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Новини Бойові дії на сході Бойові дії на півдні
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Військова ситуація для України найкраща за останні 2,5 роки, - Зеленський

Зеленський оцінив ситуацію на полі бою: що відомо?

Президент Володимир Зеленський заявив, що військова ситуація для України є найсприятливішою за останні два з половиною роки.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми не можемо сказати, що Росія програє цю війну. Але ми можемо сказати, що вони втрачають ініціативу щодня, день за днем", - наголосив він.

Журналісти нагадали, що протягом минулого тижня РФ зазнала серії невдач. Так, дрони атакували рідне місто диктатора Путіна Санкт-Петербург. Також атаковано окупований Крим, зокрема ключову магістраль постачання суходолом. Окупований Росією півострів відчуває гостру нестачу палива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно перевести українську армію на контрактну систему, - Зеленський

Ситуація на полі бою

Водночас російський наступ на сході України майже зупинився. 

Зеленський розповів, що Кремль втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця, з яких 23-24 тис. убитим, а решту - важкопораненими.

Проте справжня цифра, припускає президент, може бути вищою.

"Загалом, це дуже велика цифра. Це означає, що вони не виграють війну", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до ЄС послабить вплив Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) росія (70371) бойові дії (5944)
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Топ коментарі
+18
в хід пішла паралельна реальність
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09.06.2026 10:13 Відповісти
+9
У другій половині 2022 року була ще краща, і що з того? тобі це допомогло?
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09.06.2026 10:11 Відповісти
+8
Нахіба ти тоді лізеш до ,#уйла,письма пишеш,ї ба шить потрібно москолядь !!!
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09.06.2026 10:12 Відповісти
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Ну если вспомнить какое нытьё было тут в 2024-2025, то пожалуй да, в 2026 полегче...
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09.06.2026 10:09 Відповісти
нытиков словили
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09.06.2026 11:00 Відповісти
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09.06.2026 11:12 Відповісти
У другій половині 2022 року була ще краща, і що з того? тобі це допомогло?
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09.06.2026 10:11 Відповісти
Нахіба ти тоді лізеш до ,#уйла,письма пишеш,ї ба шить потрібно москолядь !!!
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09.06.2026 10:12 Відповісти
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09.06.2026 10:19 Відповісти
в хід пішла паралельна реальність
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09.06.2026 10:13 Відповісти
Паралельна реальність - то є "порошкова" реальність , але як вже нема поруч Єрмака, то й якість порошка різко впала - ЦАР останні місяці таку ХРІНЬ несе ... ЖАХ, ЖАХ, ЖАХ !!!
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09.06.2026 11:39 Відповісти
ну да. а Констаха - то такое...
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09.06.2026 10:15 Відповісти
Ми не можемо сказати, що Росія програє цю війну. Але ми можемо сказати, що вони втрачають ініціативу щодня, день за днем", - наголосив він. ( на такий маразм "зегавара" спец, з часів "кварталу" війну рашист не програє ,а тоді, як він може втрачати ініціативу???Якщо рашист війну не програє, то очевидно що поки що Україна її програє...???
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09.06.2026 10:15 Відповісти
Зеля сцить в зіниці своїм фанатам, що при Залужному, коли ми гнали кацапню, і звільняли території, це було погано.
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09.06.2026 10:16 Відповісти
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09.06.2026 10:17 Відповісти
👍
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09.06.2026 10:20 Відповісти
це тому що ти свою хатинку на крадені кошти добудуешь....
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09.06.2026 10:22 Відповісти
ну в феврале 2022 вообще най-най-найкраща була за останні 2,5 роки
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09.06.2026 10:24 Відповісти
Схоже, абрамович прпередив скомороха, що злиють ще компромату на нього, якщо не підпише чєлобітную царю московському
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09.06.2026 10:31 Відповісти
ВПЕРЁД, на моЦкву
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09.06.2026 10:33 Відповісти
Вєнька, краще б ти заткнув своє піддувайло
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09.06.2026 10:34 Відповісти
Відчуваю по ударам по Києву. Навіщо каркати, закінчиться війна тоді буде все видно
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09.06.2026 10:37 Відповісти
Військова ситуація для України найкраща за останні 2,5 роки, - Зеленський

І найгірша з 2019...
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09.06.2026 10:37 Відповісти
Та зашибись все. Ситуация прям сказка.
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09.06.2026 10:45 Відповісти
Кожний тиждень нова перемога. А якщо кокс забористий, то і дві. Людям нравіцца.
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09.06.2026 10:46 Відповісти
Ворог боягузливо наступає, а ми хоробро відступаємо.
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09.06.2026 10:48 Відповісти
Имя Вовочка это имя врунов от Владимира Великого до Владимира Ульянова и до сегодняшних деятелей.
Отвал Константиновки, Купянска, Красного Лимана происходит прямо сейчас. Покровск и Мирноград уже все забыли.
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09.06.2026 10:58 Відповісти
"Вова"--зніми рожеві окуляри і побачиш реальність
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09.06.2026 11:01 Відповісти
Щоб ти з'їв .... 😡
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09.06.2026 11:03 Відповісти
Краще ти помовчав ,як тільки щось обнадійливе скажеш чекай чогось недоброго ,де обіцяні три тисячі "фламінго" . чи блекаут у москві ?
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09.06.2026 11:03 Відповісти
Карти Deep State бачили??? Ні, не чули!
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09.06.2026 11:06 Відповісти
Повторювати слова Білецького - багато розуму не треба.
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09.06.2026 11:14 Відповісти
А чі не час вже на околиці Константиновкі з'їздити, прапор там встановити, показати, яка там ситуація за останні 3 роки? А то і в центр міста.
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09.06.2026 11:15 Відповісти
Смарагдовий нарцис на зависть одному рудому заокеанському нарцису буде оголошувати по дві перемоги в день,щоб старий рудий дурень уже нарешті зрозумів-хто самий найвеличніший полководець.Хай тепер кусає лікті-що вигнав верховного Наполеона копняками з Білого дому.
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09.06.2026 11:17 Відповісти
За пів року до вторгення якщо би готувалися як зараз (кругові оборони) то була би ще краща ситуація, але хтось замість того вибрав жрачку в буковелі...
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09.06.2026 11:29 Відповісти
 
 