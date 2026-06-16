Зеленський: Абрамович може бути посередником між Україною та РФ, усе залежить від Путіна

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи залучення російського олігарха Романа Абрамовича до переговорного процесу, заявив, що бізнесмен на 100% зрозумів позицію України та взяв на себе зобов'язання передати її безпосередньо диктатору РФ Путіну.

Про це глава держави сказав під час онлайн-участі у конференції Reuters Next, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський наголосив, що Україна політично повністю готова до завершення війни та встановлення режиму припинення вогню вже сьогодні, проте Кремль продовжує ігнорувати будь-які мирні ініціативи.

Абрамович як технічний канал зв'язку

Зеленський прокоментував чутки про непублічні візити російського мільярдера Романа Абрамовича до української столиці, які відбулися у травні. Президент підтвердив факт контактів і зазначив, що Україна готова використовувати будь-які інструменти для донесення своєї позиції, проте склад переговорних груп з іншого боку — це внутрішня справа РФ.

"Він може бути [посередником], це залежить від Путіна. Кожна країна має вирішити, хто представлятиме на технічному чи на рівні радників з нацбезпеки, хто їх представлятиме", - пояснив Зеленський.

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За наявною інформацією, під час візиту Абрамовича до Києва українська сторона чітко окреслила свої червоні лінії та передала через нього конкретне послання Путіну про готовність до проведення прямих двосторонніх перемовин на високому рівні. Російський бізнесмен зафіксував українські умови та пообіцяв доставити їх адресату в Кремль.

Повна готовність Києва та саботаж Москви

Глава держави наголосив, що наразі м'яч перебуває на російській половині поля, оскільки Україна виконала всі необхідні політичні передумови для початку мирного процесу.

"Політично Україна готова до закінчення війни й припинення вогню уже сьогодні, але Росія не демонструє активності щодо цього", - додав президент.

Зеленський також підкреслив, що лідери країн "Великої сімки" під час саміту повністю підтримали українську позицію та визнали геополітичне лідерство Києва, оскільки Україна продемонструвала готовність до переговорів і встановлення режиму тиші, а також показала сильні позиції на полі бою, зокрема завдяки розвитку українських військових технологій і далекобійних спроможностей.

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