Военная ситуация для Украины - лучшая за последние 2,5 года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная ситуация для Украины является наиболее благоприятной за последние два с половиной года.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы не можем сказать, что Россия проигрывает эту войну. Но мы можем сказать, что они теряют инициативу каждый день, день за днем", - подчеркнул он.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе РФ потерпела серию неудач. Так, дроны атаковали родной город диктатора Путина Санкт-Петербург. Также был атакован оккупированный Крым, в частности - ключевая магистраль снабжения по суше. Оккупированный Россией полуостров испытывает острую нехватку топлива.

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Ситуация на поле боя

В то же время российское наступление на востоке Украины почти остановилось.

Зеленский рассказал, что Кремль теряет более 30 тысяч военных ежемесячно, из которых 23-24 тыс. убиты, а остальные - тяжело ранены.

Однако реальная цифра, предполагает президент, может быть выше.

"В целом, это очень большая цифра. Это означает, что они не выиграют войну", - добавил он.

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