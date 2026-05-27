УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10808 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи
1 228 16

Британія і Польща готують новий військовий союз проти Росії, - Reuters

Лондон і Варшава підпишуть масштабну безпекову угоду

Велика Британія та Польща готуються підписати нову масштабну угоду у сфері оборони та безпеки на тлі зростання загроз з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Документ мають підписати прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава британського уряду Кір Стармер під час зустрічі у Лондоні.

Що передбачає новий союз

У британському уряді заявили, що угода буде спрямована на протидію сучасним загрозам, зокрема агресивним діям Росії.

Йдеться про посилення охорони кордонів, боротьбу з організованою злочинністю та розширення оборонної співпраці між країнами.

Окрему увагу сторони приділять розвитку систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Лондон і Варшава планують об’єднати промисловий і технологічний потенціал для створення озброєння нового покоління.

Також читайте: 73% українців вважають, що ЗСУ захищають не лише народ України, а й інші народи Європи, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Польща боїться російських кібератак

Одним із ключових напрямків угоди стане кібербезпека.

Польща вважає себе однією з головних цілей російських кібератак, дезінформаційних кампаній та шпигунської діяльності.

У Варшаві наголошують, що саме через польську територію проходить значна частина військової допомоги для України.

Перед візитом до Лондона Дональд Туск заявив, що Польща та Британія розглядають Росію як стратегічну загрозу.

За його словами, сторони обговорюватимуть зростання гібридних атак, шпигунства та кіберзагроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тісне партнерство з Україною є важливим для європейської безпеки, - Павел

Європа формує нові оборонні союзи

У Reuters зазначають, що нова угода стане ще одним кроком Британії до зміцнення співпраці з європейськими союзниками після Brexit.

Раніше Лондон уже підписав подібні безпекові домовленості з Францією та Німеччиною.

Водночас Польща у 2025 році уклала оборонний договір із Францією та продовжує переговори про аналогічну угоду з Німеччиною.

Кір Стармер назвав майбутній договір із Польщею "найзначнішим кроком в оборонних відносинах двох країн за останнє покоління".

Читайте також: Європі потрібен новий оборонний блок на тлі загроз безпеці, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Велика Британія (5964) оборона (4944) Польща (9298) росія (70171)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ЦЕ НЕ ТАКИЙ СОЮЗ))))

Це союз тих хто буде багато чого робити але не слати людей проти рузкіх.

Воювати будемо лише ми
показати весь коментар
27.05.2026 16:47 Відповісти
+3
Британія хаотично намагається хоч якось вибратися з прірви, в яку її втянув Б. Джонсон. Хоч якось повернути свій вплив та значення в Європі...Але Європа "брекзіту" не пробачить.. Польша - то такий оборонець, що жах! Обронятися від Української агропродукції - це неперевершені майстри!
показати весь коментар
27.05.2026 17:11 Відповісти
+2
вже був такий союз Британія, Франція і Польща)) Британія і Франція оголосили і розпочали «Дивну війну» яка з такою назвою увійшла до підручників, а Польща за вересень місяць припинила своє існування. Спочатку історія повторюється, як трагедія, а зараз це вже фарс)
показати весь коментар
27.05.2026 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беріть Україну в союз - нє?
показати весь коментар
27.05.2026 16:47 Відповісти
ЦЕ НЕ ТАКИЙ СОЮЗ))))

Це союз тих хто буде багато чого робити але не слати людей проти рузкіх.

Воювати будемо лише ми
показати весь коментар
27.05.2026 16:47 Відповісти
Зачем? Они же не идиоты. Это союз тех на кого еще не напали. Тем кто уже воюет им поздно.
показати весь коментар
27.05.2026 17:01 Відповісти
"Они же не идиоты." Дійсно...

"25 серпня 1939 року у Лондоні остаточно був оформлений і підписаний англо-польський союз у вигляді Угоди про взаємну допомогу і секретного протоколу.

Англійці до середини жовтня чотирма дивізіями (два армійських корпуси) зайняли позиції на бельгійсько-французькому кордоні між містами Мольд і Байель, досить далеко від лінії фронту.

28 жовтня 1939 року військовий кабінет затвердив стратегічну концепцію Великої Британії. Начальник британського генерального штабу генерал Айронсайд дав цій концепції таку характеристику: «пасивне очікування з усіма хвилюваннями та тривогами, які з цього випливають»

«…я був здивований спокоєм, що там панував. Артилеристи, які розташувалися на Рейні, спокійно дивилися на німецькі поїзди з ************, що курсують на протилежному березі, наші льотчики пролітали над паруючими трубами заводів Саару, не скидаючи бомб. Очевидно, головна турбота вищого командування полягала в тому, щоб не турбувати супротивника»
показати весь коментар
27.05.2026 17:11 Відповісти
капець!
невже криворагульне чмо юдо невідомий вова, там не погундосить?
показати весь коментар
27.05.2026 16:48 Відповісти
вже був такий союз Британія, Франція і Польща)) Британія і Франція оголосили і розпочали «Дивну війну» яка з такою назвою увійшла до підручників, а Польща за вересень місяць припинила своє існування. Спочатку історія повторюється, як трагедія, а зараз це вже фарс)
показати весь коментар
27.05.2026 16:55 Відповісти
Випередили ...історія , схоже , взагалі нікого нічому не вчить !
показати весь коментар
27.05.2026 17:02 Відповісти
Сумно спостерiгати за цими конвульсiями.
показати весь коментар
27.05.2026 17:22 Відповісти
Наш зелений обмудок теж безпекових гарантій напідписував штук 30, хоч і собі союз клепай😁
показати весь коментар
27.05.2026 16:56 Відповісти
США приєднаються згодом.
показати весь коментар
27.05.2026 17:03 Відповісти
Британія хаотично намагається хоч якось вибратися з прірви, в яку її втянув Б. Джонсон. Хоч якось повернути свій вплив та значення в Європі...Але Європа "брекзіту" не пробачить.. Польша - то такий оборонець, що жах! Обронятися від Української агропродукції - це неперевершені майстри!
показати весь коментар
27.05.2026 17:11 Відповісти
Ви б "старому" раду дали...
показати весь коментар
27.05.2026 17:13 Відповісти
Смелость этих народов поражает воображение. Но воевать будет всегда Украина.
показати весь коментар
27.05.2026 17:18 Відповісти
Шо опять?
показати весь коментар
27.05.2026 17:18 Відповісти
Бриты с тремя корытами 70ых годов которые не в состоянии заставить ********* выпонять свои же санкции и гоноровые рассыпатели зерна. Це потужно
показати весь коментар
27.05.2026 17:34 Відповісти
Союзів вже як гімна, а толку - нуль.
показати весь коментар
27.05.2026 17:54 Відповісти
 
 