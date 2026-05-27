Великобритания и Польша готовят новый военный союз против России, - Reuters

Великобритания и Польша готовятся подписать новое масштабное соглашение в сфере обороны и безопасности на фоне растущих угроз со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ должны подписать премьер-министр Польши Дональд Туск и глава британского правительства Кир Стармер во время встречи в Лондоне.

Что предусматривает новый союз

В британском правительстве заявили, что соглашение будет направлено на противодействие современным угрозам, в частности агрессивным действиям России.

Речь идет об усилении охраны границ, борьбе с организованной преступностью и расширении оборонного сотрудничества между странами.

Особое внимание стороны уделят развитию систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Также Лондон и Варшава планируют объединить промышленный и технологический потенциал для создания вооружения нового поколения.

Читайте также: 73% украинцев считают, что ВСУ защищают не только народ Украины, но и другие народы Европы, — опрос. ИНФОГРАФИКА

Польша боится российских кибератак

Одним из ключевых направлений соглашения станет кибербезопасность.

Польша считает себя одной из главных целей российских кибератак, дезинформационных кампаний и шпионской деятельности.

В Варшаве отмечают, что именно через польскую территорию проходит значительная часть военной помощи для Украины.

Перед визитом в Лондон Дональд Туск заявил, что Польша и Великобритания рассматривают Россию как стратегическую угрозу.

По его словам, стороны будут обсуждать рост гибридных атак, шпионажа и киберугроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тесное партнерство с Украиной важно для европейской безопасности, — Павел

Европа формирует новые оборонные союзы

В Reuters отмечают, что новое соглашение станет еще одним шагом Великобритании к укреплению сотрудничества с европейскими союзниками после Brexit.

Ранее Лондон уже подписал подобные соглашения о безопасности с Францией и Германией.

В то же время Польша в 2025 году заключила оборонный договор с Францией и продолжает переговоры об аналогичном соглашении с Германией.

Кир Стармер назвал будущий договор с Польшей "самым значительным шагом в оборонных отношениях двух стран за последнее поколение".

Читайте также: Европе нужен новый оборонный блок на фоне угроз безопасности, — бывший генсек НАТО Расмуссен