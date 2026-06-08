Договорняк с Абрамовичем: Что делал путинский олигарх в Киеве? // Без цензуры. ВИДЕО

Западные СМИ узнали, что в конце мая 2026 года Владимир Зеленский передал российскому президенту Владимиру Путину сообщение через Романа Абрамовича.

По информации журналистов, украинский лидер выразил готовность встретиться на двустороннем саммите, что могло стать первыми подобными переговорами за более чем четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ.

К тому же двое высокопоставленных чиновников отметили, что содержание этого послания было похоже на открытое письмо, которое впоследствии появилось на сайте Офиса президента.

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Что предшествовало?

5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

В интервью Sky News президент Владимир Зеленский подтвердил, что в мае в Киеве он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы через него передать послание диктатору РФ Владимиру Путину.

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