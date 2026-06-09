Военная ситуация для Украины - лучшая за последние 2,5 года, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что военная ситуация для Украины является наиболее благоприятной за последние два с половиной года.
Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы не можем сказать, что Россия проигрывает эту войну. Но мы можем сказать, что они теряют инициативу каждый день, день за днем", - подчеркнул он.
Журналисты напомнили, что на прошлой неделе РФ потерпела серию неудач. Так, дроны атаковали родной город диктатора Путина Санкт-Петербург. Также был атакован оккупированный Крым, в частности - ключевая магистраль снабжения по суше. Оккупированный Россией полуостров испытывает острую нехватку топлива.
Ситуация на поле боя
В то же время российское наступление на востоке Украины почти остановилось.
Зеленский рассказал, что Кремль теряет более 30 тысяч военных ежемесячно, из которых 23-24 тыс. убиты, а остальные - тяжело ранены.
Однако реальная цифра, предполагает президент, может быть выше.
"В целом, это очень большая цифра. Это означает, что они не выиграют войну", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
І найгірша з 2019...
Отвал Константиновки, Купянска, Красного Лимана происходит прямо сейчас. Покровск и Мирноград уже все забыли.