Латвія облаштовує три лінії "зубів дракона" та протитанкові рови на кордоні з Росією. ФОТОрепортаж

У Латвії почали розміщувати перші "зуби дракона" на відчужених територіях біля російського кордону.

Земельні ділянки раніше були відчужені для потреб державної оборони, оскільки будівництво інфраструктури Балтійської лінії оборони заплановане безпосередньо біля лінії кордону, зокрема й там, де розташована приватна власність.

Загородження, розміщені у три ряди завширшки близько десяти метрів, призначені для запобігання переміщенню військової техніки через кордон. Кожен із "зубів дракона" важить близько півтори тонни. Військові зазначили, що відстані між ними невеликі, щоб техніка не могла просто проїхати.

Створення та доставка протимобільних загороджень до місць зберігання розпочалися ще у 2024 році, а фізично розміщувати їх на державних та муніципальних територіях почали у 2025 році.

"Поки не було ухвалено Закон про створення протимобільної інфраструктури, у нас були обмеження. Ми не могли прийти і почати розміщувати ці мобільні загородження в цивільному секторі. На даний момент це питання вирішено", - зазначив офіцер проєкту Балтійської лінії оборони, полковник Андріс Рієкстс.

За відчуження територій, необхідних для будівництва інфраструктури, власникам передбачена компенсація, яку визначить спеціальна комісія.

"Дронами завоювати нас не зможуть. В Україні ми бачимо, що щодня відбуваються сотні атак дронів і ракет, але поки утримується земля і ніхто фізично не приходить і не виганяє людей з домівок, ця земля є нашою", - зауважив Рієкстс.

Окрім "зубів дракона", у майбутньому планується також облаштувати протитанкові рови. Загалом кордон Латвії з Росією та Білоруссю має довжину близько 450 кілометрів. Цього року військові планують побудувати понад вісім кілометрів протимобільної інфраструктури.

