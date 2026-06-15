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Новости Мирные переговоры Прекращение войны
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"Окно для дипломатии" по прекращению войны в Украине может открыться впервые, — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Накануне саммита "Группы семи" (G7) в понедельник, 15 июня, во французском Эвиан-ле-Блен появились первые признаки возможного открытия пространства для дипломатического прекращения войны России против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, цитирует The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Мерца

Глава немецкого правительства выразил сдержанный оптимизм в отношении предстоящих международных переговоров на полях саммита.

"Впервые может открыться окно для дипломатии с целью прекращения войны в Украине", — отметил Мерц.

Он добавил, что хочет более подробно обсудить эти дипломатические перспективы с президентом США Дональдом Трампом, который также примет участие в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Блен во Франции 15-17 июня.

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Саммит G7

  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры G7 на саммите обсудят усиление давления на Россию.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

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Автор: 

G7 (912) переговоры (5835) война в Украине (8459) Фридрих Мерц (444)
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з'явилися перші ознаки можливого відкриття простору для дипломатичного припинення війни Росії проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n4008488

Логічно.
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15.06.2026 19:06 Ответить
ідіот
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15.06.2026 19:07 Ответить
5-й год полномасштабной открываются. Регулярно.
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15.06.2026 19:11 Ответить
Чергові сни рожевих поні.напівдохлий буратіно знову збирав аудиторію і з папірця розповідав як добре йдуть справи на фронті.
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15.06.2026 19:13 Ответить
Насправді то не европейці та Захід дурний такий, про це вікно каже сам Зеленський "період до настання зими 2026 року є критичним «вікном можливостей» для дипломатичного врегулювання та кроків до завершення війни......саме зараз складаються умови, коли дипломатичні ініціативи можуть дати результат" Про це Бубочка знає точно після потужного занюха, або цю тезу у дупі привіз йому Абрамовіч.
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15.06.2026 19:13 Ответить
Я вам скажу, коли відкриється вікно для дипломатії, коли нагі ******* по ямальському хресту і кримському мосту одночасно. А не тоді, коли фашисти ******** храми і музеї.
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15.06.2026 19:13 Ответить
Сорі, опечатка: нагі=наші
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15.06.2026 19:15 Ответить
ні, ще рано. Треба чекати поки відкриється ляда у льох, а потім його забетонувати. Бо інакше через те вікно вони знов полізуть років через двадцять.
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15.06.2026 19:16 Ответить
Призупининня війни на період накопичення зброї конче необхідно саме кацапам. Для нас це великі втрати в майбутньому. Звідси, як би важко не було, потрібно постійно знищувати економіку ********** і його військову силу. Безперервно до повної деокупації.
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15.06.2026 19:42 Ответить
 
 