Військова ситуація для України найкраща за останні 2,5 роки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що військова ситуація для України є найсприятливішою за останні два з половиною роки.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми не можемо сказати, що Росія програє цю війну. Але ми можемо сказати, що вони втрачають ініціативу щодня, день за днем", - наголосив він.
Журналісти нагадали, що протягом минулого тижня РФ зазнала серії невдач. Так, дрони атакували рідне місто диктатора Путіна Санкт-Петербург. Також атаковано окупований Крим, зокрема ключову магістраль постачання суходолом. Окупований Росією півострів відчуває гостру нестачу палива.
Ситуація на полі бою
Водночас російський наступ на сході України майже зупинився.
Зеленський розповів, що Кремль втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця, з яких 23-24 тис. убитим, а решту - важкопораненими.
Проте справжня цифра, припускає президент, може бути вищою.
"Загалом, це дуже велика цифра. Це означає, що вони не виграють війну", - додав він.
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