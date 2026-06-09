Нужно перевести украинскую армию на контрактную систему, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинскую армию следует перевести на контрактную систему.

Об этом глава государства заявил в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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"Нам нужно перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни", - отметил он.

По словам Зеленского, для этого Украине необходимо дополнительное финансирование.

"Сейчас это даже близко не то, что Россия платит своим наемникам. Очень надеюсь, что наши друзья помогут", - добавил глава государства.

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