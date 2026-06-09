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Новости Передача средств Украине от Великобритании
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Средства от продажи "Челси" могут пойти на ПВО Украины, - Зеленский

Зеленский призвал передать Украине 2,4 млрд фунтов стерлингов Абрамовича на защиту неба

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопрос об использовании 2,4 млрд фунтов, полученных Романом Абрамовичем от продажи клуба "Челси", на нужды украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в интервьюThe Guardian.

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Речь идет о средствах, вырученных от продажи клуба Абрамовичем, которые британское правительство планирует направить на гуманитарную помощь Украине. В то же время Зеленский считает, что эти деньги могли бы стать источником финансирования систем противовоздушной обороны.

Почему бы не использовать российские деньги?

По словам президента, полученные от продажи "Челси" средства могли бы помочь Украине приобрести дополнительные средства противоракетной обороны, в частности американского производства.

"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", – отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что современные системы ПВО чрезвычайно дороги, однако именно они способны защитить украинские города и критическую инфраструктуру от российских ракетных ударов.

Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?" – сказал глава государства.

Зеленский также с юмором вспомнил свою недавнюю встречу с Романом Абрамовичем в Киеве.

"Он не привез эти деньги. Я сказал: "Нам нужны ваши деньги", - пошутил президент.

Дополнительная помощь и новые санкции

Помимо вопроса об использовании средств от продажи "Челси", Зеленский обратился к Стармеру и союзникам с просьбой о дополнительной поддержке для "закрытия неба" над Украиной от российских атак.

Также президент заявил о необходимости финансовой помощи для перевода украинских военнослужащих на профессиональную контрактную службу вместо усиления принудительной мобилизации.

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Глава государства подчеркнул важность дальнейших инвестиций партнеров в собственную оборону и отметил, что Украина готова делиться с союзниками технологическим и военным опытом, приобретенным за годы полномасштабной войны.

Комментируя новую британскую санкционную политику, допускающую временный импорт российской нефти и авиационного топлива через третьи страны, Зеленский заявил, что хотел бы видеть более согласованную позицию Лондона и европейских партнеров.

В то же время он положительно оценил санкции Великобритании против российского "теневого флота" и призвал союзников как можно скорее усилить экономическое давление на Москву.

По словам президента, дополнительные санкции необходимы для того, чтобы удержать Путина от дальнейшей эскалации войны и его намерений "бороться до конца" в войне против Украины.

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Автор: 

Абрамович Роман (93) Зеленский Владимир (24450) Стармер Кир (366)
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Топ комментарии
+5
Можуть і на ППО. А можуть і на нову "Династію" з двушечкою на мацкву.
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09.06.2026 07:00 Ответить
+4
і на двушку на москву
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09.06.2026 06:58 Ответить
+4
Чмо тупориле та й годі.
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09.06.2026 07:16 Ответить
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і на двушку на москву
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09.06.2026 06:58 Ответить
Тисячу двушечок.
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09.06.2026 08:08 Ответить
Можуть і на ППО. А можуть і на нову "Династію" з двушечкою на мацкву.
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09.06.2026 07:00 Ответить
Абрамович: «Да забирайте, а я-то думал, Господи...»
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09.06.2026 07:02 Ответить
Чмо тупориле та й годі.
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09.06.2026 07:16 Ответить
Абрамович ?
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09.06.2026 07:18 Ответить
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09.06.2026 07:23 Ответить
Оппаньки! Виявляється що й в Британії порошок дуже розбавляють всякою гидотою !

ЦАРЮ треба їхати до Колумбії чи Перу - от де якість порошку ідеальна!
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09.06.2026 07:27 Ответить
Зеленський забиває кіл між Абрамовичем та путіним? Не знаю чи це правильно. Кажуть, що Абрамович бере участь у перемовинах щодо обмінів.
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09.06.2026 07:36 Ответить
Клієнту все поганіше та поганіше. Цеж треба таку хрень придумати. Це вже шось важке вколотив у вену.
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09.06.2026 07:45 Ответить
Господи, яке воно недолуге!
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09.06.2026 07:55 Ответить
Можуть-не можуть,гадалка гадає.
Якщо би кошти пішли,то міг би лише потім повідомити позитивну новину,
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09.06.2026 08:07 Ответить
Ну ось і все зрослося. Агрогнида взнав, що буде зустріч Бубона із Стармером запросив Ромчика на рандеву (Дерьмака ж нема) і тепер Бубон за долю малую береться порішати за Ромчикові 2.4 ярда. А ППО ПРИКРИВАЄ СВІЙ ПЕРДАК.
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09.06.2026 08:12 Ответить
Розвів у країні корупційне та мародерське свавілля. Треба у Сірка очей позичити,щоб ще виставляти свої вимоги та постійно канючити грошей.
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09.06.2026 08:19 Ответить
Литвин терміново вигадав потужну відмазку для лохів після ганьби з таємними перемовинами з гаманцем пукіна Абрамовичем....
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09.06.2026 08:28 Ответить
Після розмови з абрамовичем зеленський несподівано заговорив про кошти від продажу "челсі". Тіпа віддайте їх нам, а ми пустимо "на фарбу", ну тобто "на ппо". 99,9% вірогідність, що ці кошти абрамович запропонував зеленомордому в якості хабара. Суть у тому, що за ці гроші досі йде судова тяганина. А тепер позивач (абрамович) може припинити цю тяганину за своєї ініціативи. І тоді гроші можливо підуть на ппо (на фарбу), де будуть успішно спижжені зеленим
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09.06.2026 08:31 Ответить
тоді гроші підуть на ппо (на фарбу), де будуть успішно спижжені зеленим
Ага. Ага. Сколько лет Британской империи, а сколько лет еврейской нации? И они будут раздавать свои деньги?
Зачем Зеленскому деньги? Деньги всегда должны дома оставаться. И не попасть ни в Украину, ни американским оружейным корпорациям с поставкой после 29-го года.
Они останутся в Британии, а Украина получит какие то средства ПВО. Или английские Шторма
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09.06.2026 08:53 Ответить
Майже 5 років баяну, в він все ще грає
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09.06.2026 08:36 Ответить
Голобородько як і агрохімія свої 40 відсотків хоче отримати по тарифу який він має с Українців
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09.06.2026 08:56 Ответить
Жалкое зрелище)
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09.06.2026 08:58 Ответить
- Дайте мені гроші, і я на них закуплю дронів в сотні разів більше ніж за свої!
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09.06.2026 10:01 Ответить
 
 