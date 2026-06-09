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Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге
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Военная ситуация для Украины - лучшая за последние 2,5 года, - Зеленский

Зеленский оценил ситуацию на поле боя: что известно?

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная ситуация для Украины является наиболее благоприятной за последние два с половиной года.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы не можем сказать, что Россия проигрывает эту войну. Но мы можем сказать, что они теряют инициативу каждый день, день за днем", - подчеркнул он.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе РФ потерпела серию неудач. Так, дроны атаковали родной город диктатора Путина Санкт-Петербург. Также был атакован оккупированный Крым, в частности - ключевая магистраль снабжения по суше. Оккупированный Россией полуостров испытывает острую нехватку топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно перевести украинскую армию на контрактную систему, - Зеленский

Ситуация на поле боя

В то же время российское наступление на востоке Украины почти остановилось. 

Зеленский рассказал, что Кремль теряет более 30 тысяч военных ежемесячно, из которых 23-24 тыс. убиты, а остальные - тяжело ранены.

Однако реальная цифра, предполагает президент, может быть выше.

"В целом, это очень большая цифра. Это означает, что они не выиграют войну", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС ослабит влияние России, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) россия (97856) боевые действия (6174)
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Топ комментарии
+22
в хід пішла паралельна реальність
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09.06.2026 10:13 Ответить
+13
Нахіба ти тоді лізеш до ,#уйла,письма пишеш,ї ба шить потрібно москолядь !!!
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09.06.2026 10:12 Ответить
+11
У другій половині 2022 року була ще краща, і що з того? тобі це допомогло?
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09.06.2026 10:11 Ответить
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Ну если вспомнить какое нытьё было тут в 2024-2025, то пожалуй да, в 2026 полегче...
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09.06.2026 10:09 Ответить
нытиков словили
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09.06.2026 11:00 Ответить
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09.06.2026 11:12 Ответить
У другій половині 2022 року була ще краща, і що з того? тобі це допомогло?
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09.06.2026 10:11 Ответить
Нахіба ти тоді лізеш до ,#уйла,письма пишеш,ї ба шить потрібно москолядь !!!
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09.06.2026 10:12 Ответить
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09.06.2026 10:19 Ответить
в хід пішла паралельна реальність
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09.06.2026 10:13 Ответить
Паралельна реальність - то є "порошкова" реальність , але як вже нема поруч Єрмака, то й якість порошка різко впала - ЦАР останні місяці таку ХРІНЬ несе ... ЖАХ, ЖАХ, ЖАХ !!!
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09.06.2026 11:39 Ответить
ну да. а Констаха - то такое...
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09.06.2026 10:15 Ответить
Ми не можемо сказати, що Росія програє цю війну. Але ми можемо сказати, що вони втрачають ініціативу щодня, день за днем", - наголосив він. ( на такий маразм "зегавара" спец, з часів "кварталу" війну рашист не програє ,а тоді, як він може втрачати ініціативу???Якщо рашист війну не програє, то очевидно що поки що Україна її програє...???
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09.06.2026 10:15 Ответить
Зеля сцить в зіниці своїм фанатам, що при Залужному, коли ми гнали кацапню, і звільняли території, це було погано.
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09.06.2026 10:16 Ответить
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09.06.2026 10:17 Ответить
👍
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09.06.2026 10:20 Ответить
це тому що ти свою хатинку на крадені кошти добудуешь....
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09.06.2026 10:22 Ответить
ну в феврале 2022 вообще най-най-найкраща була за останні 2,5 роки
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09.06.2026 10:24 Ответить
Схоже, абрамович прпередив скомороха, що злиють ще компромату на нього, якщо не підпише чєлобітную царю московському
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09.06.2026 10:31 Ответить
ВПЕРЁД, на моЦкву
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09.06.2026 10:33 Ответить
Тисячі фламінгів та балаболістичних ракет з боєголовкою потужністю 2М $ вже летять на моЦкву,
... а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
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09.06.2026 11:50 Ответить
Вєнька, краще б ти заткнув своє піддувайло
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09.06.2026 10:34 Ответить
Відчуваю по ударам по Києву. Навіщо каркати, закінчиться війна тоді буде все видно
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09.06.2026 10:37 Ответить
Військова ситуація для України найкраща за останні 2,5 роки, - Зеленський

І найгірша з 2019...
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09.06.2026 10:37 Ответить
Та зашибись все. Ситуация прям сказка.
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09.06.2026 10:45 Ответить
Кожний тиждень нова перемога. А якщо кокс забористий, то і дві. Людям нравіцца.
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09.06.2026 10:46 Ответить
Ворог боягузливо наступає, а ми хоробро відступаємо.
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09.06.2026 10:48 Ответить
Имя Вовочка это имя врунов от Владимира Великого до Владимира Ульянова и до сегодняшних деятелей.
Отвал Константиновки, Купянска, Красного Лимана происходит прямо сейчас. Покровск и Мирноград уже все забыли.
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09.06.2026 10:58 Ответить
"Вова"--зніми рожеві окуляри і побачиш реальність
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09.06.2026 11:01 Ответить
Щоб ти з'їв .... 😡
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09.06.2026 11:03 Ответить
Краще ти помовчав ,як тільки щось обнадійливе скажеш чекай чогось недоброго ,де обіцяні три тисячі "фламінго" . чи блекаут у москві ?
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09.06.2026 11:03 Ответить
Карти Deep State бачили??? Ні, не чули!
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09.06.2026 11:06 Ответить
Повторювати слова Білецького - багато розуму не треба.
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09.06.2026 11:14 Ответить
А чі не час вже на околиці Константиновкі з'їздити, прапор там встановити, показати, яка там ситуація за останні 3 роки? А то і в центр міста.
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09.06.2026 11:15 Ответить
Смарагдовий нарцис на зависть одному рудому заокеанському нарцису буде оголошувати по дві перемоги в день,щоб старий рудий дурень уже нарешті зрозумів-хто самий найвеличніший полководець.Хай тепер кусає лікті-що вигнав верховного Наполеона копняками з Білого дому.
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09.06.2026 11:17 Ответить
За пів року до вторгення якщо би готувалися як зараз (кругові оборони) то була би ще краща ситуація, але хтось замість того вибрав жрачку в буковелі...
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09.06.2026 11:29 Ответить
D що, невже найкраща ніж коли воно вже закінчило війну в своїй голівці?
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09.06.2026 11:42 Ответить
А діпстейт каже, що окупанти знов просунулися на 3 напрямках. https://zn.ua/ukr/war/rosijani-prosunulisja-na-trokh-naprjamkakh-deepstate.html
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09.06.2026 11:54 Ответить
Особливо для зеленского - податкова з'ясувала, що за останні два с половиною роки з України вивели 200 міліардів гривень(4,5 міліардів доларів) - це були експортіні операції і гроші від цих операцій не повернулись в Україну. У схемі були задіяні тисячі підставних контор рога і копита. А деж ермаківський фінмоніторінг, нацбанк України. Шоб тебе вже розірвало, зелений шлімазел.
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09.06.2026 11:56 Ответить
харківяни спокійно видихнули - fpv дрони орків останні кілька місяців взяли під контроль окружну і прилеглі райони Харкова, полюють за авто, а це виявляється настало покращення!🙃
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09.06.2026 12:47 Ответить
Ситуація найкраща,тому ти не хочеш перемагати РФ у війні щоб повернути території,а постійно пропонуєш переговори які залишать ,,тимчасово окуповані території,, під РФ і зробиш їх ,,назавжди окупованими територіями,, для РФ. ,,Геть з України наркоман нікрасівий,,-Вірка Середючка.
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09.06.2026 13:07 Ответить
 
 