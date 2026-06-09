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Потрібно перевести українську армію на контрактну систему, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що українську армію варто перевести на контрактну систему.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Нам треба перевести українську армію на контрактну систему. Бути військовим небезпечно, і ми маємо забезпечити їм гідні зарплати, бо вони віддають свої життя", - зазначив він.
За словами Зеленського, для цього Україні потрібне додаткове фінансування.
"Зараз це навіть близько не те, що Росія платить своїм найманцям. Дуже сподіваюся, що наші друзі допоможуть", - додав глава держави.
Топ коментарі
+16 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар09.06.2026 09:12 Відповісти Посилання
+15 Едуард Шелудько
показати весь коментар09.06.2026 09:14 Відповісти Посилання
+8 Олег Іванів #520461
показати весь коментар09.06.2026 09:15 Відповісти Посилання
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Але без покарання командирів, що не бережуть військових та використовують піхоту замість дронів, контрактники просто стануть дуже дорогим гарматним м'ясом.
друзі це міндич, єрмак, цукермани, чернишов? Чи поки мільони йдуть на лохомарафони, замість воїнам ЗСУ, мільярди на твої безкінечні та безтолкові турпоїздки по світу, знову хтось має підтримати фінансово нашу армію?
Бо інакше то все маячня обнюханого блазня!
немає різниці чи контрактник ти ,чи мобілізований,коли влада зрадників просто винищує військових…
Держава яка 30 років не виконувала свої конституційні обов'язки, тепер вимагає щоб народ їх виконував
Для початку треба його відсторонити від влади і судити разом з тими самими "ефективними менеджерами", котрі розграбували країну і відчинили двері перед ворогом.
Та ти що!😳
Вова для закордонних ЗМІ співає одне, а в Україні робить інше.
Ви так "забезпечуєте" ЗСУ, що грошове забезпечення не можете вчасно виплатити.
За вашу "турботу" про поранених, краще взагалі не говорити.
При Зеленському слово "контрактник" означає "кріпак"!