандероклькой по пальчику ***** відправляти на "почьту до вастрєбованія". Нарк нє шаріт в гєопалітіце
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16.06.2026 16:16 Ответить
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Абрамовіча потрібно буо взагалі взяти в полон, коли він був в Києві. Вибить з нього всі паролі на крипту, а потім бандероклькой по пальчику ***** відправляти на "почьту до вастрєбованія". Нарк нє шаріт в гєопалітіце
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16.06.2026 16:16 Ответить
***** пальчики до лампочки, мало ли чьи они, там надо голову присылать, но, тогда с посредниками напряженка возникнет
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16.06.2026 16:23 Ответить
Ти придурку яким Абрамович може бути посередником він хоч і жид але він громадянин рашкостану .
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16.06.2026 16:17 Ответить
Кого ху...ло призначить, того потужний і підтримувати буде
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16.06.2026 16:35 Ответить
су*а ти зеленська !!! не чипляйся за владу зі своїми племенними мафіозними адептами !!! Ви призвели до горя Україну ,не відмиєтеся від відповідальності !!!...
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16.06.2026 16:22 Ответить
Відмитися не відмиється, а с...******* спробує
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16.06.2026 16:38 Ответить
Гаманець Пуйла у великому авторитеті у Зелі.
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16.06.2026 16:26 Ответить
Ему не дают покоя 2,5 млрд за членси.
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16.06.2026 18:02 Ответить
Я думав що посередником повинна бути людина яка не має відношення до даної справи. А тим паче до сторони ворога. Ви ще скажите що він на війну у ху... лостані грошей не давав.
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16.06.2026 16:27 Ответить
Невиправний... абрамовіч- ручний алігарх путіна! За такою логікою і дугін може бути посередником, да і медведчук "не плох"...
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16.06.2026 16:30 Ответить
Як тут не стати антісємітом? Якась хабадна ***** с усіх щілин сочиться...
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16.06.2026 16:32 Ответить
Всі ці показові виступи з закликами до мирних переговорів - це підготовка до складного осіннє-зимового періоду. Тобто війна остаточно перейшла у формат війни на виснаження, Україна методично нищить НПЗ, у відповідь рф усіма наявними засобами буде нищити енергосистему і логістику у наступні кілька місяців, тому сьогодні переговори практично неможливі - наступне вікно з явиться після чергового етапу ескалації. Це вже зрозуміло сьогодні. Тому коли взимку буде срака - то витягнуть на огляд саме ці пусті по суті але важливі по формі призови до мирних переговорів - тіпа ми ж хотіли.... Ну як показує практика карнавальне суспільство з задоволенням споживає цей продукт.
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16.06.2026 16:32 Ответить
"Всі ці показові виступи з закликами до мирних переговорів" з нашої сторони лише для того, щоб Трампло не образилось, бо тоді може заборонити навіть продаж зброї. Кацапи в цю гру грають для того щоб їм нових санкцій не насипали. Трампло хоче показати що він майстер укладання угод і ще має якесь значення в геополітиці. Насправді то нікому не потрібно. Нам то не потрібно, бо умови неприйнятні. Кацапам то абсолютно не потрібно, бо, по-перше, жопа в економіці яку лише війною можна пояснити. По-друге, повернуть орків з фронту не можна, може повторитись 1917 рік. По-третє, потрібно буде відновлювати захоплені території, а тут дєнєг нєт, див. "по-перше". Трамплу то теж не треба, якщо щось і вийде, то на другий день то всі забудуть а так вже півтора року чуємо про прекрасні і чудові переговори. Та і ВПК можуть піджопників надавати, бо замовлення різко впадуть. Тому з цих переговорів кіна не буде, розходимось...
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16.06.2026 17:18 Ответить
Абрамович громадянин рф ,гаманець путіна може бути посередником між Україною і рф в тебе клепка є ? він вже був посередником що парафували з арахамією акт капітуляції ,до того ти посприяв що б на нього не накладали санкції західні партнери ,щож своїх не кидаєм.
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16.06.2026 16:39 Ответить
Один такий посередник запевнив нашого дурака, що РФ не нападе у лютому 2022.
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16.06.2026 16:40 Ответить
КазковийЗЕдовбуйоб пробив в черговий раз дно.
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16.06.2026 16:43 Ответить
"...бізнесмен на 100% зрозумів позицію України" - а про яку саме "позицію" йшла мова, про "сайдьомся пасєрєдінє"?
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16.06.2026 16:51 Ответить
Яке воно тупе і кончене!Як може бути кацапський алігарх песередником?
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16.06.2026 16:59 Ответить
Навіщо тепер європейці та американці, якщо є посередник Абрамович. Він з "потужним" самі дадуть всьому раду.) Тому це було в таємниці, щоб зробити нам сюрприз.)
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16.06.2026 17:05 Ответить
Всі вони члени однієї стаї.
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16.06.2026 17:18 Ответить
Так цей Абрамович, разом з Березовським та Юмашевим і привели пуйла до влади... Який він посередник? Він такий самий як і пуйло...
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16.06.2026 17:36 Ответить
Якби не зізнання пуйла, що в Україні перебуває єврей Абрамович, то ніхто б з українців про це не знав. Цікаво, як підсанкційна особа перетнула український кордон? Хто порушив закон?
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16.06.2026 17:38 Ответить
А от та особа котра міндічу за декілька годин до вручення підозри випустила йього за кордон України - є якийсь сусід міндіча по будівництву дінастія -
якийсь воваR1.
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16.06.2026 17:44 Ответить
І отака брехня сьомий рік. Сьомий рік сіоністи нищать Україну розкраданням бюджету і виводенням грошей за кордон.
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16.06.2026 17:40 Ответить
Зедрот, ты бы ещё биби предложил,
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16.06.2026 18:08 Ответить
Найкращий посередник- 3000 ракет на Москву,вова ,агов, де вони???
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16.06.2026 18:14 Ответить
 
 