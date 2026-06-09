Останні місяці наблизили війну до нас, варто посилювати готовність суспільства, - Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що останні місяці наблизили війну до Європи, тому варто посилювати готовність суспільства.

Про це він сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Таллінні, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми повинні бути у практичній співпраці, отримувати нові знання. Це стосується, зокрема, ОПК України, який швидко розвивається, і також більш ширше, як впевнитися, що економіка та цивільне життя продовжують функціонувати у час війни.

Останні місяці наблизили війну до нас. Ми маємо посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та в демократичному світі загалом", - наголосив лідер Естонії.

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Тому, на думку Каріса, у певний момент Європа має бути готовою сісти за стіл перемовин із спільним мандатом та спільно сформульованою позицією.

"Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", - підсумував президент Естонії.

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