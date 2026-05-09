Європі потрібен новий оборонний блок на тлі загроз безпеці, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Расмуссен закликав створити новий оборонний блок Європи з участю України

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО у нинішньому форматі може втратити ефективність, і закликав створити нову систему європейської оборони з Україною.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, - це розпад НАТО, і це небезпечно. Президент США Дональд Трамп викликав стільки сумнівів щодо своєї відданості Статті 5 і захисту Європи, що для європейців може бути лише один висновок: ми повинні стати на власні ноги й бути здатними захистити наш континент самостійно", - заявив Расмуссен.

Він запропонував створити новий союз, до якого увійдуть європейські країни, готові і здатні самостійно організувати оборону континенту. І ці країни мають відповідати суворим критеріям.

"Країни НАТО, які досягають цільового показника витрат на оборону у п'ять відсотків, повинні мати можливість брати участь, зобов'язуватися дотримуватися гарантій безпеки, подібних до статті 5, та не допускати блокування військових операцій окремими державами. І має бути механізм виключення членів, які не відповідають цим умовам", – сказав Расмуссен.

Україна має бути включена до майбутньої європейської системи безпеки

Расмуссен також виступив із заявою про необхідність включення України до майбутньої європейської системи безпеки як повноправного учасника нового оборонного союзу.

"Зараз ми також бачимо, як швидко Україна розробляє нову зброю та боєприпаси. Нам це потрібно як оплот проти Росії", – сказав Расмуссен.

Переговори в Берліні

Як повідомляє Politico, Расмуссен перебував у Берліні, де проводив консультації з європейськими політичними лідерами. Він зазначив, що вже обговорював цю ініціативу, однак поки що не отримав чіткої політичної підтримки.

Водночас він позитивно оцінив можливу участь ключових європейських лідерів - зокрема Фрідріха Мерца, Емманюеля Макрона, Кіра Стармера та Джорджії Мелоні - у формуванні нової безпекової архітектури.

Расмуссен також закликав Європу переглянути власну стратегічну модель, зазначивши, що надмірна залежність від США, Китаю та Росії була помилковою.

"Ми повинні змінити наше стратегічне мислення і зменшити залежність від сильних лідерів світу - Трампа, Путіна, Сі Цзіньпіна", - заявив він, додавши, що стара модель безпеки та економічної взаємозалежності більше не працює.

Топ коментарі
В чи не ти доклав зусиль, щоб підірвати довіру до НАТО?
09.05.2026 12:09 Відповісти
І це заявляє той, хто на початку війни кричав, що не можна провокувати Путіна?
09.05.2026 12:22 Відповісти
колишні всі такі умні що аж страшно
09.05.2026 12:35 Відповісти
НАТО, ООН, ОБСЕ та інші.
От навіщо оці всі імпотенти?
От навіщо? Окрім ********* вони нічого не можуть
09.05.2026 12:05 Відповісти
НАТО може прекрасно функціонувати без США. ООН може стати ООНЄ (Європи) і забезпечувати дотримання прав людини на Європейському континенті без США, яке блокує невигідні США рішення. ОБСЄ має бути розпущене і знову створене під іншою назвою, бо вже сама назва повязана з корупцією і обслуговуванням інтересів *****. Процес реорганізації вже розпочався.
09.05.2026 12:49 Відповісти
Всі ракети європейців засновані на американській системі ГІС, ЄС немає своєї розвідки і балістики. Та і частина зброї на американських компонентах.
09.05.2026 15:07 Відповісти
Сьогодні це так. Але ситуація швидко зміниться. Розробки є. Компонентна база є. Фахівці є, Промислові потужності є. Політичне рішення теж є і це саме головне! Монополія США швидко закінчиться.
09.05.2026 15:17 Відповісти
Франція зробила ядерну зброю без США і тут зможуть.
09.05.2026 16:38 Відповісти
Не всi. Е крилата ракета з дальнiстью 2500Км, правда покi в доробцi, е в розробках баллiстика на 200 i 500км. У України е. Анi у Европи, анi у Iзраiлю такого немае навiть в розробцi, а те що е вимогае дозвiлу США. А чого ви думали таке бурлiння говен навколо FirePoint?
09.05.2026 16:58 Відповісти
Вже навіть діти які вміють користуватися смартфоном зрозуміли що FirePoint це проект Міндіча і афериста Штіллермана під протекторатом Зєлєнского та Умєрова. Це чистий пшик. Пропали бюджетні гроші і всі без винятку експерти називають поведінку роль Зєлєнского в цій справі "державна зрада". Сподіваюсь, ми будемо судити всіх учасників цієї групи злочинців.
09.05.2026 17:27 Відповісти
У нас немає поки нормальних крилатих ракет що можуть летіти на низькій висоті а ті що є легкі мішені для авіації. Балістика FirePoint це п..ш повна.
09.05.2026 19:23 Відповісти
Взагалі який сенс у ЗМІ друкувати новини ЕКСів? Щоб що?
09.05.2026 12:06 Відповісти
Европі потрібно реформувати НАТО, але треба дочекатися поки трумп вже не буде заважати.
09.05.2026 12:10 Відповісти
НАТО створювалось для протистояння СРСР, а так як політична конфігурація давно змінилась, цей блок вже неактуальний. Потрібні нові блоки, союзи, тощо. Це ж очевидні речі. Те саме стосується ООН
09.05.2026 12:29 Відповісти
Однозначно! На всіляких там імпотентів Трампушок надії нема...
09.05.2026 12:32 Відповісти
ЄВРОПА ПРО НОВИЙ ОБОРОННИЙ БЛОК 3,14ЗДІТИМЕ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ, ЯКЩО ЇЙ ДОЗВОЛИТЬ КУЙЛО ,А ДО РЕАЛЬНИХ СПРАВ ТАК І НЕ ДІЙДЕ
09.05.2026 12:50 Відповісти
Куйло столько не проживет. У него проблема со временем дожития.
09.05.2026 13:22 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь. Виготовлення зброї в ЄС за останній рік збільшилось в багато разів. На деякі види на 800%. Витрати на оборону збільшуються до 5% ВВП. За десять років, дякуючи Трампу, американці не зможуть втюхати європейцям навіть патрона.
09.05.2026 17:30 Відповісти
я про оборонний блок, а Ви про патрони.Не помиляйтеся так.
09.05.2026 19:40 Відповісти
Європейський оборонний блок, який зараз в процесі створення, повністю відмовиться від американської зброї, дозвіл на використання якої має надавати США. Більш того, зброя дистанційно може блокуватися США. А ще поставки та ремонт залежать від якогось придурка типу Трампа, або зміни пріоритетів керівництва США. Ну і кому таке потрібно? Не кажучи вже про мінімально потріну ціну. США відмовились від ролі світового поліцейського. Світ швидко до цього пристосується. США вже не може виступати гарантом будь-чого і будь-кому. Авторитет втрачено і на ці граблі ніхто наступати знову не має наміру.
09.05.2026 20:05 Відповісти
Європейський оборонний блок, який зараз в процесі створення,(Більш того, зброя дистанційно може блокуватися США. ) З ЄС Україна теж проходила блокування і до сьогодні є блокування в постачанні де-яких видів зброї.ЄС теж не гарант .оскільки на сьогоднішній денб ЄС ЦЕ ТЕЖ ГРАБЛІ АБО ВИЛА.КОТРІ ПИШУТЬ ПО ВОДІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ НЕ МАЮЧИ НА ЦЕ ДОСТАТНЬО ВІЙСКОВОЇ СИЛИ А ГОЛОВНО БАЖАННЯ
09.05.2026 21:30 Відповісти
Поки що ми стоїмо живим щитом перед Європою, от і весь блок
09.05.2026 12:59 Відповісти
Європі потрібен новий оборонний блок, але тодi вона не зможе будувати дороги.
09.05.2026 16:43 Відповісти
Гігант мислі...
10.05.2026 12:38 Відповісти
 
 