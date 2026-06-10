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Новини Мирні перемовини
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МЗС про таємний візит Абрамовича у Київ: Зеленський використовує кожну можливість наблизити мир

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

У Міністерстві закордонних справ України назвали візит російського олігарха Романа Абрамовича до української столиці прагненням використати будь-яку можливість для досягнення справедливого миру.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав на брифінгу у Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Оцінка МЗС: дипломатія заради миру

Речник зовнішньополітичного відомства Тихий закликав медіа не шукати зради у кулуарних переговорах із представником російського олігархату. Він наголосив, що глава держави раніше вже особисто дав "відверті" вичерпні пояснення щодо цієї зустрічі.

Коментуючи логістичні нюанси приїзду російського мільярдера в умовах закритих кордонів та війни, речник МЗС висловився з іронією.

"Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича: я нічим цікавим не здивую… Можна точно сказати, що він не летів літаком, очевидно. Можна лише додати, що президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість наблизити мир. Оце правильна і вичерпна оцінка цього контакту", – резюмував Тихий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Половина оточення Путіна хоче завершення війни. Я сказав бізнесмену з РФ, що ми від початку були готові говорити, - Зеленський

Що передувало?

  • 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

  • Напередодні сам Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Sky News підтвердив, що Роман Абрамович дійсно відвідував Київ. За словами президента, цей візит не мав статусу державної таємниці, хоча російська сторона наполегливо просила про максимальну конфіденційність.

    Головною метою появи Абрамовича в українській столиці було з’ясування чіткої та фінальної позиції України щодо можливого відновлення прямих мирних переговорів з РФ, а також намір олігарха особисто передати отримані тези диктатору Володимиру Путіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошти від продажу "Челсі" можуть піти на ППО України, - Зеленський

Автор: 

Абрамович Роман (190) Зеленський Володимир (28000) МЗС (4339) перемовини (3817) Тихий Георгій (87)
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Топ коментарі
+20
з Омана повелося....використовує по повній.
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10.06.2026 16:30 Відповісти
+10
Від Зеленського, "наближення до миру", чомусь завжди виглядають, як ДЕРЖАВНА ЗРАДА!
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10.06.2026 16:39 Відповісти
+6
Ну так це і є презідент-маріонетка прізвіско "какая разніца-боневтік".Неважливо чия рука керує їм:аметова,коломойського,абрамовича.
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10.06.2026 16:34 Відповісти
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з Омана повелося....використовує по повній.
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10.06.2026 16:30 Відповісти
Ну так це і є презідент-маріонетка прізвіско "какая разніца-боневтік".Неважливо чия рука керує їм:аметова,коломойського,абрамовича.
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10.06.2026 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uNZtPI-fkbk

пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026

Це нарешті "вдалий публітчний Фламінго"від Портніква по ЗЄ-МАРОДЕРАТУ -причому, во славу зєЛІДОРА задумувалось ведучим щось зовсім інше

один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
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10.06.2026 16:40 Відповісти
Я УСІХ МОЛЮ- гляньте як Портніков виідшмигав приЗЄведучого зі сцени під оплески зали , коли той починав порівнювати в шкоді Україні від Пороха з Медведчуком до ЗЄ з Татаровим
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10.06.2026 16:45 Відповісти
зеленський хотів залучити абрамовіча до будівництва "Династії"! Тим більше, два будиночка звільнилось...
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10.06.2026 16:35 Відповісти
Це добре,що використовує,але нащо у відосиках казати одне,а поза "умалять ганцов"?((((
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10.06.2026 16:37 Відповісти
Яка може бути довіра до того, який перед цим тебе сотню раз обдурив? Про який справедливий мир йде мова? Просто терорист Пуйло здав зустріч двох ''щирих'' українців в Києві.
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10.06.2026 16:38 Відповісти
Від Зеленського, "наближення до миру", чомусь завжди виглядають, як ДЕРЖАВНА ЗРАДА!
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10.06.2026 16:39 Відповісти
Вести таємно від народу те, що все одне спливе на зовні від того хто з тобою грається як кіт з мишою, це не розумно, м'яко кажучі і точно.не про інтереси України, бо по аналогії Без України нічого про Україну, так і без Народу України нічого про долюНарлду і ЙОГО, НАРОДУ КРАЇНУ!!
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10.06.2026 16:41 Відповісти
у зе!лідора є зобов'язання перед юдо кланом, перед кегебе, перед піндосами, перед європейськими пєдокуколдами.
забрехався гундосий, по самі пейси.
от і носиться як вжалений....
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10.06.2026 16:43 Відповісти
Я не знаю перед ким він там боргу і чим саме і кому пообіцяв його вернути, але відчуття безмежності цього боргу і його ваги вже Україна зазнала борсаючісь у власній крові.
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10.06.2026 16:49 Відповісти
ну, і трохи фаталізму:
виходу з цього, не видно!
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10.06.2026 16:56 Відповісти
я не зрозумів!
ми ж переломили хід війни?
фламінга сьогодні летіла, така красива повільна?

про який, у сраку мир, гундосить отой юдо поц?
україні потрібна перемога, а мир по лбз!!!!

абрамовіч приїзжав, з координатами схованки для криворагульного зеленого мародера.
але, хтось недобрий про це узнав.
от зелені холуї і ліплять горбатого!

що не день, то постійний зашквар!
це, просто лютий п*здець якийсь!!!!
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10.06.2026 16:41 Відповісти
Це таємна зустріч від українців, а Пуйло про це знав і керував діями Абрамовича.
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10.06.2026 16:42 Відповісти
Зе нещодавно дорікнув, і справедливо, трампу і пуйлу про якісь там таємні договори в анкоріджі про Україну без України. І тмм дивніше, що він дозволив вести якісь таємні від народу тьорки щ послаником ***** про долю народу, тобто про народ без народу.
Він не бачить, що це одне й те саме що і в анкоріджі?
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10.06.2026 16:52 Відповісти
Президент Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру передати Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Ці кошти були виручені від продажу лондонського футбольного клубу «Челсі», що належав російському олігарху Роману Абрамовичу....

Враховуючі минулу біготню Агрохімії і намагання зняти європейські санкції з коштів Абрамовича... не факт..але можлива хитра операція по поверненню грошей Абрамовичу через Україну. Гроші передають Україні... відсоток організаторам... останне Абрамовичу. ... Хоч щось з 2.3 млрд. фунтів можна повернути. А то ні с того ні с чого Абрамович про мир почав піклуватися..і зелене ні с того ..ні с чого запропонувало Стармеру віддати гроші Абрамовича. Р-2 Вова і тут тупенько засвітився.
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10.06.2026 16:49 Відповісти
Абрамовіч подав суд. Йому пох хто і що там в нього вимагає, навіть.стармер. А суд в Британії, як і наш ВАКС завжди на стражі законів бариг і злодіїв
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10.06.2026 16:54 Відповісти
Та Ви шо? І в 2023 році суд ЄС визнав претензії Абрамовича обгрунтованими? Британський суд теж став на сторону Абрамовича? Захистив його права? То що і хто у Абрамовича вимагає?
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10.06.2026 17:04 Відповісти
Погано це все пахне .
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10.06.2026 16:49 Відповісти
Ржунімагу 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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10.06.2026 16:52 Відповісти
Я так розумію була від Зе погроза забрати гроші пуйла (від продажу Челсі Абрамовича) на нашу ППО. Тому плішиве і заскигліло на ПМЕФ, що був їх бізнесмен пробував домовитись, але не вийшло...
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10.06.2026 16:52 Відповісти
Наврядчи ! На початку повномаштпбки зе просив ЄС зняти санції з абрамовічя
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10.06.2026 16:54 Відповісти
Думаю гроші за Челсі ЗЕ міг вимагати як плату за відступ з Донбасу...
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10.06.2026 16:59 Відповісти
Тобто просити особисто зняти санціі і одночасно вимагати гроші ? Бжоли проти меду ?
якась нереальна маячня
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10.06.2026 17:04 Відповісти
Гроші (хабар) за зняття санкцій. Що тут дивного?
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10.06.2026 17:07 Відповісти
Зеленський НІКОЛИ НЕ ЛЮБИВ УКРАЇНУ,НЕ ЛЮБИВ УКРАЇНЦІВ---він типічний малорос. А зважуючи йогокоріння-просто хлопчик-базікало Прикро---але це так.
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10.06.2026 16:54 Відповісти
Ну не зовсім малорос. Не скажу хто, бо закон про протидію анти...
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10.06.2026 17:39 Відповісти
Нескінченно можна дивитися на три речі:

- як зеленський рубає руки своїм свинарчукам та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як. зеленський сцить в очі мудрому народу.
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10.06.2026 16:58 Відповісти
Використовує на публіку,але все чомусь з результатом ноль
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10.06.2026 17:05 Відповісти
Не ноль, а мінус 1000000...0 для України!!!!
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10.06.2026 17:29 Відповісти
та Україна ваше Zельоне використання у всі щілини не витримає
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10.06.2026 17:09 Відповісти
Яка нахабна брехня ! Він використовує кожну можливість виконати оманськи домовленності, бо дії ВСУ можуть зірвати кордони по Днепру.
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10.06.2026 17:14 Відповісти
Так от чому двушечку на Московію відправляли
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10.06.2026 17:33 Відповісти
Евреї від трампа вдень офіційно, евреї від путіна вночі і таємно.
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10.06.2026 17:48 Відповісти
У кловуна є єдина можливість принести користь Україні - це добровільно скласти з себе повноваження - у звязку з психічною хворобою - повна тупість головного мозку.
А там хай лікарі розбираються що воно таке і від чого.
Може на дурку закосить замість тюрми.
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10.06.2026 17:49 Відповісти
І це при тому шо уйло сказало свому сіоністу - я тебе не вповноважую на будь які перемовини та обіцянки - тим повинні займатись навчені люди, але якшо хочеш сам то їдь.
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10.06.2026 18:09 Відповісти
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10.06.2026 18:29 Відповісти
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10.06.2026 18:36 Відповісти
 
 