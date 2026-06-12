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Новини Агресія Росії проти України
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Ініціатива у війні частково переходить до України, але баланс залишається крихким, - канадський генерал Коутс

Колишній командувач Об’єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс

У війні проти Росії Україна змогла здобути певну перевагу в технологічному вимірі та частково перехопити ініціативу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній командувач Об’єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс.

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За його словами, нинішня динаміка бойових дій свідчить про поступове зміщення ініціативи на користь України.

"Зараз ініціатива певною мірою схиляється на користь України. Росія дедалі більше нагадує державу, що втрачає силу й шукає нові способи тиску", - зазначив він.

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Коутс додав, що РФ дедалі частіше вдається до так званої "горизонтальної ескалації" - розширення тиску поза межами безпосереднього поля бою через інші інструменти впливу.

Технологічна й моральна перевага України

Екскомандувач наголосив, що Україна здобула як технологічні, так і моральні переваги, однак цього поки недостатньо для незворотної зміни ситуації на фронті.

"Баланс залишається дуже крихким. Україна ще не досягла такого оперативного становища, яке зробило б ці зміни незворотними", - сказав він.

На думку генерала, поточний етап війни є критичним з точки зору стратегічних рішень.

"Ми перебуваємо радше в точці ухвалення рішень, аніж уже в новій фазі війни", - підсумував Коутс.

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війна (1643) росія (70414) Україна (7406)
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як же легко говорити про якусь ініциативу сидячі за океаном....
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12.06.2026 08:49 Відповісти
Моральное преимущество это конечно красиво, но оружие и деньги придется давать. Так что не нужно морозиться.
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12.06.2026 08:57 Відповісти
@ "Буде хохма, якщо по ітогу переможе не холодильник, а бензобак."
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12.06.2026 08:58 Відповісти
Всі такі експерти, генерали та спеціалісти по ******* війні, що жодного дня не воювали та навіть "пороху не нюхали".
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12.06.2026 09:01 Відповісти
Не тільки ж в нас армією може командувати кловун.
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12.06.2026 09:06 Відповісти
Обидві сторони воюють на межі можливостей, тому будь-яка затримка у допомозі Україні або, навпаки, раптове масштабне рішення kремля щодо мобілізації може миттєво змінити ситуацію.
Поки в Росії не оголошено нову хвилю відкритої мобілізації, Україна отримує тактичне вікно можливостей для перехоплення ініціативи, проте загальний баланс на фронті залишається надзвичайно хитким.
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12.06.2026 09:01 Відповісти
Якщо сказати на лайно сто разів що то шоколад, мозок у підсвідомості перестане індентифікувати запах лайна як лайна і підмінить табличку на шоколад.
Навіщо нам фабрики Порошенка? На марафоні нехай проводять перенавчання підсвідомості вумного наріду.
Але мені здається що вони це вже давно роблять.
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12.06.2026 09:05 Відповісти
Хай з'їздить в Констянтинвку і подивитися на реалії. Чим гірше справи тим більше брехні і пропаганди
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12.06.2026 09:13 Відповісти
 
 