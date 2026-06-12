Ініціатива у війні частково переходить до України, але баланс залишається крихким, - канадський генерал Коутс
У війні проти Росії Україна змогла здобути певну перевагу в технологічному вимірі та частково перехопити ініціативу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній командувач Об’єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс.
За його словами, нинішня динаміка бойових дій свідчить про поступове зміщення ініціативи на користь України.
"Зараз ініціатива певною мірою схиляється на користь України. Росія дедалі більше нагадує державу, що втрачає силу й шукає нові способи тиску", - зазначив він.
Коутс додав, що РФ дедалі частіше вдається до так званої "горизонтальної ескалації" - розширення тиску поза межами безпосереднього поля бою через інші інструменти впливу.
Технологічна й моральна перевага України
Екскомандувач наголосив, що Україна здобула як технологічні, так і моральні переваги, однак цього поки недостатньо для незворотної зміни ситуації на фронті.
"Баланс залишається дуже крихким. Україна ще не досягла такого оперативного становища, яке зробило б ці зміни незворотними", - сказав він.
На думку генерала, поточний етап війни є критичним з точки зору стратегічних рішень.
"Ми перебуваємо радше в точці ухвалення рішень, аніж уже в новій фазі війни", - підсумував Коутс.
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Поки в Росії не оголошено нову хвилю відкритої мобілізації, Україна отримує тактичне вікно можливостей для перехоплення ініціативи, проте загальний баланс на фронті залишається надзвичайно хитким.
Навіщо нам фабрики Порошенка? На марафоні нехай проводять перенавчання підсвідомості вумного наріду.
Але мені здається що вони це вже давно роблять.