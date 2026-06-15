"Вікно для дипломатії" щодо припинення війни в Україні може відкритися вперше, - Мерц
Напередодні саміту "Групи семи" (G7) у понеділок, 15 червня, у французькому Евіан-ле-Блені з'явилися перші ознаки можливого відкриття простору для дипломатичного припинення війни Росії проти України.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Позиція Мерца
Очільник німецького уряду висловив стриманий оптимізм щодо майбутніх міжнародних переговорів на полях саміту.
"Уперше може відкритися вікно для дипломатії з метою припинення війни в Україні", - зазначив Мерц.
Він додав, що хоче детальніше обговорити ці дипломатичні перспективи з президентом США Дональдом Трампом, який також братиме участь у саміті G7 у місті Евіан-ле-Блен у Франції 15-17 червня.
Саміт G7
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери G7 на саміті обговорять посилення тиску на Росію.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
Топ коментарі
+6 Дан Корвин
показати весь коментар15.06.2026 19:11 Відповісти Посилання
+5 Olha Piliashenko
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+3 GICKO_ BANAN
показати весь коментар15.06.2026 19:13 Відповісти Посилання
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