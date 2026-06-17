Макрон после саммита G7: У США есть желание работать с европейцами в поддержку Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что саммит G7 в Эвиане продемонстрировал готовность США работать вместе с европейцами в поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Макрон заявил на итоговой пресс-конференции после саммита G7.
Изменение подхода
"Я считаю, что этот саммит в Эвиане знаменует собой очень глубокое изменение подхода. А именно — есть воля Соединенных Штатов Америки работать с европейцами в поддержку Украины, есть общая воля двигаться вперед в этом вопросе", — сказал Макрон.
Он отметил, что это изменение было зафиксировано не только на политическом уровне, но и в конкретных направлениях военной поддержки Украины, в частности в отношении систем обороны и дальнобойных возможностей.
Россия — в сложной ситуации
Президент Франции рассказал, что во время саммита все лидеры G7 заслушали оценку ситуации от президента Владимира Зеленского и пришли к выводу, что Украина сопротивляется эффективнее, чем некоторые могли ожидать, тогда как Россия находится в сложной ситуации.
"И все мы сказали, что увеличим нашу поддержку Украины, усилим давление на Россию и должны придерживаться этого курса", — добавил Макрон.
Он назвал это "настоящим изменением" по сравнению с последними месяцами. В качестве еще одного успеха он выделил тот факт, что в итоговых документах саммита G7 подтверждена поддержка территориальной целостности Украины. Также, по словам Макрона, Трамп признал необходимость более жесткой позиции по этому вопросу.
Территории должны вернуться украинцам
"Не нам говорить, где начинается и как должна строиться дискуссия о территориях. Мы это всегда говорили. Если бы мы были на месте украинцев, мы бы не терпели, чтобы другие что-то определяли за нас. Вопрос территорий обсуждают украинцы. И то, что очень четко сказал президент Трамп: мы должны быть гораздо жестче — территории должны вернуться украинцам, это их территории. Он прав", — отметил президент Франции.
По словам Макрона, вместе с другими участниками американский лидер констатировал, что сегодня у России нет серьезного желания обсуждать мир. Именно поэтому итогом саммита стало решение не сосредотачиваться на переговорах как таковых, а усиливать поддержку Украины и давление на Россию.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств ПВО и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, партнеры выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.
- Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.
- По данным СМИ, Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.
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В обмін на допомогу на Близькому Сході, Трамп погодився працювати разом із європейцями, пообіцяв підтримати Україну, посилити тиск на Росію та навіть повернутися дo жорстких обмежень проти російського нафтового експорту.