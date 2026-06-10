МИД - о тайном визите Абрамовича в Киев: Зеленский использует каждую возможность приблизить мир
В Министерстве иностранных дел Украины назвали визит российского олигарха Романа Абрамовича в украинскую столицу стремлением использовать любую возможность для достижения справедливого мира.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сказал на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Оценка МИД: дипломатия ради мира
Спикер внешнеполитического ведомства Тихий призвал СМИ не искать измены в кулуарных переговорах с представителем российского олигархата. Он подчеркнул, что глава государства ранее уже лично дал "откровенные" исчерпывающие объяснения относительно этой встречи.
Комментируя логистические нюансы приезда российского миллиардера в условиях закрытых границ и войны, пресс-секретарь МИД высказался с иронией.
"Что касается конкретных деталей организации визита Абрамовича: я ничем интересным не удивлю… Можно точно сказать, что он не летел самолетом, очевидно. Можно лишь добавить, что президент Украины использует каждую, даже самую маленькую возможность приблизить мир. Вот правильная и исчерпывающая оценка этого контакта", – резюмировал Тихий.
Что предшествовало?
- 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
- 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.
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Накануне сам Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что Роман Абрамович действительно посещал Киев. По словам президента, этот визит не имел статуса государственной тайны, хотя российская сторона настойчиво просила о максимальной конфиденциальности.
Главной целью появления Абрамовича в украинской столице было выяснение четкой и окончательной позиции Украины относительно возможного возобновления прямых мирных переговоров с РФ, а также намерение олигарха лично передать полученные тезисы диктатору Владимиру Путину.
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Це нарешті "вдалий публітчний Фламінго"від Портніква по ЗЄ-МАРОДЕРАТУ -причому, во славу зєЛІДОРА задумувалось ведучим щось зовсім інше
один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
забрехався гундосий, по самі пейси.
от і носиться як вжалений....
виходу з цього, не видно!
ми ж переломили хід війни?
фламінга сьогодні летіла, така красива повільна?
про який, у сраку мир, гундосить отой юдо поц?
україні потрібна перемога, а мир по лбз!!!!
абрамовіч приїзжав, з координатами схованки для криворагульного зеленого мародера.
але, хтось недобрий про це узнав.
от зелені холуї і ліплять горбатого!
що не день, то постійний зашквар!
це, просто лютий п*здець якийсь!!!!
Він не бачить, що це одне й те саме що і в анкоріджі?
Враховуючі минулу біготню Агрохімії і намагання зняти європейські санкції з коштів Абрамовича... не факт..але можлива хитра операція по поверненню грошей Абрамовичу через Україну. Гроші передають Україні... відсоток організаторам... останне Абрамовичу. ... Хоч щось з 2.3 млрд. фунтів можна повернути. А то ні с того ні с чого Абрамович про мир почав піклуватися..і зелене ні с того ..ні с чого запропонувало Стармеру віддати гроші Абрамовича. Р-2 Вова і тут тупенько засвітився.
якась нереальна маячня
- як зеленський рубає руки своїм свинарчукам та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як. зеленський сцить в очі мудрому народу.
А там хай лікарі розбираються що воно таке і від чого.
Може на дурку закосить замість тюрми.