Сейчас именно Путин должен сказать, готов ли он вернуться за стол переговоров, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что теперь именно российский диктатор Путин должен сказать, готов ли он сесть за стол переговоров о мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"Сейчас именно он (Путин. - Ред.) должен сказать, готов ли он вернуться за стол переговоров, но не на неприемлемых условиях. Теперь Америка уступает место Европе. И прежде всего Америка вместе с нами, чтобы помогать Украине, и это очень важно", - подчеркнул французский лидер.

Макрон по итогам саммита G7 заявил, что в последние дни было сделано много важного.

"Потому что это воссоединение G7 вокруг Украины и наша общая сила, поставленная на службу ее способности защищаться, её способности также контратаковать и восстанавливать свою энергетику", - добавил он.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что страны G7 согласились нарастить поставки Украине средств ПВО и ракет для перехвата воздушных целей. Кроме того, партнеры выразили готовность проработать вопрос передачи лицензий на производство такого вооружения на украинской территории.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

По данным СМИ, Трамп на саммите G7 предложил союзникам сделку: давление на РФ в обмен на поддержку в вопросе Ирана.

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