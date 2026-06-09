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Новости Контракты для ВСУ
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Нужно перевести украинскую армию на контрактную систему, - Зеленский

Украине нужна контрактная армия: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что украинскую армию следует перевести на контрактную систему.

Об этом глава государства заявил в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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"Нам нужно перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни", - отметил он.

По словам Зеленского, для этого Украине необходимо дополнительное финансирование.

"Сейчас это даже близко не то, что Россия платит своим наемникам. Очень надеюсь, что наши друзья помогут", - добавил глава государства.

Читайте: Половина окружения Путина хочет завершения войны. Я сказал бизнесмену из РФ, что мы с самого начала были готовы говорить, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) контракт (460) ВСУ (7796)
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Топ комментарии
+11
Гроші! - гроші давай - кажуть ми ше за 2025 р маєм заборгованість по зарплаті солдатам в окопах - зате Міндічі ні в чому собі не відмовляють
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09.06.2026 09:12 Ответить
+8
Україні потрібно позбутися зеленого зрадника і його «шобли»!!!
Бо інакше то все маячня обнюханого блазня!
немає різниці чи контрактник ти ,чи мобілізований,коли влада зрадників просто винищує військових…
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09.06.2026 09:14 Ответить
+5
Поясніть цьому телепню, що контрактна армія - це для мирного часу. Під час вторгнення чисельно більшого ворога - ніхто, ніколи не воював контрактниками. Це справа всієї нації, якщо ця нація хоче вижити.
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09.06.2026 09:15 Ответить
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Гроші! - гроші давай - кажуть ми ше за 2025 р маєм заборгованість по зарплаті солдатам в окопах - зате Міндічі ні в чому собі не відмовляють
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09.06.2026 09:12 Ответить
Бусифіковані закінчуються, от і влада зрозуміла, або контрактна армія, або жодної армії.

Але без покарання командирів, що не бережуть військових та використовують піхоту замість дронів, контрактники просто стануть дуже дорогим гарматним м'ясом.
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09.06.2026 09:39 Ответить
Якщо взагалі стануть. Контрактники не будуть виконувати безглузді, непідготовлені м'ясні штурми. Якщо командир погоне контрактників на м'ясний штурм, то він буде впередіі розміновувати посадку своїм тілом.
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09.06.2026 09:52 Ответить
А за які "бабки" він контракти оплачуватиме? З своїх "оффшорів"? Чи надіється знову "смоктать" з бюджету України?
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09.06.2026 09:13 Ответить
Контракти оплачуються з податків до бюджету. А усі, хто проти податків, шурують в окоп.
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09.06.2026 09:29 Ответить
Ага... Ясно... Ти фільм "Кавказька полонянка", дивився? Пам'ятаєш вислів:"Нэ нада путать свой собственний карман, с гасударственним..."? Зеленський хоче власну "хотєлку" здійснить за гроші держави? А "морда не трісне"?
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09.06.2026 09:42 Ответить
Оборона держави - це "власна хотєлка" Зеленського? Розкрадання бюджету - це проблема народу, а не військових. Військові не повинні страждати від розкрадання бюджету. Якщо народ не слідкує за розкраданням, то нехай зі своєї кишені компенсує розкрадання, а не перекладає розкрадання на бусифікованих у вигляді їх грабунку у вигляді не виплати грошей за підписання контракту.
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09.06.2026 09:50 Ответить
"Зараз це навіть близько не те, що Росія платить своїм найманцям. Дуже сподіваюся, що наші друзі допоможуть", - додав боневтік.
друзі це міндич, єрмак, цукермани, чернишов? Чи поки мільони йдуть на лохомарафони, замість воїнам ЗСУ, мільярди на твої безкінечні та безтолкові турпоїздки по світу, знову хтось має підтримати фінансово нашу армію?
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09.06.2026 09:46 Ответить
Україні потрібно позбутися зеленого зрадника і його «шобли»!!!
Бо інакше то все маячня обнюханого блазня!
немає різниці чи контрактник ти ,чи мобілізований,коли влада зрадників просто винищує військових…
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09.06.2026 09:14 Ответить
Якщо контрактник, то влада його не грабує, змушуючи майже безкоштовно воювати. На відміну від примусового мобілізованого.
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09.06.2026 09:42 Ответить
Поясніть цьому телепню, що контрактна армія - це для мирного часу. Під час вторгнення чисельно більшого ворога - ніхто, ніколи не воював контрактниками. Це справа всієї нації, якщо ця нація хоче вижити.
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09.06.2026 09:15 Ответить
Цілком з вами згоден. Тільки бусифікація - наш порятунок.
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09.06.2026 09:24 Ответить
Не бусифікація, а безумовне виконання громадянами свого конституційного обов'язку, коли не служити у війську стане неможливим. І у держави є для цього усі необхідні механізми.
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09.06.2026 09:29 Ответить
Не існує такого поняття як "конституційний обов'язок".
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09.06.2026 09:35 Ответить
Ну чого не існує, у древній Спарті вас би просто скинули в яму.
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09.06.2026 10:06 Ответить
У конституції багато чого написано. Тільки ніфіга не виконується
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09.06.2026 09:38 Ответить
Якщо уважно перечитати Конституцію, то з 161 статті ні одна не виконується так званою українською владою.
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09.06.2026 09:47 Ответить
Не служити у війську стане не можливо - ніхто немає жодного права змушувати людей воювати, он Кошовий сказав не піду і всі такі воюни як ти обтікають.
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09.06.2026 09:39 Ответить
А я за те, щоб Кошовий пішов. Розумієте, усі - значить усі, а не лише бідні селяни та робітники.
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09.06.2026 09:53 Ответить
А коли ти сам підеш?
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09.06.2026 09:56 Ответить
Ви ж не служите, чого ж неможливим?
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09.06.2026 09:42 Ответить
То чого ти, ресурс, досі не в окопі виконуєш свій обов'язок? Бурятів чекаєш? Україну повинні захищати усі громадяни, а не лише бусифіковані.
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09.06.2026 09:44 Ответить
Під механізмами ви маєте на увазі створення людоловських бригад?
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09.06.2026 09:48 Ответить
Ну при кацапах ніхто ловити нікого не буде, самі підете, навіть побіжите.
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09.06.2026 09:55 Ответить
Політкерівник, коли на фронт пошуруєш? Чи ти на кацапів чекаєш щоб вони тебе погнали Варшаву штурмувати?
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09.06.2026 10:05 Ответить
95% уражень відбувається дронами. А ви пропонуєть закидувати ворога трупами українців. Гарматне м'ясо в ******** війнах нічого не вирішує.
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09.06.2026 09:32 Ответить
А дронами хто управляє? А ще в десятеро більше людей готують ці дрони до польотів.
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09.06.2026 09:52 Ответить
А у вас пілоти дронів одноразові? Запустив дрона і помер? Для безпеки дронами необхідно керувати через Інтернет. А усі, хто проти - відправляються на нуль.
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09.06.2026 10:00 Ответить
Нажаль і оператори дронів гинуть. Це війна, а не телемарафон.
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09.06.2026 10:05 Ответить
А чого це вони масово гинуть? Сиділи під Львовом, керували через Інтернет та ретранслятори, але їх перевели в штурмовики Сирського?
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09.06.2026 10:07 Ответить
Кацапи воюють контрактною армією і у них все добре, а потужні тилові вуєни хочуть щоб воювали раби, сам вже штурмуєш Покровськ чи тримаєш інформаційний фронт на дивані?
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09.06.2026 09:38 Ответить
Кацапи не воюють контрактною армією. 300 тис. мобілізованих в 22 році. Також мобілізоване майже все чоловіче населення окупованих Донецької та Луганської області.
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09.06.2026 09:43 Ответить
Майже всі у рашистів контрактники. А усі, хто хоче воювати рабами, повинні самі стати цими рабами.
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09.06.2026 09:46 Ответить
Та що ти таке кажеш!? А з ким же вони підписують контракти? А про все населення це тобі на маратоні сказали?
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09.06.2026 09:47 Ответить
Швидше за все інформаційно штурмує з дирявого дивану.
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09.06.2026 09:46 Ответить
Можливо справа і всієї нації, але чомусь бусифікують тільки робітників і селян. Сьогодні не достатньо озброєнний "людський ресурс" не вирішує результат на полі бою. Сьогодні результат дає технологічна перевага над ворогом. Але так званим нашим батькам-командирам лаври м'ясника жюкова не дають спокою і тому вони гонять українців в безглузді штурми замінованих посадок і щоб можна доповісти потужному генералісімусу про звільнення 100 кв. км. території ціною тисяч і тисяч українських солдатів.
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09.06.2026 09:44 Ответить
Ви особисто ходили в такий штурм, що так впевнено розповідаєте?
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09.06.2026 09:48 Ответить
Є безліч відео, навіть на цьому сайті, де замість дронів воює піхота. І піхота жива лише тому, що у ворога не було ні гранат, ні дронів.
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09.06.2026 09:54 Ответить
Ну так ти ж ходиш що дня на штурми, то розкажи як там "насправді".
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09.06.2026 09:55 Ответить
Йди до каси в ОПу, премію подоляк вже виписав!
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09.06.2026 09:48 Ответить
То тобі туди, цю політику про контрактників і каву в Ялті якраз ОПа і розповідає.
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09.06.2026 09:49 Ответить
Та яке, за його "старання" навіть миски помиїв не наллють.
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09.06.2026 09:51 Ответить
Міндіч погодився утримувати контрактну Українську армію?...
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09.06.2026 09:15 Ответить
Контракту армію утримуватиме український бюджет. Усі, хто проти, безкоштовно шурують в окоп на нуль до перемоги без ротацій.
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09.06.2026 09:56 Ответить
Ти уйобіще зелене ти сам себе почув ?
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09.06.2026 09:16 Ответить
Ти ******* коментаторське, ти сам себе почув?
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09.06.2026 09:57 Ответить
Кому це він говорить?
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09.06.2026 09:17 Ответить
Громадянам України.
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09.06.2026 09:58 Ответить
"Друзі-розкошелюйтеся. А ми продовжемо красти"- клован.
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09.06.2026 09:20 Ответить
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09.06.2026 09:32 Ответить
Нелох, а до чого тут контракти? Де червневе підвищення ОГЗ військовим брехун? А хто не бажає підписувати із мобілізованих? Куди їх - на дембель чи в тюрьму?
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09.06.2026 09:28 Ответить
Як голобородько може щось вважати, йому ж нема чим
Для початку треба його відсторонити від влади і судити разом з тими самими "ефективними менеджерами", котрі розграбували країну і відчинили двері перед ворогом.
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09.06.2026 09:29 Ответить
Постійно вкидається якась маячня, щоб відвернути увагу від зменшення ГЗ військовим і невирішеного питання демобілізації за строками служби. Через дебільний розумовий рівень керівної верхівки масово призивають не тільки 55+, а й 58+.
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09.06.2026 09:29 Ответить
Мене взагалі дивує як янелох досі не сказав щось типу,- воювати за моє збагачення та моїх друзів це ваш патріотичний обов'язок, і де це ви бачили щоб патріотам платили гроші? - дають вам сухпайок, радуйтесь.
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09.06.2026 09:45 Ответить
* радійте
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09.06.2026 10:02 Ответить
А бубочка не пробувала не красти. Бубочка не пробувала зменшити апетит призначених ним чиновників на мільйоні зарплати і злодійство. Україна дуже багата країна, але вона сьогодні жорстко розкрадена. Шалене крадійство продовжується і під час війни під крилом потужного президента.
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09.06.2026 09:36 Ответить
В кооперативі династія шукати бабло не пробував??? Там залишився невстановленим якийсь вова, є велика ймовірність, що він і надалі залишається в Україні і продовжує мародерити на крові наших військових.
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09.06.2026 09:48 Ответить
Ти вже завів українську армію з 2019 року в "совок", закатуючи все в асфальт. Завів їх з укриттів в чисте поле, годуючи яйцями по 17 грн. Розмінував перед ними мінні поля, щоб менеше загинуло кацапів, коли будуть нападати і завів їх в Роботіно та Бахмут по пораді Вероніки відьми, де їх чекав підготовлений ворог. Ти зняв найкращих генералів і головнокомандувача Залужного і фронт посипався.
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09.06.2026 09:54 Ответить
так ти хоч зараз нормально війсковим плати а не кради разом з кодлою собі на хатинки.....
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09.06.2026 09:56 Ответить
І скільки він це проголошувати збирається? Старі номери погано опліскуються.
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09.06.2026 09:56 Ответить
Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя", - зазначив він.

Та ти що!😳

Вова для закордонних ЗМІ співає одне, а в Україні робить інше.

Ви так "забезпечуєте" ЗСУ, що грошове забезпечення не можете вчасно виплатити.

За вашу "турботу" про поранених, краще взагалі не говорити.

При Зеленському слово "контрактник" означає "кріпак"!
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09.06.2026 09:57 Ответить
 
 