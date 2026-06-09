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Новини Безпека Європи
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Останні місяці наблизили війну до нас, варто посилювати готовність суспільства, - Каріс

В Естонії зробили заяву про війну, що наблизилась до Європи

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що останні місяці наблизили війну до Європи, тому варто посилювати готовність суспільства.

Про це він сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Таллінні, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми повинні бути у практичній співпраці, отримувати нові знання. Це стосується, зокрема, ОПК України, який швидко розвивається, і також більш ширше, як впевнитися, що економіка та цивільне життя продовжують функціонувати у час війни.

Останні місяці наблизили війну до нас. Ми маємо посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та в демократичному світі загалом", - наголосив лідер Естонії.

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Тому, на думку Каріса, у певний момент Європа має бути готовою сісти за стіл перемовин із спільним мандатом та спільно сформульованою позицією.

"Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", - підсумував президент Естонії.

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Автор: 

війна (1642) Естонія (1850) Алар Каріс (80)
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Навіть готовність потрібно посилювати, все там тільки через посилення 🤣.

, нічого про Європу без Європи", - підсумував президент Естонії. Джерело: https://censor.net/ua/n4007493

Не переживайте вас заднім числом випишуть з Європи на крайняк.
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09.06.2026 14:08 Відповісти
Молодец, понимает реальность угрозы. Но до "выдающегося лидера" далеко, тот советовал заниматься шашлыками. Х без палочки.
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09.06.2026 14:26 Відповісти
Язиком посилюєтесь вже з 2022-го року і ніяк не можете посилитись
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09.06.2026 14:34 Відповісти
 
 