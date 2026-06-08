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Договорняк с Абрамовичем: Что делал путинский олигарх в Киеве? // Без цензуры. ВИДЕО

Западные СМИ узнали, что в конце мая 2026 года Владимир Зеленский передал российскому президенту Владимиру Путину сообщение через Романа Абрамовича.

По информации журналистов, украинский лидер выразил готовность встретиться на двустороннем саммите, что могло стать первыми подобными переговорами за более чем четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ.

К тому же двое высокопоставленных чиновников отметили, что содержание этого послания было похоже на открытое письмо, которое впоследствии появилось на сайте Офиса президента.

Смотрите на YouTube-канале Цензор.НЕТ разбор от журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Что предшествовало?

  • 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
  • В интервью Sky News президент Владимир Зеленский подтвердил, что в мае в Киеве он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы через него передать послание диктатору РФ Владимиру Путину.

Читайте также: В мае Абрамович приезжал в Киев, Зеленский пытался через него убедить Путина согласиться на прямые переговоры, — FT

Автор: 

Абрамович Роман (93) визит (3229) Зеленский Владимир (24435) Киев (26431)
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Топ комментарии
+17
Що робе ішак на посаді президента?Це питання нікого не цікавить?
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08.06.2026 21:02 Ответить
+9
Що робив?Провідував резидентуру
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08.06.2026 21:03 Ответить
+4
Що робив путінський олігарх у Києві? Не виключено привозив "срібняки" українському зеленому Юді" за здачу певної частини України???
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08.06.2026 21:20 Ответить
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Що робе ішак на посаді президента?Це питання нікого не цікавить?
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08.06.2026 21:02 Ответить
Цікаво скільки ще це падло буде тримати у заручниках Україну і шантажувати цим Захід.

Всі вважають, що його треба прокатити на виборах. От тільки виборів не буде.
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08.06.2026 21:18 Ответить
Голова НБУ закликав до правової оцінки дезінформації

Андрій Пишний, голова Національного банку України, звернувся з проханням дати правову оцінку поширенню неправдивої інформації про кошти Ощадбанку блогерами та медійниками, пов'язаними з Петром Порошенком.

Під час виборчої кампанії в Угорщині, проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан нібито дав наказ пограбувати інкасаторські автомобілі, що належали Україні, з метою використання їх у власних інтересах. У цій ситуації активно діяла російська пропаганда, а також деякі українські блогери, яких пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком.
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08.06.2026 21:26 Ответить
Ще б пак, враховуючи бекграунд Пишного в Ощаді.
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08.06.2026 21:39 Ответить
Оманські, дали роботу зеленському і помічникам ригоАНАЛІВ, та своїй агентурі на посадах в СБУ ДБР УДО КМУ ВРУ опу ГПУ….
Люстраців вірьовкою цієї наволочі, спиятиме очищенню України від змосковщених кабміндічів!!
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08.06.2026 21:55 Ответить
те саме й робить що робили папередники.
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08.06.2026 22:05 Ответить
Що робив?Провідував резидентуру
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08.06.2026 21:03 Ответить
"...Абрамовича к Зеленскому послала какая-то российская верхушка, какой-то неведомый олигархат - тот, который, видимо, из окон стабильно вылетает - вопреки воле }{уйла.
И который оказывает на него давление. И пытается убедить }{уйла остановить войну. Вот такая вот антивоенная верхушка на параше у власти, оказывается. Один }{уйло там злой. А бояре-то - хорошие! Если вы не знали. Мне прям просто писец как интересно, что это за Неведомая Верхушка такая, неуловимые мстители, кто вы - а-ау! Дайте хоть знак, что ли. Очкарик Авен, наверное. Больше некому. Но закончится это все может только арестом диктатора. Шойгу с Володиным по предварительному сговору, видимо, прилетят на голубом дроне и бесплатно покажут эскимо. И вот эта епанина у розовых идиотов реально - стратегия, на которой они строят свое будущее развите Прекрасной параши Будущего.
Иногда, когда мне уже начинает казаться, что этот детский сад для розовеньких поросяток меня удивить не может больше ничем - один из поросятков стабильно подкидывает новую порцию такого концентрированного инфантилизма, что окуевает даже мой хомячок с мозгом размером с горошину. Ох, боги вы мои, боги.... Епанутые наглухо. Прости господи. Бабченко.
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08.06.2026 21:14 Ответить
Що робив путінський олігарх у Києві? Не виключено привозив "срібняки" українському зеленому Юді" за здачу певної частини України???
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08.06.2026 21:20 Ответить
Ну як вдало, що "здали"?
Розказуйте усім цікаво
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08.06.2026 21:41 Ответить
(((Розказуйте усім цікаво)))- це Тебе "зеленого" видає. "усім"- це кому ,і чому Ти , свою особисту цікавість "спихаєш" на "усіх"???
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08.06.2026 21:45 Ответить
Зрозуміло, сказати нічого
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08.06.2026 21:56 Ответить
Все Приазов'я, включно з Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем, Новою Каховкою, Енергодаром, ЗАЕС...
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08.06.2026 22:23 Ответить
Абрамович ще та гнида і потвора а зелені мерзотники йому допомагають не втратити гроші
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08.06.2026 21:33 Ответить
Агент козир = агент пуйла - президент України, де ще таке було?
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08.06.2026 21:40 Ответить
Партнер, і один з теперішніх спонсорів Зельоного Шобла.
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08.06.2026 21:48 Ответить
Насправді ЗЄ за 7 років стільки налушпенив грошей з України, що може і перекупити Абрамовича.

Доречі, ЗЄ ж ще й Коломоя пограбував.
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08.06.2026 21:52 Ответить
Невже така злодюжка, як Зеленскій може сказати "Та мені вже грошей вже не треба. В мене їх достатньо. Дівати нікуди!"
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08.06.2026 22:12 Ответить
Так сказати не може, а інвестувати у Роісю йому не вперше.

Це на ЗСУ ЗЄ *** шо дасть. Бо там не заробиш.
А от у кацапські гаманці вкластися може легко.
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08.06.2026 22:18 Ответить
Ну Зеля написав два листа, один відкритий, а другий повіз Путіну Абрамовіч у своїй задниці. Зміст переговорів в сортіре Адміністрації там простий, не треба великих коспіроллгій та всесвітнього синедріону. 5 червня виступ Путіна на форумі в Пітері, ніяких дронів навіть у передмісті.
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08.06.2026 21:58 Ответить
зміст цього послання був схожим на відкритий лист, який згодом з'явився на сайті Офісу президента. Джерело: https://censor.net/ua/v4007361Якщо зміст листа був схожий на відкритий лист, то дійсно, що робиив Абрамович в Києві?. Питання риторичне - мяко кажучі маючи владу займалися наперсточництвом з українцями коли іх про це не просили.
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08.06.2026 22:07 Ответить
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08.06.2026 22:10 Ответить
 
 