Война разрушила иллюзии в отношении России, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что полномасштабная агрессия России окончательно разрушила любые иллюзии относительно возможности договориться с Кремлем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью DW.

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При этом глава немецкого МИД прямо назвал Россию государством-агрессором. В то же время, по его словам, дипломатические усилия остаются важными, однако вести переговоры необходимо без каких-либо иллюзий относительно намерений Москвы.

У союзников больше выдержки, чем у Путина

Комментируя вопрос о том, может ли российский диктатор Владимир Путин оказаться более выносливым, чем Германия и ее партнеры, Вадефуль ответил отрицательно.

Он подчеркнул, что Берлин вместе с союзниками обладает достаточной стойкостью, чтобы продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Европа будет строить свою систему безопасности с учетом российской угрозы

По словам министра, в ближайшие годы европейские страны будут вынуждены формировать собственную систему безопасности, исходя из того, что Россия остается долгосрочной угрозой для континента.

Польша играет ключевую роль в поддержке Украины

Вадефуль также прокомментировал замечания Варшавы относительно недостаточного участия Польши в ключевых европейских форматах координации, в частности в сотрудничестве E3 между Германией, Францией и Италией.

По его словам, вклад Польши в поддержку Украины незаменим.

"Мы не смогли бы поддержать Украину без Польши. Формат E3 не поставит ни одной запятой без согласия Польши", — подчеркнул глава МИД Германии.

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