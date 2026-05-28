1 967 17

Латвія облаштовує три лінії "зубів дракона" та протитанкові рови на кордоні з Росією. ФОТОрепортаж

У Латвії почали розміщувати перші "зуби дракона" на відчужених територіях біля російського кордону.

Про це пише латвійське суспільне ЗМІ LSM, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Земельні ділянки раніше були відчужені для потреб державної оборони, оскільки будівництво інфраструктури Балтійської лінії оборони заплановане безпосередньо біля лінії кордону, зокрема й там, де розташована приватна власність.

Загородження, розміщені у три ряди завширшки близько десяти метрів, призначені для запобігання переміщенню військової техніки через кордон. Кожен із "зубів дракона" важить близько півтори тонни. Військові зазначили, що відстані між ними невеликі, щоб техніка не могла просто проїхати.

Створення та доставка протимобільних загороджень до місць зберігання розпочалися ще у 2024 році, а фізично розміщувати їх на державних та муніципальних територіях почали у 2025 році.

"Поки не було ухвалено Закон про створення протимобільної інфраструктури, у нас були обмеження. Ми не могли прийти і почати розміщувати ці мобільні загородження в цивільному секторі. На даний момент це питання вирішено", - зазначив офіцер проєкту Балтійської лінії оборони, полковник Андріс Рієкстс.

За відчуження територій, необхідних для будівництва інфраструктури, власникам передбачена компенсація, яку визначить спеціальна комісія.

"Дронами завоювати нас не зможуть. В Україні ми бачимо, що щодня відбуваються сотні атак дронів і ракет, але поки утримується земля і ніхто фізично не приходить і не виганяє людей з домівок, ця земля є нашою", - зауважив Рієкстс.

Окрім "зубів дракона", у майбутньому планується також облаштувати протитанкові рови. Загалом кордон Латвії з Росією та Білоруссю має довжину близько 450 кілометрів. Цього року військові планують побудувати понад вісім кілометрів протимобільної інфраструктури.

Топ коментарі
Тю дурні, треба до шашликів готуватись, так зебілятка ?
28.05.2026 16:07 Відповісти
Не три лінії шашликів?
28.05.2026 16:22 Відповісти
Росії досить знайти там свого слугу,щоб все видалити.
28.05.2026 16:05 Відповісти
Це все дурно витрачені гроші. Ворожу техніку мають зупиняти дрони а не зуби.
28.05.2026 16:04 Відповісти
І мінування !
28.05.2026 16:09 Відповісти
Мінувати прийдеться свою територію, без активних бойових дій до таких заходів не варто вдаватись. Як ми бачили по прикладу наступу росіян з території Криму, ані мінні поля, ані загородження не зупинили російських військових.
28.05.2026 16:15 Відповісти
Та не было там нічого,що ви розповідаєте?йшли спокійно, подивіться видео.Та вода у Крим пішла на другий день-а підготовка до запуску триває тижні-це означає.що заздалегідь все було,чекали часу.З боку Білорусі теж дуже швидко пройшли,пантони 2тижня до вторгнення вже стояли через ріку з боку Білорусі.
28.05.2026 17:45 Відповісти
28.05.2026 16:05 Відповісти
Ой, це напевно Ви маєте на увазі людей з іменем андруша та іруша?
28.05.2026 16:46 Відповісти
Написав імена по латвійськи,та текст не пройшов
28.05.2026 17:33 Відповісти
смішно дещо

замість того щоб просто не давати візи та нах заблокувати паРашу - вони зуби дракона ставлять
28.05.2026 16:06 Відповісти
28.05.2026 16:07 Відповісти
Мінувати треба!!!
28.05.2026 16:08 Відповісти
зуби дракона то добре але танки як зброя то вже історія . Із старих озброєнь залишилась піхота , артилерія , сапери , частково авіація .
28.05.2026 16:17 Відповісти
Сто відсотків це марна трата грошей, тільки мінувати, вони тросами їх розтягнуть за пару хвилин.
28.05.2026 16:18 Відповісти
Кривавий приклад, зроблений зеленським та стефанчуком в Україні до 2022 року, змушує сусідів вживати дієвих заходів щодо захисту своїх країн!!!
28.05.2026 16:19 Відповісти
28.05.2026 16:22 Відповісти
Верещучку їм треба заслати
28.05.2026 17:30 Відповісти
Треба ще і рів з крокодилами .
28.05.2026 17:54 Відповісти
Рови треба з насипом перед цим ділом та ззаду теж, з путанкою та єгозою (як наші зараз роблять), бо ванькі підуть пішки тисячами, без всякої техніки. Ну і бульбашів погонять перед собою.
28.05.2026 18:21 Відповісти
 
 