Військова ситуація для України найкраща за останні 2,5 роки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що військова ситуація для України є найсприятливішою за останні два з половиною роки.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми не можемо сказати, що Росія програє цю війну. Але ми можемо сказати, що вони втрачають ініціативу щодня, день за днем", - наголосив він.

Журналісти нагадали, що протягом минулого тижня РФ зазнала серії невдач. Так, дрони атакували рідне місто диктатора Путіна Санкт-Петербург. Також атаковано окупований Крим, зокрема ключову магістраль постачання суходолом. Окупований Росією півострів відчуває гостру нестачу палива.

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Ситуація на полі бою

Водночас російський наступ на сході України майже зупинився.

Зеленський розповів, що Кремль втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця, з яких 23-24 тис. убитим, а решту - важкопораненими.

Проте справжня цифра, припускає президент, може бути вищою.

"Загалом, це дуже велика цифра. Це означає, що вони не виграють війну", - додав він.

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