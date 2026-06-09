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Нужно перевести украинскую армию на контрактную систему, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что украинскую армию следует перевести на контрактную систему.
Об этом глава государства заявил в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
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"Нам нужно перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни", - отметил он.
По словам Зеленского, для этого Украине необходимо дополнительное финансирование.
"Сейчас это даже близко не то, что Россия платит своим наемникам. Очень надеюсь, что наши друзья помогут", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+11 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий09.06.2026 09:12 Ответить Ссылка
+8 Едуард Шелудько
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+5 Олег Іванів #520461
показать весь комментарий09.06.2026 09:15 Ответить Ссылка
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Але без покарання командирів, що не бережуть військових та використовують піхоту замість дронів, контрактники просто стануть дуже дорогим гарматним м'ясом.
друзі це міндич, єрмак, цукермани, чернишов? Чи поки мільони йдуть на лохомарафони, замість воїнам ЗСУ, мільярди на твої безкінечні та безтолкові турпоїздки по світу, знову хтось має підтримати фінансово нашу армію?
Бо інакше то все маячня обнюханого блазня!
немає різниці чи контрактник ти ,чи мобілізований,коли влада зрадників просто винищує військових…
Для початку треба його відсторонити від влади і судити разом з тими самими "ефективними менеджерами", котрі розграбували країну і відчинили двері перед ворогом.
Та ти що!😳
Вова для закордонних ЗМІ співає одне, а в Україні робить інше.
Ви так "забезпечуєте" ЗСУ, що грошове забезпечення не можете вчасно виплатити.
За вашу "турботу" про поранених, краще взагалі не говорити.
При Зеленському слово "контрактник" означає "кріпак"!