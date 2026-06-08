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Новини Відео Мирні перемовини переговори з РФ
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Договорняк з Абрамовичем: Що робив путінський олігарх у Києві? // Без цензури. ВIДЕО

Західні медіа дізналися, що наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський передав російському президенту Володимиру Путіну повідомлення через Романа Абрамовича.

За інформацією журналістів, український лідер висловив готовність зустрітися на двосторонньому саміті, що могло стати першими подібними переговорами за понад чотири роки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

До того ж двоє високопосадовців зазначили, що зміст цього послання був схожим на відкритий лист, який згодом з’явився на сайті Офісу президента.

Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ розбір від журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Що передувало?

  • 5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.
  • 7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.
  • В інтерв’ю для Sky News президент Володимир Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, щоб через нього передати послання диктатору РФ Володимиру Путіну.

Читайте також: У травні Абрамович приїздив до Києва, Зеленський намагався через нього переконати Путіна погодитися на прямі переговори, - FT

Автор: 

Абрамович Роман (187) візит (1768) Зеленський Володимир (27960) Київ (20848)
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Топ коментарі
+18
Що робе ішак на посаді президента?Це питання нікого не цікавить?
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08.06.2026 21:02 Відповісти
+9
Що робив?Провідував резидентуру
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08.06.2026 21:03 Відповісти
+4
Що робив путінський олігарх у Києві? Не виключено привозив "срібняки" українському зеленому Юді" за здачу певної частини України???
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08.06.2026 21:20 Відповісти
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Що робе ішак на посаді президента?Це питання нікого не цікавить?
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08.06.2026 21:02 Відповісти
Цікаво скільки ще це падло буде тримати у заручниках Україну і шантажувати цим Захід.

Всі вважають, що його треба прокатити на виборах. От тільки виборів не буде.
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08.06.2026 21:18 Відповісти
Голова НБУ закликав до правової оцінки дезінформації

Андрій Пишний, голова Національного банку України, звернувся з проханням дати правову оцінку поширенню неправдивої інформації про кошти Ощадбанку блогерами та медійниками, пов'язаними з Петром Порошенком.

Під час виборчої кампанії в Угорщині, проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан нібито дав наказ пограбувати інкасаторські автомобілі, що належали Україні, з метою використання їх у власних інтересах. У цій ситуації активно діяла російська пропаганда, а також деякі українські блогери, яких пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком.
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08.06.2026 21:26 Відповісти
Ще б пак, враховуючи бекграунд Пишного в Ощаді.
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08.06.2026 21:39 Відповісти
Оманські, дали роботу зеленському і помічникам ригоАНАЛІВ, та своїй агентурі на посадах в СБУ ДБР УДО КМУ ВРУ опу ГПУ….
Люстраців вірьовкою цієї наволочі, спиятиме очищенню України від змосковщених кабміндічів!!
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08.06.2026 21:55 Відповісти
те саме й робить що робили папередники.
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08.06.2026 22:05 Відповісти
Що робив?Провідував резидентуру
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08.06.2026 21:03 Відповісти
"...Абрамовича к Зеленскому послала какая-то российская верхушка, какой-то неведомый олигархат - тот, который, видимо, из окон стабильно вылетает - вопреки воле }{уйла.
И который оказывает на него давление. И пытается убедить }{уйла остановить войну. Вот такая вот антивоенная верхушка на параше у власти, оказывается. Один }{уйло там злой. А бояре-то - хорошие! Если вы не знали. Мне прям просто писец как интересно, что это за Неведомая Верхушка такая, неуловимые мстители, кто вы - а-ау! Дайте хоть знак, что ли. Очкарик Авен, наверное. Больше некому. Но закончится это все может только арестом диктатора. Шойгу с Володиным по предварительному сговору, видимо, прилетят на голубом дроне и бесплатно покажут эскимо. И вот эта епанина у розовых идиотов реально - стратегия, на которой они строят свое будущее развите Прекрасной параши Будущего.
Иногда, когда мне уже начинает казаться, что этот детский сад для розовеньких поросяток меня удивить не может больше ничем - один из поросятков стабильно подкидывает новую порцию такого концентрированного инфантилизма, что окуевает даже мой хомячок с мозгом размером с горошину. Ох, боги вы мои, боги.... Епанутые наглухо. Прости господи. Бабченко.
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08.06.2026 21:14 Відповісти
Що робив путінський олігарх у Києві? Не виключено привозив "срібняки" українському зеленому Юді" за здачу певної частини України???
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08.06.2026 21:20 Відповісти
Ну як вдало, що "здали"?
Розказуйте усім цікаво
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08.06.2026 21:41 Відповісти
(((Розказуйте усім цікаво)))- це Тебе "зеленого" видає. "усім"- це кому ,і чому Ти , свою особисту цікавість "спихаєш" на "усіх"???
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08.06.2026 21:45 Відповісти
Зрозуміло, сказати нічого
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08.06.2026 21:56 Відповісти
Все Приазов'я, включно з Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем, Новою Каховкою, Енергодаром, ЗАЕС...
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08.06.2026 22:23 Відповісти
Абрамович ще та гнида і потвора а зелені мерзотники йому допомагають не втратити гроші
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08.06.2026 21:33 Відповісти
Агент козир = агент пуйла - президент України, де ще таке було?
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08.06.2026 21:40 Відповісти
Партнер, і один з теперішніх спонсорів Зельоного Шобла.
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08.06.2026 21:48 Відповісти
Насправді ЗЄ за 7 років стільки налушпенив грошей з України, що може і перекупити Абрамовича.

Доречі, ЗЄ ж ще й Коломоя пограбував.
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08.06.2026 21:52 Відповісти
Невже така злодюжка, як Зеленскій може сказати "Та мені вже грошей вже не треба. В мене їх достатньо. Дівати нікуди!"
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08.06.2026 22:12 Відповісти
Так сказати не може, а інвестувати у Роісю йому не вперше.

Це на ЗСУ ЗЄ *** шо дасть. Бо там не заробиш.
А от у кацапські гаманці вкластися може легко.
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08.06.2026 22:18 Відповісти
Ну Зеля написав два листа, один відкритий, а другий повіз Путіну Абрамовіч у своїй задниці. Зміст переговорів в сортіре Адміністрації там простий, не треба великих коспіроллгій та всесвітнього синедріону. 5 червня виступ Путіна на форумі в Пітері, ніяких дронів навіть у передмісті.
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08.06.2026 21:58 Відповісти
зміст цього послання був схожим на відкритий лист, який згодом з'явився на сайті Офісу президента. Джерело: https://censor.net/ua/v4007361Якщо зміст листа був схожий на відкритий лист, то дійсно, що робиив Абрамович в Києві?. Питання риторичне - мяко кажучі маючи владу займалися наперсточництвом з українцями коли іх про це не просили.
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08.06.2026 22:07 Відповісти
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08.06.2026 22:10 Відповісти
 
 