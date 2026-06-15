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Новини Мирні перемовини Припинення війни
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"Вікно для дипломатії" щодо припинення війни в Україні може відкритися вперше, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Напередодні саміту "Групи семи" (G7) у понеділок, 15 червня, у французькому Евіан-ле-Блені з'явилися перші ознаки можливого відкриття простору для дипломатичного припинення війни Росії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція Мерца

Очільник німецького уряду висловив стриманий оптимізм щодо майбутніх міжнародних переговорів на полях саміту.

"Уперше може відкритися вікно для дипломатії з метою припинення війни в Україні", - зазначив Мерц.

Він додав, що хоче детальніше обговорити ці дипломатичні перспективи з президентом США Дональдом Трампом, який також братиме участь у саміті G7 у місті Евіан-ле-Блен у Франції 15-17 червня.

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Саміт G7

  • Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери G7 на саміті обговорять посилення тиску на Росію.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

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Автор: 

G-7 G7 (1126) перемовини (3824) війна в Україні (8521) Мерц Фрідріх (453)
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Топ коментарі
+6
5-й год полномасштабной открываются. Регулярно.
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15.06.2026 19:11 Відповісти
+5
ідіот
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15.06.2026 19:07 Відповісти
+3
Чергові сни рожевих поні.напівдохлий буратіно знову збирав аудиторію і з папірця розповідав як добре йдуть справи на фронті.
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15.06.2026 19:13 Відповісти
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з'явилися перші ознаки можливого відкриття простору для дипломатичного припинення війни Росії проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n4008488

Логічно.
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15.06.2026 19:06 Відповісти
ідіот
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15.06.2026 19:07 Відповісти
5-й год полномасштабной открываются. Регулярно.
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15.06.2026 19:11 Відповісти
Чергові сни рожевих поні.напівдохлий буратіно знову збирав аудиторію і з папірця розповідав як добре йдуть справи на фронті.
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15.06.2026 19:13 Відповісти
Насправді то не европейці та Захід дурний такий, про це вікно каже сам Зеленський "період до настання зими 2026 року є критичним «вікном можливостей» для дипломатичного врегулювання та кроків до завершення війни......саме зараз складаються умови, коли дипломатичні ініціативи можуть дати результат" Про це Бубочка знає точно після потужного занюха, або цю тезу у дупі привіз йому Абрамовіч.
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15.06.2026 19:13 Відповісти
Я вам скажу, коли відкриється вікно для дипломатії, коли нагі ******* по ямальському хресту і кримському мосту одночасно. А не тоді, коли фашисти ******** храми і музеї.
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15.06.2026 19:13 Відповісти
Сорі, опечатка: нагі=наші
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15.06.2026 19:15 Відповісти
ні, ще рано. Треба чекати поки відкриється ляда у льох, а потім його забетонувати. Бо інакше через те вікно вони знов полізуть років через двадцять.
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15.06.2026 19:16 Відповісти
Призупининня війни на період накопичення зброї конче необхідно саме кацапам. Для нас це великі втрати в майбутньому. Звідси, як би важко не було, потрібно постійно знищувати економіку ********** і його військову силу. Безперервно до повної деокупації.
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15.06.2026 19:42 Відповісти
Это немцы так тонко намекают что денег больше не будет?
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15.06.2026 20:03 Відповісти
 
 