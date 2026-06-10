МЗС про таємний візит Абрамовича у Київ: Зеленський використовує кожну можливість наблизити мир
У Міністерстві закордонних справ України назвали візит російського олігарха Романа Абрамовича до української столиці прагненням використати будь-яку можливість для досягнення справедливого миру.
Про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав на брифінгу у Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Оцінка МЗС: дипломатія заради миру
Речник зовнішньополітичного відомства Тихий закликав медіа не шукати зради у кулуарних переговорах із представником російського олігархату. Він наголосив, що глава держави раніше вже особисто дав "відверті" вичерпні пояснення щодо цієї зустрічі.
Коментуючи логістичні нюанси приїзду російського мільярдера в умовах закритих кордонів та війни, речник МЗС висловився з іронією.
"Що стосується конкретних деталей організації візиту Абрамовича: я нічим цікавим не здивую… Можна точно сказати, що він не летів літаком, очевидно. Можна лише додати, що президент України використовує кожну, навіть найменшу можливість наблизити мир. Оце правильна і вичерпна оцінка цього контакту", – резюмував Тихий.
Що передувало?
- 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
- 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.
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Напередодні сам Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Sky News підтвердив, що Роман Абрамович дійсно відвідував Київ. За словами президента, цей візит не мав статусу державної таємниці, хоча російська сторона наполегливо просила про максимальну конфіденційність.
Головною метою появи Абрамовича в українській столиці було з’ясування чіткої та фінальної позиції України щодо можливого відновлення прямих мирних переговорів з РФ, а також намір олігарха особисто передати отримані тези диктатору Володимиру Путіну.
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Це нарешті "вдалий публітчний Фламінго"від Портніква по ЗЄ-МАРОДЕРАТУ -причому, во славу зєЛІДОРА задумувалось ведучим щось зовсім інше
один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
забрехався гундосий, по самі пейси.
от і носиться як вжалений....
виходу з цього, не видно!
ми ж переломили хід війни?
фламінга сьогодні летіла, така красива повільна?
про який, у сраку мир, гундосить отой юдо поц?
україні потрібна перемога, а мир по лбз!!!!
абрамовіч приїзжав, з координатами схованки для криворагульного зеленого мародера.
але, хтось недобрий про це узнав.
от зелені холуї і ліплять горбатого!
що не день, то постійний зашквар!
це, просто лютий п*здець якийсь!!!!
Він не бачить, що це одне й те саме що і в анкоріджі?
Враховуючі минулу біготню Агрохімії і намагання зняти європейські санкції з коштів Абрамовича... не факт..але можлива хитра операція по поверненню грошей Абрамовичу через Україну. Гроші передають Україні... відсоток організаторам... останне Абрамовичу. ... Хоч щось з 2.3 млрд. фунтів можна повернути. А то ні с того ні с чого Абрамович про мир почав піклуватися..і зелене ні с того ..ні с чого запропонувало Стармеру віддати гроші Абрамовича. Р-2 Вова і тут тупенько засвітився.
якась нереальна маячня
- як зеленський рубає руки своїм свинарчукам та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як. зеленський сцить в очі мудрому народу.
А там хай лікарі розбираються що воно таке і від чого.
Може на дурку закосить замість тюрми.