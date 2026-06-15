"Окно для дипломатии" по прекращению войны в Украине может открыться впервые, — Мерц

Накануне саммита "Группы семи" (G7) в понедельник, 15 июня, во французском Эвиан-ле-Блен появились первые признаки возможного открытия пространства для дипломатического прекращения войны России против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, цитирует The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Мерца

Глава немецкого правительства выразил сдержанный оптимизм в отношении предстоящих международных переговоров на полях саммита.

"Впервые может открыться окно для дипломатии с целью прекращения войны в Украине", — отметил Мерц.

Он добавил, что хочет более подробно обсудить эти дипломатические перспективы с президентом США Дональдом Трампом, который также примет участие в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Блен во Франции 15-17 июня.

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Саммит G7

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры G7 на саммите обсудят усиление давления на Россию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

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