1 053 15

Великобритания и Польша готовят новый военный союз против России, - Reuters

Лондон и Варшава подпишут масштабное соглашение по безопасности

Великобритания и Польша готовятся подписать новое масштабное соглашение в сфере обороны и безопасности на фоне растущих угроз со стороны России.

Документ должны подписать премьер-министр Польши Дональд Туск и глава британского правительства Кир Стармер во время встречи в Лондоне.

Что предусматривает новый союз

В британском правительстве заявили, что соглашение будет направлено на противодействие современным угрозам, в частности агрессивным действиям России.

Речь идет об усилении охраны границ, борьбе с организованной преступностью и расширении оборонного сотрудничества между странами.

Особое внимание стороны уделят развитию систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Также Лондон и Варшава планируют объединить промышленный и технологический потенциал для создания вооружения нового поколения.

Польша боится российских кибератак

Одним из ключевых направлений соглашения станет кибербезопасность.

Польша считает себя одной из главных целей российских кибератак, дезинформационных кампаний и шпионской деятельности.

В Варшаве отмечают, что именно через польскую территорию проходит значительная часть военной помощи для Украины.

Перед визитом в Лондон Дональд Туск заявил, что Польша и Великобритания рассматривают Россию как стратегическую угрозу.

По его словам, стороны будут обсуждать рост гибридных атак, шпионажа и киберугроз.

Европа формирует новые оборонные союзы

В Reuters отмечают, что новое соглашение станет еще одним шагом Великобритании к укреплению сотрудничества с европейскими союзниками после Brexit.

Ранее Лондон уже подписал подобные соглашения о безопасности с Францией и Германией.

В то же время Польша в 2025 году заключила оборонный договор с Францией и продолжает переговоры об аналогичном соглашении с Германией.

Кир Стармер назвал будущий договор с Польшей "самым значительным шагом в оборонных отношениях двух стран за последнее поколение".

Топ комментарии
+3
ЦЕ НЕ ТАКИЙ СОЮЗ))))

Це союз тих хто буде багато чого робити але не слати людей проти рузкіх.

Воювати будемо лише ми
27.05.2026 16:47 Ответить
+3
Британія хаотично намагається хоч якось вибратися з прірви, в яку її втянув Б. Джонсон. Хоч якось повернути свій вплив та значення в Європі...Але Європа "брекзіту" не пробачить.. Польша - то такий оборонець, що жах! Обронятися від Української агропродукції - це неперевершені майстри!
27.05.2026 17:11 Ответить
+2
вже був такий союз Британія, Франція і Польща)) Британія і Франція оголосили і розпочали «Дивну війну» яка з такою назвою увійшла до підручників, а Польща за вересень місяць припинила своє існування. Спочатку історія повторюється, як трагедія, а зараз це вже фарс)
27.05.2026 16:55 Ответить
Беріть Україну в союз - нє?
27.05.2026 16:47 Ответить
Зачем? Они же не идиоты. Это союз тех на кого еще не напали. Тем кто уже воюет им поздно.
27.05.2026 17:01 Ответить
"Они же не идиоты." Дійсно...

"25 серпня 1939 року у Лондоні остаточно був оформлений і підписаний англо-польський союз у вигляді Угоди про взаємну допомогу і секретного протоколу.

Англійці до середини жовтня чотирма дивізіями (два армійських корпуси) зайняли позиції на бельгійсько-французькому кордоні між містами Мольд і Байель, досить далеко від лінії фронту.

28 жовтня 1939 року військовий кабінет затвердив стратегічну концепцію Великої Британії. Начальник британського генерального штабу генерал Айронсайд дав цій концепції таку характеристику: «пасивне очікування з усіма хвилюваннями та тривогами, які з цього випливають»

«…я був здивований спокоєм, що там панував. Артилеристи, які розташувалися на Рейні, спокійно дивилися на німецькі поїзди з ************, що курсують на протилежному березі, наші льотчики пролітали над паруючими трубами заводів Саару, не скидаючи бомб. Очевидно, головна турбота вищого командування полягала в тому, щоб не турбувати супротивника»
27.05.2026 17:11 Ответить
капець!
невже криворагульне чмо юдо невідомий вова, там не погундосить?
27.05.2026 16:48 Ответить
Випередили ...історія , схоже , взагалі нікого нічому не вчить !
27.05.2026 17:02 Ответить
Сумно спостерiгати за цими конвульсiями.
27.05.2026 17:22 Ответить
Наш зелений обмудок теж безпекових гарантій напідписував штук 30, хоч і собі союз клепай😁
27.05.2026 16:56 Ответить
США приєднаються згодом.
27.05.2026 17:03 Ответить
Ви б "старому" раду дали...
27.05.2026 17:13 Ответить
Смелость этих народов поражает воображение. Но воевать будет всегда Украина.
27.05.2026 17:18 Ответить
Шо опять?
27.05.2026 17:18 Ответить
Бриты с тремя корытами 70ых годов которые не в состоянии заставить ********* выпонять свои же санкции и гоноровые рассыпатели зерна. Це потужно
