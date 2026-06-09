Средства от продажи "Челси" могут пойти на ПВО Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопрос об использовании 2,4 млрд фунтов, полученных Романом Абрамовичем от продажи клуба "Челси", на нужды украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в интервьюThe Guardian.

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Речь идет о средствах, вырученных от продажи клуба Абрамовичем, которые британское правительство планирует направить на гуманитарную помощь Украине. В то же время Зеленский считает, что эти деньги могли бы стать источником финансирования систем противовоздушной обороны.

Почему бы не использовать российские деньги?

По словам президента, полученные от продажи "Челси" средства могли бы помочь Украине приобрести дополнительные средства противоракетной обороны, в частности американского производства.

"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", – отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что современные системы ПВО чрезвычайно дороги, однако именно они способны защитить украинские города и критическую инфраструктуру от российских ракетных ударов.

Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?" – сказал глава государства.

Зеленский также с юмором вспомнил свою недавнюю встречу с Романом Абрамовичем в Киеве.

"Он не привез эти деньги. Я сказал: "Нам нужны ваши деньги", - пошутил президент.

Дополнительная помощь и новые санкции

Помимо вопроса об использовании средств от продажи "Челси", Зеленский обратился к Стармеру и союзникам с просьбой о дополнительной поддержке для "закрытия неба" над Украиной от российских атак.

Также президент заявил о необходимости финансовой помощи для перевода украинских военнослужащих на профессиональную контрактную службу вместо усиления принудительной мобилизации.

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Глава государства подчеркнул важность дальнейших инвестиций партнеров в собственную оборону и отметил, что Украина готова делиться с союзниками технологическим и военным опытом, приобретенным за годы полномасштабной войны.

Комментируя новую британскую санкционную политику, допускающую временный импорт российской нефти и авиационного топлива через третьи страны, Зеленский заявил, что хотел бы видеть более согласованную позицию Лондона и европейских партнеров.

В то же время он положительно оценил санкции Великобритании против российского "теневого флота" и призвал союзников как можно скорее усилить экономическое давление на Москву.

По словам президента, дополнительные санкции необходимы для того, чтобы удержать Путина от дальнейшей эскалации войны и его намерений "бороться до конца" в войне против Украины.

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