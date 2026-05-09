Європі потрібен новий оборонний блок на тлі загроз безпеці, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО у нинішньому форматі може втратити ефективність, і закликав створити нову систему європейської оборони з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Те, що ми спостерігаємо зараз, - це розпад НАТО, і це небезпечно. Президент США Дональд Трамп викликав стільки сумнівів щодо своєї відданості Статті 5 і захисту Європи, що для європейців може бути лише один висновок: ми повинні стати на власні ноги й бути здатними захистити наш континент самостійно", - заявив Расмуссен.

Він запропонував створити новий союз, до якого увійдуть європейські країни, готові і здатні самостійно організувати оборону континенту. І ці країни мають відповідати суворим критеріям.

"Країни НАТО, які досягають цільового показника витрат на оборону у п'ять відсотків, повинні мати можливість брати участь, зобов'язуватися дотримуватися гарантій безпеки, подібних до статті 5, та не допускати блокування військових операцій окремими державами. І має бути механізм виключення членів, які не відповідають цим умовам", – сказав Расмуссен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європі потрібно переймати оборонний досвід України, - Вадефуль

Україна має бути включена до майбутньої європейської системи безпеки

Расмуссен також виступив із заявою про необхідність включення України до майбутньої європейської системи безпеки як повноправного учасника нового оборонного союзу.

"Зараз ми також бачимо, як швидко Україна розробляє нову зброю та боєприпаси. Нам це потрібно як оплот проти Росії", – сказав Расмуссен.

Переговори в Берліні

Як повідомляє Politico, Расмуссен перебував у Берліні, де проводив консультації з європейськими політичними лідерами. Він зазначив, що вже обговорював цю ініціативу, однак поки що не отримав чіткої політичної підтримки.

Водночас він позитивно оцінив можливу участь ключових європейських лідерів - зокрема Фрідріха Мерца, Емманюеля Макрона, Кіра Стармера та Джорджії Мелоні - у формуванні нової безпекової архітектури.

Расмуссен також закликав Європу переглянути власну стратегічну модель, зазначивши, що надмірна залежність від США, Китаю та Росії була помилковою.

"Ми повинні змінити наше стратегічне мислення і зменшити залежність від сильних лідерів світу - Трампа, Путіна, Сі Цзіньпіна", - заявив він, додавши, що стара модель безпеки та економічної взаємозалежності більше не працює.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає жодної армії, яка здатна вести сучасну війну так, як Україна, - Стубб