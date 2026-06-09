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Новини Контракти для ЗСУ
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Потрібно перевести українську армію на контрактну систему, - Зеленський

Україні потрібна контрактна армія: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що українську армію варто перевести на контрактну систему.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Нам треба перевести українську армію на контрактну систему. Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя", - зазначив він.

За словами Зеленського, для цього Україні потрібне додаткове фінансування.

"Зараз це навіть близько не те, що Росія платить своїм найманцям. Дуже сподіваюся, що наші друзі допоможуть", - додав глава держави.

Читайте: Половина оточення Путіна хоче завершення війни. Я сказав бізнесмену з РФ, що ми від початку були готові говорити, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) контракт (457) ЗСУ (8799)
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Топ коментарі
+16
Гроші! - гроші давай - кажуть ми ше за 2025 р маєм заборгованість по зарплаті солдатам в окопах - зате Міндічі ні в чому собі не відмовляють
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09.06.2026 09:12 Відповісти
+15
Україні потрібно позбутися зеленого зрадника і його «шобли»!!!
Бо інакше то все маячня обнюханого блазня!
немає різниці чи контрактник ти ,чи мобілізований,коли влада зрадників просто винищує військових…
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09.06.2026 09:14 Відповісти
+8
Поясніть цьому телепню, що контрактна армія - це для мирного часу. Під час вторгнення чисельно більшого ворога - ніхто, ніколи не воював контрактниками. Це справа всієї нації, якщо ця нація хоче вижити.
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09.06.2026 09:15 Відповісти
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Гроші! - гроші давай - кажуть ми ше за 2025 р маєм заборгованість по зарплаті солдатам в окопах - зате Міндічі ні в чому собі не відмовляють
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09.06.2026 09:12 Відповісти
Бусифіковані закінчуються, от і влада зрозуміла, або контрактна армія, або жодної армії.

Але без покарання командирів, що не бережуть військових та використовують піхоту замість дронів, контрактники просто стануть дуже дорогим гарматним м'ясом.
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09.06.2026 09:39 Відповісти
Якщо взагалі стануть. Контрактники не будуть виконувати безглузді, непідготовлені м'ясні штурми. Якщо командир погоне контрактників на м'ясний штурм, то він буде впередіі розміновувати посадку своїм тілом.
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09.06.2026 09:52 Відповісти
А за які "бабки" він контракти оплачуватиме? З своїх "оффшорів"? Чи надіється знову "смоктать" з бюджету України?
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09.06.2026 09:13 Відповісти
Контракти оплачуються з податків до бюджету. А усі, хто проти податків, шурують в окоп.
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09.06.2026 09:29 Відповісти
Ага... Ясно... Ти фільм "Кавказька полонянка", дивився? Пам'ятаєш вислів:"Нэ нада путать свой собственний карман, с гасударственним..."? Зеленський хоче власну "хотєлку" здійснить за гроші держави? А "морда не трісне"?
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09.06.2026 09:42 Відповісти
Оборона держави - це "власна хотєлка" Зеленського? Розкрадання бюджету - це проблема народу, а не військових. Військові не повинні страждати від розкрадання бюджету. Якщо народ не слідкує за розкраданням, то нехай зі своєї кишені компенсує розкрадання, а не перекладає розкрадання на бусифікованих у вигляді їх грабунку у вигляді не виплати грошей за підписання контракту.
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09.06.2026 09:50 Відповісти
Ти головою думать умієш? "Котрактна система Зеленського" - це те саме "асфальтокрадівництво" - тільки в умовах війни... "Розхвиськування бюджету", в той час, коли Україна і так живе "в борг"... Так само він "розхвиськував" гроші з бюджету, на "асфальт", тоді, коли вони планувалися на розвиток оборонних технологій, та підготовку армії, до відбиття агресора... А коли прийшов час, він розвів руками, та заявив, що у нас немає коштів, і погнав Україну, з протягнутою рукою, просить допомоги... І зараз продовжує цим займаться, виставляючи перед собою нужденну, зруйновану війною, українську державу...
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09.06.2026 10:11 Відповісти
Ти головою думать умієш? Котрактна армія - це гідна ринкова оплата військовим. А хто там розкрадає при цьому гроші, хабарництво - це не проблема цих військових.
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09.06.2026 10:17 Відповісти
Я-то, думаю... На відміну від тебе...
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09.06.2026 10:28 Відповісти
"Зараз це навіть близько не те, що Росія платить своїм найманцям. Дуже сподіваюся, що наші друзі допоможуть", - додав боневтік.
друзі це міндич, єрмак, цукермани, чернишов? Чи поки мільони йдуть на лохомарафони, замість воїнам ЗСУ, мільярди на твої безкінечні та безтолкові турпоїздки по світу, знову хтось має підтримати фінансово нашу армію?
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09.06.2026 09:46 Відповісти
Україні потрібно позбутися зеленого зрадника і його «шобли»!!!
Бо інакше то все маячня обнюханого блазня!
немає різниці чи контрактник ти ,чи мобілізований,коли влада зрадників просто винищує військових…
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09.06.2026 09:14 Відповісти
Якщо контрактник, то влада його не грабує, змушуючи майже безкоштовно воювати. На відміну від примусового мобілізованого.
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09.06.2026 09:42 Відповісти
Поясніть цьому телепню, що контрактна армія - це для мирного часу. Під час вторгнення чисельно більшого ворога - ніхто, ніколи не воював контрактниками. Це справа всієї нації, якщо ця нація хоче вижити.
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09.06.2026 09:15 Відповісти
Цілком з вами згоден. Тільки бусифікація - наш порятунок.
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09.06.2026 09:24 Відповісти
Не бусифікація, а безумовне виконання громадянами свого конституційного обов'язку, коли не служити у війську стане неможливим. І у держави є для цього усі необхідні механізми.
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09.06.2026 09:29 Відповісти
Не існує такого поняття як "конституційний обов'язок".
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09.06.2026 09:35 Відповісти
Ну чого не існує, у древній Спарті вас би просто скинули в яму.
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09.06.2026 10:06 Відповісти
В древній Спарті ти б проходив Агогу, а не писав би, що инші це мають робити тільки не ти, тому яма це для тебе.
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09.06.2026 10:12 Відповісти
Дитину свою у яму скинеш, жюков недоколиханий
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09.06.2026 10:13 Відповісти
Так чому ж ти не воюєш?
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09.06.2026 10:14 Відповісти
Ти не повіриш, люди різного віку бувають, навіть старіють. Тепер ти скажи чому на дивані сидиш і пердиш?
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09.06.2026 10:18 Відповісти
От чому всі найбільш "завзяті" воєвуни то є пенЗЄонери? Дуже тяжко зрозумыти цей феномен...
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09.06.2026 10:21 Відповісти
Тому що син воює.
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09.06.2026 10:23 Відповісти
Якби у вас ВОЮВАВ син - ви б не вилазили з двох місць - церкви та кардіологічного відділення. І точно б не сиділи тут, тим більше - з такими заявами.
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09.06.2026 10:26 Відповісти
Не тобі судити, за своїми вчинками дивись. Ще один херой.
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09.06.2026 10:45 Відповісти
А, так ти черговий пенсіонер-нафронтник, це все пояснює. А я як Кошовий не збираюсь воювати за такого дебіла як ти.
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09.06.2026 10:30 Відповісти
Ну то іди у відому всім напрямку, херой.
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09.06.2026 10:43 Відповісти
Ви відстали від життя, це міф.
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09.06.2026 10:19 Відповісти
У конституції багато чого написано. Тільки ніфіга не виконується
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09.06.2026 09:38 Відповісти
Якщо уважно перечитати Конституцію, то з 161 статті ні одна не виконується так званою українською владою.
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09.06.2026 09:47 Відповісти
Не служити у війську стане не можливо - ніхто немає жодного права змушувати людей воювати, он Кошовий сказав не піду і всі такі воюни як ти обтікають.
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09.06.2026 09:39 Відповісти
А я за те, щоб Кошовий пішов. Розумієте, усі - значить усі, а не лише бідні селяни та робітники.
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09.06.2026 09:53 Відповісти
А коли ти сам підеш?
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09.06.2026 09:56 Відповісти
Мова не про Кошового, а вас особисто. Ви ОСОБИСТО служите? Надайте, будь ласка, шановному товариству хоч якесь мінімальне підтвердження. Якщо ні, варто промовчати, усі зрозуміють.
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09.06.2026 10:17 Відповісти
Ви ж не служите, чого ж неможливим?
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09.06.2026 09:42 Відповісти
То чого ти, ресурс, досі не в окопі виконуєш свій обов'язок? Бурятів чекаєш? Україну повинні захищати усі громадяни, а не лише бусифіковані.
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09.06.2026 09:44 Відповісти
Під механізмами ви маєте на увазі створення людоловських бригад?
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09.06.2026 09:48 Відповісти
Ну при кацапах ніхто ловити нікого не буде, самі підете, навіть побіжите.
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09.06.2026 09:55 Відповісти
Політкерівник, коли на фронт пошуруєш? Чи ти на кацапів чекаєш щоб вони тебе погнали Варшаву штурмувати?
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09.06.2026 10:05 Відповісти
Це звичайний місцевий шпрехбоцман партії диванних воєвунів.
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09.06.2026 10:18 Відповісти
Конституція на паузі...

Держава яка 30 років не виконувала свої конституційні обов'язки, тепер вимагає щоб народ їх виконував
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09.06.2026 10:18 Відповісти
Держава - це ви, а не якась ефімерія. Задайте це питання собі.
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09.06.2026 10:20 Відповісти
95% уражень відбувається дронами. А ви пропонуєть закидувати ворога трупами українців. Гарматне м'ясо в ******** війнах нічого не вирішує.
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09.06.2026 09:32 Відповісти
А дронами хто управляє? А ще в десятеро більше людей готують ці дрони до польотів.
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09.06.2026 09:52 Відповісти
А у вас пілоти дронів одноразові? Запустив дрона і помер? Для безпеки дронами необхідно керувати через Інтернет. А усі, хто проти - відправляються на нуль.
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09.06.2026 10:00 Відповісти
Нажаль і оператори дронів гинуть. Це війна, а не телемарафон.
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09.06.2026 10:05 Відповісти
А чого це вони масово гинуть? Сиділи під Львовом, керували через Інтернет та ретранслятори, але їх перевели в штурмовики Сирського?
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09.06.2026 10:07 Відповісти
Ти де такої уйні начитався? Смішно - "оператори з під Львова працюють". Краще взагалі зі США пиши.
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09.06.2026 10:15 Відповісти
Усі, хто вважають, що керувати з під Львова дронами дорого або технічно неможливо, відправляються на нуль керувати дронами.
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09.06.2026 10:19 Відповісти
Для того щоб хтось керував дроном зі Львова, треба того хто цей дрон доставить на нуль
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09.06.2026 10:41 Відповісти
Кацапи воюють контрактною армією і у них все добре, а потужні тилові вуєни хочуть щоб воювали раби, сам вже штурмуєш Покровськ чи тримаєш інформаційний фронт на дивані?
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09.06.2026 09:38 Відповісти
Кацапи не воюють контрактною армією. 300 тис. мобілізованих в 22 році. Також мобілізоване майже все чоловіче населення окупованих Донецької та Луганської області.
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09.06.2026 09:43 Відповісти
Майже всі у рашистів контрактники. А усі, хто хоче воювати рабами, повинні самі стати цими рабами.
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09.06.2026 09:46 Відповісти
Та що ти таке кажеш!? А з ким же вони підписують контракти? А про все населення це тобі на маратоні сказали?
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09.06.2026 09:47 Відповісти
Швидше за все інформаційно штурмує з дирявого дивану.
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09.06.2026 09:46 Відповісти
Можливо справа і всієї нації, але чомусь бусифікують тільки робітників і селян. Сьогодні не достатньо озброєнний "людський ресурс" не вирішує результат на полі бою. Сьогодні результат дає технологічна перевага над ворогом. Але так званим нашим батькам-командирам лаври м'ясника жюкова не дають спокою і тому вони гонять українців в безглузді штурми замінованих посадок і щоб можна доповісти потужному генералісімусу про звільнення 100 кв. км. території ціною тисяч і тисяч українських солдатів.
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09.06.2026 09:44 Відповісти
Ви особисто ходили в такий штурм, що так впевнено розповідаєте?
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09.06.2026 09:48 Відповісти
Є безліч відео, навіть на цьому сайті, де замість дронів воює піхота. І піхота жива лише тому, що у ворога не було ні гранат, ні дронів.
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09.06.2026 09:54 Відповісти
Ну так ти ж ходиш що дня на штурми, то розкажи як там "насправді".
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09.06.2026 09:55 Відповісти
Так це ссикло - урапенсіопатріот!
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09.06.2026 11:13 Відповісти
Йди до каси в ОПу, премію подоляк вже виписав!
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09.06.2026 09:48 Відповісти
То тобі туди, цю політику про контрактників і каву в Ялті якраз ОПа і розповідає.
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09.06.2026 09:49 Відповісти
Та яке, за його "старання" навіть миски помиїв не наллють.
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09.06.2026 09:51 Відповісти
Міндіч погодився утримувати контрактну Українську армію?...
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09.06.2026 09:15 Відповісти
Контракту армію утримуватиме український бюджет. Усі, хто проти, безкоштовно шурують в окоп на нуль до перемоги без ротацій.
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09.06.2026 09:56 Відповісти
100%...А Український бюджет витримає одночасно умовних Міндічів преЗЕдента і контрактну армію?...
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09.06.2026 10:16 Відповісти
Бюджет витримає, якщо усі, хто не хоче сплачувати податки на утримання контрактної армії, щоб витримав український бюджет, відправляюються безкоштовно на нуль. Хабарництво - це не проблема військових. Якщо народ не слідкує за хабарництвом, то нехай компенсує хабаництво вищими податками.
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09.06.2026 10:23 Відповісти
Ти уйобіще зелене ти сам себе почув ?
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09.06.2026 09:16 Відповісти
Ти ******* коментаторське, ти сам себе почув?
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09.06.2026 09:57 Відповісти
Кому це він говорить?
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09.06.2026 09:17 Відповісти
Громадянам України.
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09.06.2026 09:58 Відповісти
"Друзі-розкошелюйтеся. А ми продовжемо красти"- клован.
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09.06.2026 09:20 Відповісти
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09.06.2026 09:32 Відповісти
Нелох, а до чого тут контракти? Де червневе підвищення ОГЗ військовим брехун? А хто не бажає підписувати із мобілізованих? Куди їх - на дембель чи в тюрьму?
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09.06.2026 09:28 Відповісти
Як голобородько може щось вважати, йому ж нема чим
Для початку треба його відсторонити від влади і судити разом з тими самими "ефективними менеджерами", котрі розграбували країну і відчинили двері перед ворогом.
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09.06.2026 09:29 Відповісти
Постійно вкидається якась маячня, щоб відвернути увагу від зменшення ГЗ військовим і невирішеного питання демобілізації за строками служби. Через дебільний розумовий рівень керівної верхівки масово призивають не тільки 55+, а й 58+.
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09.06.2026 09:29 Відповісти
Мене взагалі дивує як янелох досі не сказав щось типу,- воювати за моє збагачення та моїх друзів це ваш патріотичний обов'язок, і де це ви бачили щоб патріотам платили гроші? - дають вам сухпайок, радуйтесь.
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09.06.2026 09:45 Відповісти
* радійте
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09.06.2026 10:02 Відповісти
А бубочка не пробувала не красти. Бубочка не пробувала зменшити апетит призначених ним чиновників на мільйоні зарплати і злодійство. Україна дуже багата країна, але вона сьогодні жорстко розкрадена. Шалене крадійство продовжується і під час війни під крилом потужного президента.
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09.06.2026 09:36 Відповісти
В кооперативі династія шукати бабло не пробував??? Там залишився невстановленим якийсь вова, є велика ймовірність, що він і надалі залишається в Україні і продовжує мародерити на крові наших військових.
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09.06.2026 09:48 Відповісти
Ти вже завів українську армію з 2019 року в "совок", закатуючи все в асфальт. Завів їх з укриттів в чисте поле, годуючи яйцями по 17 грн. Розмінував перед ними мінні поля, щоб менеше загинуло кацапів, коли будуть нападати і завів їх в Роботіно та Бахмут по пораді Вероніки відьми, де їх чекав підготовлений ворог. Ти зняв найкращих генералів і головнокомандувача Залужного і фронт посипався.
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09.06.2026 09:54 Відповісти
так ти хоч зараз нормально війсковим плати а не кради разом з кодлою собі на хатинки.....
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09.06.2026 09:56 Відповісти
І скільки він це проголошувати збирається? Старі номери погано опліскуються.
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09.06.2026 09:56 Відповісти
Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя", - зазначив він.

Та ти що!😳

Вова для закордонних ЗМІ співає одне, а в Україні робить інше.

Ви так "забезпечуєте" ЗСУ, що грошове забезпечення не можете вчасно виплатити.

За вашу "турботу" про поранених, краще взагалі не говорити.

При Зеленському слово "контрактник" означає "кріпак"!
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09.06.2026 09:57 Відповісти
Насправді протермінований нацюцюрник не надурив, з червня всім військовим грошове забезпечення буде збільшене аж на 132 гривні!
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09.06.2026 10:47 Відповісти
Інший варіант - під час своїх регулярних туристичних вояжів по мальовничим куточкам Європи найвеличніший лідор для збору бабла може використовувати відому всім фразу "Месье, же не манж па сис жур..."
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09.06.2026 10:41 Відповісти
якщо мобілізований не бажає підписувати контракт, то що? знову примус? як раб
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09.06.2026 11:20 Відповісти
Мінімум 80 тисяч гривень в місяць для новобранця+ якісна форма західного виробництва, а не це комплектне гівно яке розвалюється за місяць -два,якими забезпечується бусифіковані , це для початку, і прибрати совкові нормативи
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09.06.2026 11:31 Відповісти
 
 