Зеленский: Абрамович может выступить посредником между Украиной и РФ, всё зависит от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя привлечение российского олигарха Романа Абрамовича к переговорному процессу, заявил, что бизнесмен на 100% понял позицию Украины и взял на себя обязательство донести её непосредственно диктатору РФ Путину.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-участия в конференции Reuters Next, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский подчеркнул, что Украина политически полностью готова к завершению войны и установлению режима прекращения огня уже сегодня, однако Кремль продолжает игнорировать любые мирные инициативы.

Абрамович как технический канал связи

Зеленский прокомментировал слухи о непубличных визитах российского миллиардера Романа Абрамовича в украинскую столицу, которые состоялись в мае. Президент подтвердил факт контактов и отметил, что Украина готова использовать любые инструменты для донесения своей позиции, однако состав переговорных групп с другой стороны — это внутреннее дело РФ.

"Он может быть [посредником], это зависит от Путина. Каждая страна должна решить, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности, кто будет их представлять", — пояснил Зеленский.

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По имеющейся информации, во время визита Абрамовича в Киев украинская сторона четко обозначила свои красные линии и передала через него конкретное послание Путину о готовности к проведению прямых двусторонних переговоров на высоком уровне. Российский бизнесмен зафиксировал украинские условия и пообещал доставить их адресату в Кремль.

Полная готовность Киева и саботаж Москвы

Глава государства подчеркнул, что сейчас мяч находится на российской половине поля, поскольку Украина выполнила все необходимые политические предпосылки для начала мирного процесса.

"Политически Украина готова к окончанию войны и прекращению огня уже сегодня, но Россия не демонстрирует активности в этом вопросе", — добавил президент.

Зеленский также подчеркнул, что лидеры стран "Большой семерки" во время саммита полностью поддержали украинскую позицию и признали геополитическое лидерство Киева, поскольку Украина продемонстрировала готовность к переговорам и установлению режима тишины, а также показала сильные позиции на поле боя, в частности благодаря развитию украинских военных технологий и дальнобойных возможностей.

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