Макрон после саммита G7: У США есть желание работать с европейцами в поддержку Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что саммит G7 в Эвиане продемонстрировал готовность США работать вместе с европейцами в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Макрон заявил на итоговой пресс-конференции после саммита G7.

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Изменение подхода

"Я считаю, что этот саммит в Эвиане знаменует собой очень глубокое изменение подхода. А именно — есть воля Соединенных Штатов Америки работать с европейцами в поддержку Украины, есть общая воля двигаться вперед в этом вопросе", — сказал Макрон.

Он отметил, что это изменение было зафиксировано не только на политическом уровне, но и в конкретных направлениях военной поддержки Украины, в частности в отношении систем обороны и дальнобойных возможностей.

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Россия — в сложной ситуации

Президент Франции рассказал, что во время саммита все лидеры G7 заслушали оценку ситуации от президента Владимира Зеленского и пришли к выводу, что Украина сопротивляется эффективнее, чем некоторые могли ожидать, тогда как Россия находится в сложной ситуации.

"И все мы сказали, что увеличим нашу поддержку Украины, усилим давление на Россию и должны придерживаться этого курса", — добавил Макрон.

Он назвал это "настоящим изменением" по сравнению с последними месяцами. В качестве еще одного успеха он выделил тот факт, что в итоговых документах саммита G7 подтверждена поддержка территориальной целостности Украины. Также, по словам Макрона, Трамп признал необходимость более жесткой позиции по этому вопросу.

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Территории должны вернуться украинцам

"Не нам говорить, где начинается и как должна строиться дискуссия о территориях. Мы это всегда говорили. Если бы мы были на месте украинцев, мы бы не терпели, чтобы другие что-то определяли за нас. Вопрос территорий обсуждают украинцы. И то, что очень четко сказал президент Трамп: мы должны быть гораздо жестче — территории должны вернуться украинцам, это их территории. Он прав", — отметил президент Франции.

По словам Макрона, вместе с другими участниками американский лидер констатировал, что сегодня у России нет серьезного желания обсуждать мир. Именно поэтому итогом саммита стало решение не сосредотачиваться на переговорах как таковых, а усиливать поддержку Украины и давление на Россию.

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Саммит G7