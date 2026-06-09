Потрібно перевести українську армію на контрактну систему, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що українську армію варто перевести на контрактну систему.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Нам треба перевести українську армію на контрактну систему. Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя", - зазначив він.

За словами Зеленського, для цього Україні потрібне додаткове фінансування.

"Зараз це навіть близько не те, що Росія платить своїм найманцям. Дуже сподіваюся, що наші друзі допоможуть", - додав глава держави.

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