Кошти від продажу "Челсі" можуть піти на ППО України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Великої Британії Кіром Стармером використання 2,4 млрд фунтів, отриманих Романом Абрамовичем від продажу клубу "Челсі", на потреби української протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив в інтерв'ю The Guardian.

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Йдеться про кошти, виручені від продажу клубу Абрамовичем, які британський уряд планує спрямувати на гуманітарну допомогу Україні. Водночас Зеленський вважає, що ці гроші могли б стати джерелом фінансування систем протиповітряної оборони.

Чому б не використати російські гроші?

За словами президента, отримані від продажу "Челсі" кошти могли б допомогти Україні придбати додаткові засоби протиракетної оборони, зокрема американського виробництва.

"Прем'єр-міністр сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це. Це складний момент", – зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що сучасні системи ППО є надзвичайно дорогими, однак саме вони здатні захистити українські міста та критичну інфраструктуру від російських ракетних ударів.

Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?" – сказав глава держави.

Зеленський також із гумором згадав свою нещодавню зустріч із Романом Абрамовичем у Києві.

"Він не привіз ці гроші. Я сказав: "Нам потрібні ваші гроші", – пожартував президент.

Додаткова допомога та нові санкції

Окрім питання використання коштів від продажу "Челсі", Зеленський звернувся до Стармера та союзників із проханням про додаткову підтримку для "закриття неба" над Україною від російських атак.

Також президент заявив про потребу у фінансовій допомозі для переведення українських військовослужбовців на професійну контрактну службу замість посилення примусової мобілізації.

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Глава держави підкреслив важливість подальших інвестицій партнерів у власну оборону та наголосив, що Україна готова ділитися з союзниками технологічним і військовим досвідом, здобутим за роки повномасштабної війни.

Коментуючи нову британську санкційну політику, яка допускає тимчасовий імпорт російської нафти та авіаційного палива через треті країни, Зеленський заявив, що хотів би бачити більш узгоджену позицію Лондона та європейських партнерів.

Водночас він позитивно оцінив санкції Великої Британії проти російського "тіньового флоту" та закликав союзників якомога швидше посилити економічний тиск на Москву.

За словами президента, додаткові санкції необхідні для того, щоб стримати Путіна від подальшої ескалації війни та його намірів "боротися до кінця" у війні проти України.

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