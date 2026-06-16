Зеленский: Абрамович может выступить посредником между Украиной и РФ, всё зависит от Путина
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя привлечение российского олигарха Романа Абрамовича к переговорному процессу, заявил, что бизнесмен на 100% понял позицию Украины и взял на себя обязательство донести её непосредственно диктатору РФ Путину.
Об этом глава государства сказал во время онлайн-участия в конференции Reuters Next, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что Украина политически полностью готова к завершению войны и установлению режима прекращения огня уже сегодня, однако Кремль продолжает игнорировать любые мирные инициативы.
Абрамович как технический канал связи
Зеленский прокомментировал слухи о непубличных визитах российского миллиардера Романа Абрамовича в украинскую столицу, которые состоялись в мае. Президент подтвердил факт контактов и отметил, что Украина готова использовать любые инструменты для донесения своей позиции, однако состав переговорных групп с другой стороны — это внутреннее дело РФ.
"Он может быть [посредником], это зависит от Путина. Каждая страна должна решить, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности, кто будет их представлять", — пояснил Зеленский.
По имеющейся информации, во время визита Абрамовича в Киев украинская сторона четко обозначила свои красные линии и передала через него конкретное послание Путину о готовности к проведению прямых двусторонних переговоров на высоком уровне. Российский бизнесмен зафиксировал украинские условия и пообещал доставить их адресату в Кремль.
Полная готовность Киева и саботаж Москвы
Глава государства подчеркнул, что сейчас мяч находится на российской половине поля, поскольку Украина выполнила все необходимые политические предпосылки для начала мирного процесса.
"Политически Украина готова к окончанию войны и прекращению огня уже сегодня, но Россия не демонстрирует активности в этом вопросе", — добавил президент.
Зеленский также подчеркнул, что лидеры стран "Большой семерки" во время саммита полностью поддержали украинскую позицию и признали геополитическое лидерство Киева, поскольку Украина продемонстрировала готовность к переговорам и установлению режима тишины, а также показала сильные позиции на поле боя, в частности благодаря развитию украинских военных технологий и дальнобойных возможностей.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп также назвал свои последние разговоры с Зеленским и Путиным "очень хорошими" и заявил, что Белый дом сосредоточится на войне в Украине в ближайшее время.
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якийсь воваR1.