Ініціатива у війні частково переходить до України, але баланс залишається крихким, - канадський генерал Коутс

У війні проти Росії Україна змогла здобути певну перевагу в технологічному вимірі та частково перехопити ініціативу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив колишній командувач Об’єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс.

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За його словами, нинішня динаміка бойових дій свідчить про поступове зміщення ініціативи на користь України.

"Зараз ініціатива певною мірою схиляється на користь України. Росія дедалі більше нагадує державу, що втрачає силу й шукає нові способи тиску", - зазначив він.

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Коутс додав, що РФ дедалі частіше вдається до так званої "горизонтальної ескалації" - розширення тиску поза межами безпосереднього поля бою через інші інструменти впливу.

Технологічна й моральна перевага України

Екскомандувач наголосив, що Україна здобула як технологічні, так і моральні переваги, однак цього поки недостатньо для незворотної зміни ситуації на фронті.

"Баланс залишається дуже крихким. Україна ще не досягла такого оперативного становища, яке зробило б ці зміни незворотними", - сказав він.

На думку генерала, поточний етап війни є критичним з точки зору стратегічних рішень.

"Ми перебуваємо радше в точці ухвалення рішень, аніж уже в новій фазі війни", - підсумував Коутс.

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