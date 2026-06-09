Сили оборони розширюють кілл-зону швидше за ворога, - бригада "Рубіж"

Українські підрозділи ефективніше створюють зону ураження, ускладнюючи просування російських військ на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

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За його словами, попри те що так звана "зеленка" ускладнює виявлення противника, Сили оборони застосовують усі наявні засоби для ранньої ідентифікації російських груп, щоб не допустити їхнього виходу до українських піхотних позицій.

Йдеться про ураження противника ще на підходах - за допомогою FPV-дронів або артилерії. Водночас російські підрозділи, за оцінками військових, щодня продовжують штурмові дії.

Свідчення полонених російських військових

Борисенко також повідомив, що російські військові, які потрапляють у полон, розповідають про особливості організації наступів. За їхніми словами, командування змушує особовий склад проходити по 20–30 кілометрів до позицій, оскільки "їх не шкода, а техніку, яка їх возить - шкода".

"Але доставляти потрібно не тільки безпосередньо ще живих окупантів, але і продовольство, паливо, боєприпаси і все інше. Чим далі дотягається рука українського Middle strike, тим складніше починає ставати окупанту це робити. І в наших інтересах, і в їхніх, збільшувати так звану "Kill zone", вона росте як з одного боку, так і з іншого і вже складає понад 15 км точно. Це зона для пересування за допомогою техніки, практично вже абсолютно неможливо через те, що вона просто знищується. Поки що з нашого боку ця кілл-зона росте швидше і далі вглибину, ніж зі сторони противника", - додав військовий.

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