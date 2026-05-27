Британія і Польща готують новий військовий союз проти Росії, - Reuters

Велика Британія та Польща готуються підписати нову масштабну угоду у сфері оборони та безпеки на тлі зростання загроз з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Документ мають підписати прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава британського уряду Кір Стармер під час зустрічі у Лондоні.

Що передбачає новий союз

У британському уряді заявили, що угода буде спрямована на протидію сучасним загрозам, зокрема агресивним діям Росії.

Йдеться про посилення охорони кордонів, боротьбу з організованою злочинністю та розширення оборонної співпраці між країнами.

Окрему увагу сторони приділять розвитку систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Лондон і Варшава планують об’єднати промисловий і технологічний потенціал для створення озброєння нового покоління.

Польща боїться російських кібератак

Одним із ключових напрямків угоди стане кібербезпека.

Польща вважає себе однією з головних цілей російських кібератак, дезінформаційних кампаній та шпигунської діяльності.

У Варшаві наголошують, що саме через польську територію проходить значна частина військової допомоги для України.

Перед візитом до Лондона Дональд Туск заявив, що Польща та Британія розглядають Росію як стратегічну загрозу.

За його словами, сторони обговорюватимуть зростання гібридних атак, шпигунства та кіберзагроз.

Європа формує нові оборонні союзи

У Reuters зазначають, що нова угода стане ще одним кроком Британії до зміцнення співпраці з європейськими союзниками після Brexit.

Раніше Лондон уже підписав подібні безпекові домовленості з Францією та Німеччиною.

Водночас Польща у 2025 році уклала оборонний договір із Францією та продовжує переговори про аналогічну угоду з Німеччиною.

Кір Стармер назвав майбутній договір із Польщею "найзначнішим кроком в оборонних відносинах двох країн за останнє покоління".

