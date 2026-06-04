Росія може напасти до 2028 року: у Латвії назвали найнебезпечніший період для Балтії

Росія може спробувати здійснити напад на одну з країн Балтії до кінця 2028 року, використавши перевагу у виробництві безпілотників та повільні темпи переозброєння європейських армій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times. Таку оцінку озвучив командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс.

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У Кремлі можуть скористатися "вікном можливостей"

За словами латвійського генерала, головною перевагою Росії зараз є не технології, а здатність швидко та масово виробляти безпілотники.

"Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах", – зазначив Пуданс.

Він наголосив, що більшість європейських програм модернізації армій почнуть давати відчутний результат лише після 2028–2029 років. Саме тому Кремль, на його думку, може розглядати найближчі роки як сприятливий період для потенційних агресивних дій.

"Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року", – заявив генерал.

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Загроза може зрости після завершення війни в Україні

Пуданс вважає, що наразі Росія не має достатньо ресурсів для масштабного вторгнення в країни НАТО, оскільки значна частина її сил задіяна у війні проти України.

Водночас після завершення активних бойових дій Москва може швидко відновити військовий потенціал і створити нові загрози для сусідніх держав.

"Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері", – наголосив командувач латвійської армії.

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У регіоні побоюються більш раннього сценарію

У матеріалі Financial Times також зазначається, що частина посадовців країн східного флангу НАТО не виключає спроб Росії перевірити готовність Альянсу раніше, ніж прогнозують військові аналітики.

Один із представників оборонного сектору регіону припустив, що Кремль може намагатися діяти до того, як європейські держави суттєво збільшать свої оборонні можливості та витрати на безпеку.

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