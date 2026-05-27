Великобритания и Польша готовят новый военный союз против России, - Reuters
Великобритания и Польша готовятся подписать новое масштабное соглашение в сфере обороны и безопасности на фоне растущих угроз со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Документ должны подписать премьер-министр Польши Дональд Туск и глава британского правительства Кир Стармер во время встречи в Лондоне.
Что предусматривает новый союз
В британском правительстве заявили, что соглашение будет направлено на противодействие современным угрозам, в частности агрессивным действиям России.
Речь идет об усилении охраны границ, борьбе с организованной преступностью и расширении оборонного сотрудничества между странами.
Особое внимание стороны уделят развитию систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Также Лондон и Варшава планируют объединить промышленный и технологический потенциал для создания вооружения нового поколения.
Польша боится российских кибератак
Одним из ключевых направлений соглашения станет кибербезопасность.
Польша считает себя одной из главных целей российских кибератак, дезинформационных кампаний и шпионской деятельности.
В Варшаве отмечают, что именно через польскую территорию проходит значительная часть военной помощи для Украины.
Перед визитом в Лондон Дональд Туск заявил, что Польша и Великобритания рассматривают Россию как стратегическую угрозу.
По его словам, стороны будут обсуждать рост гибридных атак, шпионажа и киберугроз.
Европа формирует новые оборонные союзы
В Reuters отмечают, что новое соглашение станет еще одним шагом Великобритании к укреплению сотрудничества с европейскими союзниками после Brexit.
Ранее Лондон уже подписал подобные соглашения о безопасности с Францией и Германией.
В то же время Польша в 2025 году заключила оборонный договор с Францией и продолжает переговоры об аналогичном соглашении с Германией.
Кир Стармер назвал будущий договор с Польшей "самым значительным шагом в оборонных отношениях двух стран за последнее поколение".
Це союз тих хто буде багато чого робити але не слати людей проти рузкіх.
Воювати будемо лише ми
"25 серпня 1939 року у Лондоні остаточно був оформлений і підписаний англо-польський союз у вигляді Угоди про взаємну допомогу і секретного протоколу.
Англійці до середини жовтня чотирма дивізіями (два армійських корпуси) зайняли позиції на бельгійсько-французькому кордоні між містами Мольд і Байель, досить далеко від лінії фронту.
28 жовтня 1939 року військовий кабінет затвердив стратегічну концепцію Великої Британії. Начальник британського генерального штабу генерал Айронсайд дав цій концепції таку характеристику: «пасивне очікування з усіма хвилюваннями та тривогами, які з цього випливають»
«…я був здивований спокоєм, що там панував. Артилеристи, які розташувалися на Рейні, спокійно дивилися на німецькі поїзди з ************, що курсують на протилежному березі, наші льотчики пролітали над паруючими трубами заводів Саару, не скидаючи бомб. Очевидно, головна турбота вищого командування полягала в тому, щоб не турбувати супротивника»
