Оцінки України та партнерів щодо ситуації на фронті повністю збігаються, - Сибіга
Важливо, що українські оцінки і оцінки наших партнерів щодо ситуації на полі бою та розвитку ситуації в Росії збігаються.
Про це розповів міністр Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Оцінка ситуації на фронті
"Важливо, що українські оцінки і оцінки наших партнерів щодо ситуації на полі бою і щодо розвитку ситуації в Росії співпадають", - зауважив він.
Очікування від саміту G7
Сибіга також запевнив, що всі зустрічі президента України Володимира Зеленського на саміті G7 спрямовані на наближення миру в Україні.
"Президент Володимир Зеленський та його команда проводять зустрічі на полях саміту G7 для однієї цілі - наближення справедливого миру. Ми використовуємо кожен шанс, аби це відбулось", - наголосив український міністр.
"У Європі та США є межа терпіння щодо маніпуляцій Росії та її відкидання мирних зусиль", - додав він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Трамп на G7 запропонував союзникам угоду: тиск на РФ в обмін на підтримку щодо Ірану.
- Канцлер Німеччини Мерц заявляв, що Європа і США узгодили підхід до завершення війни в Україні.
- Також зазначалося, що G7 збільшить постачання ППО Україні та розгляне передачу ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів.
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