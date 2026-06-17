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Оцінки України та партнерів щодо ситуації на фронті повністю збігаються, - Сибіга

Андрій Сибіга

Важливо, що українські оцінки і оцінки наших партнерів щодо ситуації на полі бою та розвитку ситуації в Росії збігаються.

Про це розповів міністр Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Оцінка ситуації на фронті

"Важливо, що українські оцінки і оцінки наших партнерів щодо ситуації на полі бою і щодо розвитку ситуації в Росії співпадають", - зауважив він.

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Очікування від саміту G7

Сибіга також запевнив, що всі зустрічі президента України Володимира Зеленського на саміті G7 спрямовані на наближення миру в Україні.

"Президент Володимир Зеленський та його команда проводять зустрічі на полях саміту G7 для однієї цілі - наближення справедливого миру. Ми використовуємо кожен шанс, аби це відбулось", - наголосив український міністр.

"У Європі та США є межа терпіння щодо маніпуляцій Росії та її відкидання мирних зусиль", - додав він.

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Що передувало?

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Автор: 

саміт (859) Сибіга Андрій (1006)
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в німеччині, наприклад, "5" це найгіша оцінка )) так що якщо і німці його на "5" оцінюють, як і він себе сам "відмінником", то да, абсолютно оцінки збігаються )))
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17.06.2026 09:27 Відповісти
краще б ви всім кодлом взяли лопатки та зачистили пару посадок під Слов,янськом і Покровськом,а ми дали цьому оцінки....
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17.06.2026 09:31 Відповісти
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17.06.2026 09:43 Відповісти
Настрої на пітьмі змінились:

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17.06.2026 09:58 Відповісти
 
 