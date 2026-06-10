РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11449 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
739 35

МИД - о тайном визите Абрамовича в Киев: Зеленский использует каждую возможность приблизить мир

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

В Министерстве иностранных дел Украины назвали визит российского олигарха Романа Абрамовича в украинскую столицу стремлением использовать любую возможность для достижения справедливого мира.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сказал на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оценка МИД: дипломатия ради мира

Спикер внешнеполитического ведомства Тихий призвал СМИ не искать измены в кулуарных переговорах с представителем российского олигархата. Он подчеркнул, что глава государства ранее уже лично дал "откровенные" исчерпывающие объяснения относительно этой встречи.

Комментируя логистические нюансы приезда российского миллиардера в условиях закрытых границ и войны, пресс-секретарь МИД высказался с иронией.

"Что касается конкретных деталей организации визита Абрамовича: я ничем интересным не удивлю… Можно точно сказать, что он не летел самолетом, очевидно. Можно лишь добавить, что президент Украины использует каждую, даже самую маленькую возможность приблизить мир. Вот правильная и исчерпывающая оценка этого контакта", – резюмировал Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Половина окружения Путина хочет завершения войны. Я сказал бизнесмену из РФ, что мы с самого начала были готовы говорить, – Зеленский

Что предшествовало?

  • 5 июня сам Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что российский бизнесмен якобы ездил в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
  • 7 июня издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прямые мирные переговоры.

  • Накануне сам Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что Роман Абрамович действительно посещал Киев. По словам президента, этот визит не имел статуса государственной тайны, хотя российская сторона настойчиво просила о максимальной конфиденциальности.

    Главной целью появления Абрамовича в украинской столице было выяснение четкой и окончательной позиции Украины относительно возможного возобновления прямых мирных переговоров с РФ, а также намерение олигарха лично передать полученные тезисы диктатору Владимиру Путину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства от продажи "Челси" могут пойти на ПВО Украины, – Зеленский

Автор: 

Абрамович Роман (96) Зеленский Владимир (24475) МИД (7071) переговоры (5829) Тихий Георгий (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
з Омана повелося....використовує по повній.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:30 Ответить
+7
Від Зеленського, "наближення до миру", чомусь завжди виглядають, як ДЕРЖАВНА ЗРАДА!
показать весь комментарий
10.06.2026 16:39 Ответить
+4
https://www.youtube.com/watch?v=uNZtPI-fkbk

пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026

Це нарешті "вдалий публітчний Фламінго"від Портніква по ЗЄ-МАРОДЕРАТУ -причому, во славу зєЛІДОРА задумувалось ведучим щось зовсім інше

один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
показать весь комментарий
10.06.2026 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з Омана повелося....використовує по повній.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:30 Ответить
Ну так це і є презідент-маріонетка прізвіско "какая разніца-боневтік".Неважливо чия рука керує їм:аметова,коломойського,абрамовича.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uNZtPI-fkbk

пресконференція Портникова -Про українську ідентичність, «плівки Міндіча» і майбутнє. Віталій Портников на DOU Day 2026

Це нарешті "вдалий публітчний Фламінго"від Портніква по ЗЄ-МАРОДЕРАТУ -причому, во славу зєЛІДОРА задумувалось ведучим щось зовсім інше

один з коментів з ціїє бесіди
"Мабуть одне із найвеселіших інтерв'ю з Портниковим. Це має бути в топі. Щоб інтерв'ювати Портникова треба мати неабиякий багаж знань, досвіду і бути в матеріалі.Проте в даному випадку підготовленість програмного директора зробила протилежний ефект, що зробило інтерв'ю знаковим!"
показать весь комментарий
10.06.2026 16:40 Ответить
Я УСІХ МОЛЮ- гляньте як Портніков виідшмигав приЗЄведучого зі сцени під оплески зали , коли той починав порівнювати в шкоді Україні від Пороха з Медведчуком до ЗЄ з Татаровим
показать весь комментарий
10.06.2026 16:45 Ответить
зеленський хотів залучити абрамовіча до будівництва "Династії"! Тим більше, два будиночка звільнилось...
показать весь комментарий
10.06.2026 16:35 Ответить
Це добре,що використовує,але нащо у відосиках казати одне,а поза "умалять ганцов"?((((
показать весь комментарий
10.06.2026 16:37 Ответить
Яка може бути довіра до того, який перед цим тебе сотню раз обдурив? Про який справедливий мир йде мова? Просто терорист Пуйло здав зустріч двох ''щирих'' українців в Києві.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:38 Ответить
Від Зеленського, "наближення до миру", чомусь завжди виглядають, як ДЕРЖАВНА ЗРАДА!
показать весь комментарий
10.06.2026 16:39 Ответить
Вести таємно від народу те, що все одне спливе на зовні від того хто з тобою грається як кіт з мишою, це не розумно, м'яко кажучі і точно.не про інтереси України, бо по аналогії Без України нічого про Україну, так і без Народу України нічого про долюНарлду і ЙОГО, НАРОДУ КРАЇНУ!!
показать весь комментарий
10.06.2026 16:41 Ответить
у зе!лідора є зобов'язання перед юдо кланом, перед кегебе, перед піндосами, перед європейськими пєдокуколдами.
забрехався гундосий, по самі пейси.
от і носиться як вжалений....
показать весь комментарий
10.06.2026 16:43 Ответить
Я не знаю перед ким він там боргу і чим саме і кому пообіцяв його вернути, але відчуття безмежності цього боргу і його ваги вже Україна зазнала борсаючісь у власній крові.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:49 Ответить
ну, і трохи фаталізму:
виходу з цього, не видно!
показать весь комментарий
10.06.2026 16:56 Ответить
я не зрозумів!
ми ж переломили хід війни?
фламінга сьогодні летіла, така красива повільна?

про який, у сраку мир, гундосить отой юдо поц?
україні потрібна перемога, а мир по лбз!!!!

абрамовіч приїзжав, з координатами схованки для криворагульного зеленого мародера.
але, хтось недобрий про це узнав.
от зелені холуї і ліплять горбатого!

що не день, то постійний зашквар!
це, просто лютий п*здець якийсь!!!!
показать весь комментарий
10.06.2026 16:41 Ответить
Це таємна зустріч від українців, а Пуйло про це знав і керував діями Абрамовича.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:42 Ответить
Зе нещодавно дорікнув, і справедливо, трампу і пуйлу про якісь там таємні договори в анкоріджі про Україну без України. І тмм дивніше, що він дозволив вести якісь таємні від народу тьорки щ послаником ***** про долю народу, тобто про народ без народу.
Він не бачить, що це одне й те саме що і в анкоріджі?
показать весь комментарий
10.06.2026 16:52 Ответить
Президент Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру передати Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Ці кошти були виручені від продажу лондонського футбольного клубу «Челсі», що належав російському олігарху Роману Абрамовичу....

Враховуючі минулу біготню Агрохімії і намагання зняти європейські санкції з коштів Абрамовича... не факт..але можлива хитра операція по поверненню грошей Абрамовичу через Україну. Гроші передають Україні... відсоток організаторам... останне Абрамовичу. ... Хоч щось з 2.3 млрд. фунтів можна повернути. А то ні с того ні с чого Абрамович про мир почав піклуватися..і зелене ні с того ..ні с чого запропонувало Стармеру віддати гроші Абрамовича. Р-2 Вова і тут тупенько засвітився.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:49 Ответить
Абрамовіч подав суд. Йому пох хто і що там в нього вимагає, навіть.стармер. А суд в Британії, як і наш ВАКС завжди на стражі законів бариг і злодіїв
показать весь комментарий
10.06.2026 16:54 Ответить
Та Ви шо? І в 2023 році суд ЄС визнав претензії Абрамовича обгрунтованими? Британський суд теж став на сторону Абрамовича? Захистив його права? То що і хто у Абрамовича вимагає?
показать весь комментарий
10.06.2026 17:04 Ответить
Погано це все пахне .
показать весь комментарий
10.06.2026 16:49 Ответить
Ржунімагу 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.06.2026 16:52 Ответить
Я так розумію була від Зе погроза забрати гроші пуйла (від продажу Челсі Абрамовича) на нашу ППО. Тому плішиве і заскигліло на ПМЕФ, що був їх бізнесмен пробував домовитись, але не вийшло...
показать весь комментарий
10.06.2026 16:52 Ответить
Наврядчи ! На початку повномаштпбки зе просив ЄС зняти санції з абрамовічя
показать весь комментарий
10.06.2026 16:54 Ответить
Думаю гроші за Челсі ЗЕ міг вимагати як плату за відступ з Донбасу...
показать весь комментарий
10.06.2026 16:59 Ответить
Тобто просити особисто зняти санціі і одночасно вимагати гроші ? Бжоли проти меду ?
якась нереальна маячня
показать весь комментарий
10.06.2026 17:04 Ответить
Гроші (хабар) за зняття санкцій. Що тут дивного?
показать весь комментарий
10.06.2026 17:07 Ответить
Зеленський НІКОЛИ НЕ ЛЮБИВ УКРАЇНУ,НЕ ЛЮБИВ УКРАЇНЦІВ---він типічний малорос. А зважуючи йогокоріння-просто хлопчик-базікало Прикро---але це так.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:54 Ответить
Ну не зовсім малорос. Не скажу хто, бо закон про протидію анти...
показать весь комментарий
10.06.2026 17:39 Ответить
Нескінченно можна дивитися на три речі:

- як зеленський рубає руки своїм свинарчукам та знищує олігархів;
- як зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як. зеленський сцить в очі мудрому народу.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:58 Ответить
Використовує на публіку,але все чомусь з результатом ноль
показать весь комментарий
10.06.2026 17:05 Ответить
Не ноль, а мінус 1000000...0 для України!!!!
показать весь комментарий
10.06.2026 17:29 Ответить
та Україна ваше Zельоне використання у всі щілини не витримає
показать весь комментарий
10.06.2026 17:09 Ответить
Яка нахабна брехня ! Він використовує кожну можливість виконати оманськи домовленності, бо дії ВСУ можуть зірвати кордони по Днепру.
показать весь комментарий
10.06.2026 17:14 Ответить
Так от чому двушечку на Московію відправляли
показать весь комментарий
10.06.2026 17:33 Ответить
Евреї від трампа вдень офіційно, евреї від путіна вночі і таємно.
показать весь комментарий
10.06.2026 17:48 Ответить
У кловуна є єдина можливість принести користь Україні - це добровільно скласти з себе повноваження - у звязку з психічною хворобою - повна тупість головного мозку.
А там хай лікарі розбираються що воно таке і від чого.
Може на дурку закосить замість тюрми.
показать весь комментарий
10.06.2026 17:49 Ответить
 
 