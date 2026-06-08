Договорняк з Абрамовичем: Що робив путінський олігарх у Києві? // Без цензури. ВIДЕО
Західні медіа дізналися, що наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський передав російському президенту Володимиру Путіну повідомлення через Романа Абрамовича.
За інформацією журналістів, український лідер висловив готовність зустрітися на двосторонньому саміті, що могло стати першими подібними переговорами за понад чотири роки з початку повномасштабного вторгнення РФ.
До того ж двоє високопосадовців зазначили, що зміст цього послання був схожим на відкритий лист, який згодом з’явився на сайті Офісу президента.
Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ розбір від журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Що передувало?
- 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
- 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.
- В інтерв’ю для Sky News президент Володимир Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, щоб через нього передати послання диктатору РФ Володимиру Путіну.
Топ коментарі
+18 Prov
показати весь коментар08.06.2026 21:02 Відповісти Посилання
+9 Василь Воробець
показати весь коментар08.06.2026 21:03 Відповісти Посилання
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар08.06.2026 21:20 Відповісти Посилання
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Всі вважають, що його треба прокатити на виборах. От тільки виборів не буде.
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Иногда, когда мне уже начинает казаться, что этот детский сад для розовеньких поросяток меня удивить не может больше ничем - один из поросятков стабильно подкидывает новую порцию такого концентрированного инфантилизма, что окуевает даже мой хомячок с мозгом размером с горошину. Ох, боги вы мои, боги.... Епанутые наглухо. Прости господи. Бабченко.
Розказуйте усім цікаво
Доречі, ЗЄ ж ще й Коломоя пограбував.
Це на ЗСУ ЗЄ *** шо дасть. Бо там не заробиш.
А от у кацапські гаманці вкластися може легко.