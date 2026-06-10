МИД - о тайном визите Абрамовича в Киев: Зеленский использует каждую возможность приблизить мир

В Министерстве иностранных дел Украины назвали визит российского олигарха Романа Абрамовича в украинскую столицу стремлением использовать любую возможность для достижения справедливого мира.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сказал на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Оценка МИД: дипломатия ради мира

Спикер внешнеполитического ведомства Тихий призвал СМИ не искать измены в кулуарных переговорах с представителем российского олигархата. Он подчеркнул, что глава государства ранее уже лично дал "откровенные" исчерпывающие объяснения относительно этой встречи.

Комментируя логистические нюансы приезда российского миллиардера в условиях закрытых границ и войны, пресс-секретарь МИД высказался с иронией.

"Что касается конкретных деталей организации визита Абрамовича: я ничем интересным не удивлю… Можно точно сказать, что он не летел самолетом, очевидно. Можно лишь добавить, что президент Украины использует каждую, даже самую маленькую возможность приблизить мир. Вот правильная и исчерпывающая оценка этого контакта", – резюмировал Тихий.

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Что предшествовало?

5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Накануне сам Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что Роман Абрамович действительно посещал Киев. По словам президента, этот визит не имел статуса государственной тайны, хотя российская сторона настойчиво просила о максимальной конфиденциальности. Главной целью появления Абрамовича в украинской столице было выяснение четкой и окончательной позиции Украины относительно возможного возобновления прямых мирных переговоров с РФ, а также намерение олигарха лично передать полученные тезисы диктатору Владимиру Путину.

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