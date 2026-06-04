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Новини Безпека Європи
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Росія може напасти до 2028 року: у Латвії назвали найнебезпечніший період для Балтії

У Латвії вважають, що Кремль може скористатися перевагою в дронах і повільним переозброєнням Європи

Росія може спробувати здійснити напад на одну з країн Балтії до кінця 2028 року, використавши перевагу у виробництві безпілотників та повільні темпи переозброєння європейських армій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times. Таку оцінку озвучив командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс.

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У Кремлі можуть скористатися "вікном можливостей"

За словами латвійського генерала, головною перевагою Росії зараз є не технології, а здатність швидко та масово виробляти безпілотники.

"Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах", – зазначив Пуданс.

Він наголосив, що більшість європейських програм модернізації армій почнуть давати відчутний результат лише після 2028–2029 років. Саме тому Кремль, на його думку, може розглядати найближчі роки як сприятливий період для потенційних агресивних дій.

"Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року", – заявив генерал.

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Загроза може зрости після завершення війни в Україні

Пуданс вважає, що наразі Росія не має достатньо ресурсів для масштабного вторгнення в країни НАТО, оскільки значна частина її сил задіяна у війні проти України.

Водночас після завершення активних бойових дій Москва може швидко відновити військовий потенціал і створити нові загрози для сусідніх держав.

"Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері", – наголосив командувач латвійської армії.

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У регіоні побоюються більш раннього сценарію

У матеріалі Financial Times також зазначається, що частина посадовців країн східного флангу НАТО не виключає спроб Росії перевірити готовність Альянсу раніше, ніж прогнозують військові аналітики.

Один із представників оборонного сектору регіону припустив, що Кремль може намагатися діяти до того, як європейські держави суттєво збільшать свої оборонні можливості та витрати на безпеку.

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напад (1238) Балтія (403) росія (70300)
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Топ коментарі
+3
а ви і далі приймайте у себе туристів з боліт і ведіть себе з ними толерантно і отрамаєте і геморой і до геморою....
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04.06.2026 10:46 Відповісти
+3
Руками узькогаварящіх орків серед Латишів, орки можуть спровокувати криваву бійню, «защіщая» зкацаплену істоту….
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04.06.2026 10:46 Відповісти
+2
Прибалти це розуміють і роблять все необхідне, щоб унеможливити цей напад, щоб підготуватися для відбиття атак ворога. Думаю вони вистоять. То в нас нарід 73% замість оборони закатував 500 мільярдлів в асфальт, замість раккет робив пропагандистські програми на телеканалах для оточення Голобородька. А сьогодні ще й не бажає визнати свою помилку, яка коштувала 30% території, сотні тисяч вбитими найкращих та мільйони калік, що залишилися без домівок і всього, що нажили за все своє життя. Саме страшне - це ще далеко не кінець!
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04.06.2026 11:05 Відповісти
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а ви і далі приймайте у себе туристів з боліт і ведіть себе з ними толерантно і отрамаєте і геморой і до геморою....
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04.06.2026 10:46 Відповісти
недавно Шуфрича випустили, просто так випустили, він зрадник України, а суддя взяв його випустив. Таких історій просто безліч і влада нічого з цим не робить.
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04.06.2026 12:01 Відповісти
а він зрадник якої України??та що держава чи корпорація??якщо КУ на паузі то у нас зараз режим корпорації,його відпустили бо він свій для системи...
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04.06.2026 12:45 Відповісти
Руками узькогаварящіх орків серед Латишів, орки можуть спровокувати криваву бійню, «защіщая» зкацаплену істоту….
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04.06.2026 10:46 Відповісти
Попросіть ядерну зброю як Литва.
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04.06.2026 10:56 Відповісти
і скільки шансів її отримати???дайте вгадаю,мммм...., 0,00000001%??
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04.06.2026 11:04 Відповісти
Макрон обіцяв всім бажаючим роздати ядерну зброю.
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04.06.2026 11:13 Відповісти
хочеться думати що ти просто наївний....
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04.06.2026 11:19 Відповісти
Тому Україна повинна воювати до 28 року??
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04.06.2026 11:03 Відповісти
як сказала стара відьма меркель на питання ,,що буде в Україні через 10 років?,,-,,те саме що і зараз,,.....

Бутусов ,,Eta muzyka budet vechnoy,, остання серія слуги урода,зеобнюх на Майдані а навкруги тиша,сміття і НІКОГО,нас попередили завчасно,але мало хто помітив....
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04.06.2026 11:08 Відповісти
Україні все одно доведеться вступити у війну за НАТО, навіть якщо війна закінчиться (що малоймовірно), хоча б щоб повернути території. Не треба обманювати себе, війна триватиме десятиліттями, і при іншій владі.
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04.06.2026 11:10 Відповісти
Прибалти це розуміють і роблять все необхідне, щоб унеможливити цей напад, щоб підготуватися для відбиття атак ворога. Думаю вони вистоять. То в нас нарід 73% замість оборони закатував 500 мільярдлів в асфальт, замість раккет робив пропагандистські програми на телеканалах для оточення Голобородька. А сьогодні ще й не бажає визнати свою помилку, яка коштувала 30% території, сотні тисяч вбитими найкращих та мільйони калік, що залишилися без домівок і всього, що нажили за все своє життя. Саме страшне - це ще далеко не кінець!
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04.06.2026 11:05 Відповісти
40млрд уже превратились в 500? Однако.
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04.06.2026 11:50 Відповісти
"Прибалти це розуміють і роблять все необхідне..."
Нажаль, зробити вони можуть дуже мало.
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04.06.2026 12:32 Відповісти
Ну нічого, Штілєрман вже зробив анонс, очікуємо на результат. Він же не буде брехати, авжеж?
"Влітку, максимум - на початку осені, ми почнемо тестові польоти української балістики на Москву" - співзасновник Fire Point Штілерман.
"Щойно вони покажуть, що системи відпрацьовують нормально, наступний тестовий політ буде на Москву. Зробимо 10-20 ракет, будемо запускати. Україна може завдати ударів по знакових цілях у столиці РФ" - додав він.
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04.06.2026 11:08 Відповісти
нова казка з 1000 і одніє ночі???
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04.06.2026 11:09 Відповісти
Там в анонсі ще була заключна фраза: "Толька дайтє іс бюджета іщьо нємного лярдов дєнєх".
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04.06.2026 12:29 Відповісти
Как-то непонятно. Так раха загибается уже и вот вот рухнет или собирается нападать через 2 года. Вы уж разберитесь.
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04.06.2026 11:35 Відповісти
всі турбуються за стан боліт але не бачать ту жопу в якій зараз Україна.....
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04.06.2026 12:47 Відповісти
Шо в них за гойдалки - недавно Зеля казав шо під атакою може бути Балтія - не потрібно нас лякати - відповідь
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04.06.2026 11:44 Відповісти
Нападе Росія до кінця 2028 року. Ви, Прибалтика багато хочете. Путіну вже сниться, що він напав на Вас. Залишилися місяці, а не роки......
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04.06.2026 12:16 Відповісти
На Росії цей сценарій в розробці, зробити щось типу днр а потім шантажувати ЕС.В цій історії цікаво яку "позу" займе президент США..
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04.06.2026 12:34 Відповісти
популярну при деменціях.....
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04.06.2026 12:48 Відповісти
ага скаже я попросив друга Владимира оставити Рігу в покої, а потім вискоче вусатий бульбо-тарган і нагадає Заходу звідки готувався напад на росію..
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04.06.2026 13:00 Відповісти
 
 