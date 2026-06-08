Договорняк з Абрамовичем: Що робив путінський олігарх у Києві? // Без цензури. ВIДЕО

Західні медіа дізналися, що наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський передав російському президенту Володимиру Путіну повідомлення через Романа Абрамовича.

За інформацією журналістів, український лідер висловив готовність зустрітися на двосторонньому саміті, що могло стати першими подібними переговорами за понад чотири роки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

До того ж двоє високопосадовців зазначили, що зміст цього послання був схожим на відкритий лист, який згодом з’явився на сайті Офісу президента.

Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ розбір від журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Що передувало?

5 червня сам Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що російський бізнесмен нібито їздив до Києва на зустріч із президентом України Зеленським.

7 червня видання Financial Times з посиланням на чотири джерела повідомило, що у травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на прямі мирні переговори.

В інтерв’ю для Sky News президент Володимир Зеленський підтвердив, що у травні в Києві він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем, щоб через нього передати послання диктатору РФ Володимиру Путіну.

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