Европе нужен новый оборонный блок на фоне угроз безопасности, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО в нынешнем формате может утратить эффективность, и призвал создать новую систему европейской обороны с участием Украины.

"То, что мы наблюдаем сейчас, — это распад НАТО, и это опасно. Президент США Дональд Трамп вызвал столько сомнений относительно своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны встать на собственные ноги и быть способными защитить наш континент самостоятельно", — заявил Расмуссен.

Он предложил создать новый союз, в который войдут европейские страны, готовые и способные самостоятельно организовать оборону континента. И эти страны должны соответствовать строгим критериям.

"Страны НАТО, достигающие целевого показателя расходов на оборону в пять процентов, должны иметь возможность участвовать, обязываться соблюдать гарантии безопасности, подобные статье 5, и не допускать блокирования военных операций отдельными государствами. И должен быть механизм исключения членов, не отвечающих этим условиям", – сказал Расмуссен.

Украина должна быть включена в будущую европейскую систему безопасности

Расмуссен также выступил с заявлением о необходимости включения Украины в будущую европейскую систему безопасности в качестве полноправного участника нового оборонного союза.

"Сейчас мы также видим, как быстро Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы. Нам это нужно как оплот против России", – сказал Расмуссен.

Переговоры в Берлине

Как сообщает Politico, Расмуссен находился в Берлине, где проводил консультации с европейскими политическими лидерами. Он отметил, что уже обсуждал эту инициативу, однако пока не получил четкой политической поддержки.

В то же время он положительно оценил возможное участие ключевых европейских лидеров – в частности Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Джорджи Мелони – в формировании новой архитектуры безопасности.

Расмуссен также призвал Европу пересмотреть собственную стратегическую модель, отметив, что чрезмерная зависимость от США, Китая и России была ошибочной.

"Мы должны изменить наше стратегическое мышление и уменьшить зависимость от сильных лидеров мира — Трампа, Путина, Си Цзиньпина", — заявил он, добавив, что старая модель безопасности и экономической взаимозависимости больше не работает.

