Новости Безопасность Европы
Европе нужен новый оборонный блок на фоне угроз безопасности, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО в нынешнем формате может утратить эффективность, и призвал создать новую систему европейской обороны с участием Украины.

"То, что мы наблюдаем сейчас, — это распад НАТО, и это опасно. Президент США Дональд Трамп вызвал столько сомнений относительно своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны встать на собственные ноги и быть способными защитить наш континент самостоятельно", — заявил Расмуссен.

Он предложил создать новый союз, в который войдут европейские страны, готовые и способные самостоятельно организовать оборону континента. И эти страны должны соответствовать строгим критериям.

"Страны НАТО, достигающие целевого показателя расходов на оборону в пять процентов, должны иметь возможность участвовать, обязываться соблюдать гарантии безопасности, подобные статье 5, и не допускать блокирования военных операций отдельными государствами. И должен быть механизм исключения членов, не отвечающих этим условиям", – сказал Расмуссен.

Украина должна быть включена в будущую европейскую систему безопасности

Расмуссен также выступил с заявлением о необходимости включения Украины в будущую европейскую систему безопасности в качестве полноправного участника нового оборонного союза.

"Сейчас мы также видим, как быстро Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы. Нам это нужно как оплот против России", – сказал Расмуссен.

Переговоры в Берлине

Как сообщает Politico, Расмуссен находился в Берлине, где проводил консультации с европейскими политическими лидерами. Он отметил, что уже обсуждал эту инициативу, однако пока не получил четкой политической поддержки.

В то же время он положительно оценил возможное участие ключевых европейских лидеров – в частности Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Джорджи Мелони – в формировании новой архитектуры безопасности.

Расмуссен также призвал Европу пересмотреть собственную стратегическую модель, отметив, что чрезмерная зависимость от США, Китая и России была ошибочной.

"Мы должны изменить наше стратегическое мышление и уменьшить зависимость от сильных лидеров мира — Трампа, Путина, Си Цзиньпина", — заявил он, добавив, что старая модель безопасности и экономической взаимозависимости больше не работает.

Европа НАТО Расмуссен Андерс Фог Украина
В чи не ти доклав зусиль, щоб підірвати довіру до НАТО?
09.05.2026 12:09
І це заявляє той, хто на початку війни кричав, що не можна провокувати Путіна?
09.05.2026 12:22
колишні всі такі умні що аж страшно
09.05.2026 12:35
НАТО, ООН, ОБСЕ та інші.
От навіщо оці всі імпотенти?
От навіщо? Окрім ********* вони нічого не можуть
09.05.2026 12:05
НАТО може прекрасно функціонувати без США. ООН може стати ООНЄ (Європи) і забезпечувати дотримання прав людини на Європейському континенті без США, яке блокує невигідні США рішення. ОБСЄ має бути розпущене і знову створене під іншою назвою, бо вже сама назва повязана з корупцією і обслуговуванням інтересів *****. Процес реорганізації вже розпочався.
09.05.2026 12:49
Всі ракети європейців засновані на американській системі ГІС, ЄС немає своєї розвідки і балістики. Та і частина зброї на американських компонентах.
09.05.2026 15:07
Сьогодні це так. Але ситуація швидко зміниться. Розробки є. Компонентна база є. Фахівці є, Промислові потужності є. Політичне рішення теж є і це саме головне! Монополія США швидко закінчиться.
09.05.2026 15:17
Франція зробила ядерну зброю без США і тут зможуть.
09.05.2026 16:38
Не всi. Е крилата ракета з дальнiстью 2500Км, правда покi в доробцi, е в розробках баллiстика на 200 i 500км. У України е. Анi у Европи, анi у Iзраiлю такого немае навiть в розробцi, а те що е вимогае дозвiлу США. А чого ви думали таке бурлiння говен навколо FirePoint?
09.05.2026 16:58
Вже навіть діти які вміють користуватися смартфоном зрозуміли що FirePoint це проект Міндіча і афериста Штіллермана під протекторатом Зєлєнского та Умєрова. Це чистий пшик. Пропали бюджетні гроші і всі без винятку експерти називають поведінку роль Зєлєнского в цій справі "державна зрада". Сподіваюсь, ми будемо судити всіх учасників цієї групи злочинців.
09.05.2026 17:27
У нас немає поки нормальних крилатих ракет що можуть летіти на низькій висоті а ті що є легкі мішені для авіації. Балістика FirePoint це п..ш повна.
09.05.2026 19:23
Взагалі який сенс у ЗМІ друкувати новини ЕКСів? Щоб що?
09.05.2026 12:06
Европі потрібно реформувати НАТО, але треба дочекатися поки трумп вже не буде заважати.
09.05.2026 12:10
НАТО створювалось для протистояння СРСР, а так як політична конфігурація давно змінилась, цей блок вже неактуальний. Потрібні нові блоки, союзи, тощо. Це ж очевидні речі. Те саме стосується ООН
09.05.2026 12:29
Однозначно! На всіляких там імпотентів Трампушок надії нема...
09.05.2026 12:32
колишні всі такі умні що аж страшно
09.05.2026 12:35
ЄВРОПА ПРО НОВИЙ ОБОРОННИЙ БЛОК 3,14ЗДІТИМЕ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ, ЯКЩО ЇЙ ДОЗВОЛИТЬ КУЙЛО ,А ДО РЕАЛЬНИХ СПРАВ ТАК І НЕ ДІЙДЕ
09.05.2026 12:50
Куйло столько не проживет. У него проблема со временем дожития.
09.05.2026 13:22
Ви дуже помиляєтесь. Виготовлення зброї в ЄС за останній рік збільшилось в багато разів. На деякі види на 800%. Витрати на оборону збільшуються до 5% ВВП. За десять років, дякуючи Трампу, американці не зможуть втюхати європейцям навіть патрона.
09.05.2026 17:30
я про оборонний блок, а Ви про патрони.Не помиляйтеся так.
09.05.2026 19:40
Європейський оборонний блок, який зараз в процесі створення, повністю відмовиться від американської зброї, дозвіл на використання якої має надавати США. Більш того, зброя дистанційно може блокуватися США. А ще поставки та ремонт залежать від якогось придурка типу Трампа, або зміни пріоритетів керівництва США. Ну і кому таке потрібно? Не кажучи вже про мінімально потріну ціну. США відмовились від ролі світового поліцейського. Світ швидко до цього пристосується. США вже не може виступати гарантом будь-чого і будь-кому. Авторитет втрачено і на ці граблі ніхто наступати знову не має наміру.
09.05.2026 20:05
Європейський оборонний блок, який зараз в процесі створення,(Більш того, зброя дистанційно може блокуватися США. ) З ЄС Україна теж проходила блокування і до сьогодні є блокування в постачанні де-яких видів зброї.ЄС теж не гарант .оскільки на сьогоднішній денб ЄС ЦЕ ТЕЖ ГРАБЛІ АБО ВИЛА.КОТРІ ПИШУТЬ ПО ВОДІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ НЕ МАЮЧИ НА ЦЕ ДОСТАТНЬО ВІЙСКОВОЇ СИЛИ А ГОЛОВНО БАЖАННЯ
09.05.2026 21:30
Поки що ми стоїмо живим щитом перед Європою, от і весь блок
09.05.2026 12:59
Європі потрібен новий оборонний блок, але тодi вона не зможе будувати дороги.
09.05.2026 16:43
 
 