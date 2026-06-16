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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Зеленський: Абрамович може бути посередником між Україною та РФ, усе залежить від Путіна

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи залучення російського олігарха Романа Абрамовича до переговорного процесу, заявив, що бізнесмен на 100% зрозумів позицію України та взяв на себе зобов'язання передати її безпосередньо диктатору РФ Путіну.

Про це глава держави сказав під час онлайн-участі у конференції Reuters Next, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський наголосив, що Україна політично повністю готова до завершення війни та встановлення режиму припинення вогню вже сьогодні, проте Кремль продовжує ігнорувати будь-які мирні ініціативи.

Абрамович як технічний канал зв'язку

Зеленський прокоментував чутки про непублічні візити російського мільярдера Романа Абрамовича до української столиці, які відбулися у травні. Президент підтвердив факт контактів і зазначив, що Україна готова використовувати будь-які інструменти для донесення своєї позиції, проте склад переговорних груп з іншого боку — це внутрішня справа РФ.

"Він може бути [посередником], це залежить від Путіна. Кожна країна має вирішити, хто представлятиме на технічному чи на рівні радників з нацбезпеки, хто їх представлятиме", - пояснив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився від зустрічі з Путіним у Москві: Україна "не грає в ці ігри"

За наявною інформацією, під час візиту Абрамовича до Києва українська сторона чітко окреслила свої червоні лінії та передала через нього конкретне послання Путіну про готовність до проведення прямих двосторонніх перемовин на високому рівні. Російський бізнесмен зафіксував українські умови та пообіцяв доставити їх адресату в Кремль.

Повна готовність Києва та саботаж Москви

Глава держави наголосив, що наразі м'яч перебуває на російській половині поля, оскільки Україна виконала всі необхідні політичні передумови для початку мирного процесу.

"Політично Україна готова до закінчення війни й припинення вогню уже сьогодні, але Росія не демонструє активності щодо цього", - додав президент.

Зеленський також підкреслив, що лідери країн "Великої сімки" під час саміту повністю підтримали українську позицію та визнали геополітичне лідерство Києва, оскільки Україна продемонструвала готовність до переговорів і встановлення режиму тиші, а також показала сильні позиції на полі бою, зокрема завдяки розвитку українських військових технологій і далекобійних спроможностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про таємний візит Абрамовича у Київ: Зеленський використовує кожну можливість наблизити мир

  • Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп також назвав свої останні розмови із Зеленським та Путіним "дуже хорошими" і заявив, що Білий дім зосередиться на війні в Україні найближчим часом. 

Автор: 

Абрамович Роман (191) Зеленський Володимир (28045) путін володимир (25493)
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Топ коментарі
+11
Ти придурку яким Абрамович може бути посередником він хоч і жид але він громадянин рашкостану .
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16.06.2026 16:17 Відповісти
+10
Абрамовіча потрібно буо взагалі взяти в полон, коли він був в Києві. Вибить з нього всі паролі на крипту, а потім бандероклькой по пальчику ***** відправляти на "почьту до вастрєбованія". Нарк нє шаріт в гєопалітіце
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16.06.2026 16:16 Відповісти
+10
Я думав що посередником повинна бути людина яка не має відношення до даної справи. А тим паче до сторони ворога. Ви ще скажите що він на війну у ху... лостані грошей не давав.
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16.06.2026 16:27 Відповісти
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Абрамовіча потрібно буо взагалі взяти в полон, коли він був в Києві. Вибить з нього всі паролі на крипту, а потім бандероклькой по пальчику ***** відправляти на "почьту до вастрєбованія". Нарк нє шаріт в гєопалітіце
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16.06.2026 16:16 Відповісти
***** пальчики до лампочки, мало ли чьи они, там надо голову присылать, но, тогда с посредниками напряженка возникнет
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16.06.2026 16:23 Відповісти
Ти придурку яким Абрамович може бути посередником він хоч і жид але він громадянин рашкостану .
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16.06.2026 16:17 Відповісти
Кого ху...ло призначить, того потужний і підтримувати буде
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16.06.2026 16:35 Відповісти
су*а ти зеленська !!! не чипляйся за владу зі своїми племенними мафіозними адептами !!! Ви призвели до горя Україну ,не відмиєтеся від відповідальності !!!...
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16.06.2026 16:22 Відповісти
Відмитися не відмиється, а с...******* спробує
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16.06.2026 16:38 Відповісти
Гаманець Пуйла у великому авторитеті у Зелі.
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16.06.2026 16:26 Відповісти
Ему не дают покоя 2,5 млрд за членси.
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16.06.2026 18:02 Відповісти
Я думав що посередником повинна бути людина яка не має відношення до даної справи. А тим паче до сторони ворога. Ви ще скажите що він на війну у ху... лостані грошей не давав.
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16.06.2026 16:27 Відповісти
Невиправний... абрамовіч- ручний алігарх путіна! За такою логікою і дугін може бути посередником, да і медведчук "не плох"...
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16.06.2026 16:30 Відповісти
Як тут не стати антісємітом? Якась хабадна ***** с усіх щілин сочиться...
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16.06.2026 16:32 Відповісти
Всі ці показові виступи з закликами до мирних переговорів - це підготовка до складного осіннє-зимового періоду. Тобто війна остаточно перейшла у формат війни на виснаження, Україна методично нищить НПЗ, у відповідь рф усіма наявними засобами буде нищити енергосистему і логістику у наступні кілька місяців, тому сьогодні переговори практично неможливі - наступне вікно з явиться після чергового етапу ескалації. Це вже зрозуміло сьогодні. Тому коли взимку буде срака - то витягнуть на огляд саме ці пусті по суті але важливі по формі призови до мирних переговорів - тіпа ми ж хотіли.... Ну як показує практика карнавальне суспільство з задоволенням споживає цей продукт.
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16.06.2026 16:32 Відповісти
"Всі ці показові виступи з закликами до мирних переговорів" з нашої сторони лише для того, щоб Трампло не образилось, бо тоді може заборонити навіть продаж зброї. Кацапи в цю гру грають для того щоб їм нових санкцій не насипали. Трампло хоче показати що він майстер укладання угод і ще має якесь значення в геополітиці. Насправді то нікому не потрібно. Нам то не потрібно, бо умови неприйнятні. Кацапам то абсолютно не потрібно, бо, по-перше, жопа в економіці яку лише війною можна пояснити. По-друге, повернуть орків з фронту не можна, може повторитись 1917 рік. По-третє, потрібно буде відновлювати захоплені території, а тут дєнєг нєт, див. "по-перше". Трамплу то теж не треба, якщо щось і вийде, то на другий день то всі забудуть а так вже півтора року чуємо про прекрасні і чудові переговори. Та і ВПК можуть піджопників надавати, бо замовлення різко впадуть. Тому з цих переговорів кіна не буде, розходимось...
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16.06.2026 17:18 Відповісти
Абрамович громадянин рф ,гаманець путіна може бути посередником між Україною і рф в тебе клепка є ? він вже був посередником що парафували з арахамією акт капітуляції ,до того ти посприяв що б на нього не накладали санкції західні партнери ,щож своїх не кидаєм.
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16.06.2026 16:39 Відповісти
Один такий посередник запевнив нашого дурака, що РФ не нападе у лютому 2022.
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16.06.2026 16:40 Відповісти
КазковийЗЕдовбуйоб пробив в черговий раз дно.
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16.06.2026 16:43 Відповісти
"...бізнесмен на 100% зрозумів позицію України" - а про яку саме "позицію" йшла мова, про "сайдьомся пасєрєдінє"?
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16.06.2026 16:51 Відповісти
Яке воно тупе і кончене!Як може бути кацапський алігарх песередником?
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16.06.2026 16:59 Відповісти
Навіщо тепер європейці та американці, якщо є посередник Абрамович. Він з "потужним" самі дадуть всьому раду.) Тому це було в таємниці, щоб зробити нам сюрприз.)
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16.06.2026 17:05 Відповісти
Всі вони члени однієї стаї.
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16.06.2026 17:18 Відповісти
Так цей Абрамович, разом з Березовським та Юмашевим і привели пуйла до влади... Який він посередник? Він такий самий як і пуйло...
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16.06.2026 17:36 Відповісти
Якби не зізнання пуйла, що в Україні перебуває єврей Абрамович, то ніхто б з українців про це не знав. Цікаво, як підсанкційна особа перетнула український кордон? Хто порушив закон?
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16.06.2026 17:38 Відповісти
А от та особа котра міндічу за декілька годин до вручення підозри випустила йього за кордон України - є якийсь сусід міндіча по будівництву дінастія -
якийсь воваR1.
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16.06.2026 17:44 Відповісти
І отака брехня сьомий рік. Сьомий рік сіоністи нищать Україну розкраданням бюджету і виводенням грошей за кордон.
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16.06.2026 17:40 Відповісти
Зедрот, ты бы ещё биби предложил,
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16.06.2026 18:08 Відповісти
Найкращий посередник- 3000 ракет на Москву,вова ,агов, де вони???
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16.06.2026 18:14 Відповісти
"Провєрєн; наш товаріщ!"(с)
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16.06.2026 18:52 Відповісти
 
 