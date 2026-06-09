Силы обороны расширяют зону уничтожения быстрее, чем враг, - бригада "Рубіж"

Украинские подразделения более эффективно создают зону поражения, затрудняя продвижение российских войск на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" заявил начальникштаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубіж" Данило Борисенко.

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По его словам, несмотря на то, что так называемая "зеленка" затрудняет обнаружение противника, Силы обороны применяют все имеющиеся средства для ранней идентификации российских групп, чтобы не допустить их выхода к украинским пехотным позициям.

Речь идет об уничтожении противника еще на подступах - с помощью FPV-дронов или артиллерии. В то же время российские подразделения, по оценкам военных, ежедневно продолжают штурмовые действия.

Показания пленных российских военных

Борисенко также сообщил, что российские военные, попадающие в плен, рассказывают об особенностях организации наступлений. По их словам, командование заставляет личный состав проходить по 20–30 километров до позиций, поскольку "их не жалко, а технику, которая их возит, - жалко".

"Но доставлять нужно не только непосредственно еще живых оккупантов, но и продовольствие, топливо, боеприпасы и все остальное. Чем дальше дотягивается рука украинского Middle strike, тем сложнее начинает становиться для оккупантов это делать. И в наших интересах, и в их, увеличивать так называемую "Kill zone", она растет как с одной стороны, так и с другой и уже составляет точно более 15 км. Перемещаться по этой зоне с помощью техники практически уже совершенно невозможно из-за того, что она просто уничтожается. Пока что с нашей стороны эта килл-зона растет быстрее и дальше вглубь, чем со стороны противника", - добавил военный.

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