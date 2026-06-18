Війна зруйнувала ілюзії щодо Росії, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що повномасштабна агресія Росії остаточно зруйнувала будь-які ілюзії щодо можливості домовитися з Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив в інтерв'ю DW.

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При цьому очільник німецького МЗС прямо назвав Росію державою-агресором. Водночас за його словами, дипломатичні зусилля залишаються важливими, однак вести переговори необхідно без жодних ілюзій стосовно намірів Москви.

У союзників більше витримки, ніж у Путіна

Коментуючи питання, чи може російський диктатор Володимир Путін виявитися витривалішим за Німеччину та її партнерів, Вадефуль відповів негативно.

Він наголосив, що Берлін разом із союзниками має достатньо стійкості, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Європа будуватиме безпеку з урахуванням російської загрози

За словами міністра, у найближчі роки європейські країни змушені будуть формувати власну систему безпеки, виходячи з того, що Росія залишається довгостроковою загрозою для континенту.

Польща відіграє ключову роль у підтримці України

Вадефуль також прокоментував зауваження Варшави щодо недостатньої участі Польщі у ключових європейських форматах координації, зокрема у співпраці E3 між Німеччиною, Францією та Італією.

За його словами, внесок Польщі у підтримку України є незамінним.

"Ми не могли б підтримати Україну без Польщі. Формат E3 не поставить жодної коми без згоди Польщі", - наголосив глава МЗС Німеччини.

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